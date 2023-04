6 remakes de clássicos que chegam ainda em 2023 e você precisa relembrar

Vale lembrar que algumas releituras já estrearam e podem servir de exemplo de boa produção, como a aventura de Isaac Clarke em Dead Space (Remake), Metroid Prime Remastered no Nintendo Switch e o aguardado Resident Evil 4 Remake -- que, inclusive, pode ser indicado como "Jogo do Ano". Pensando nisso, veja, a seguir, uma lista com todos os remakes que ainda virão em 2023.

Silent Hill 2 Remake é um dos jogos de terror mais esperados do ano, desenvolvido pela Bloober Team

1. Silent Hill 2 Remake - PS5, PC

O segundo capítulo da série Silent Hill é um dos mais aclamados títulos de terror da Konami, lançado originalmente em 2001 para PlayStation 2 (PS2). Agora, ele será reimaginado para PlayStation 5 (PS5) e PC pela equipe da Bloober Team SA, conhecidos por títulos como Layers of Fear e The Medium.

O game conta a história de James Sunderland, um homem que recebe uma carta de sua falecida esposa dizendo que o espera em seu "lugar especial", a cidade de Silent Hill. Após ser atraído para o local, ele encontra uma mulher idêntica a sua esposa, mas que nega ser ela. Assim, durante a busca por sua mulher e a verdade, James enfrenta diversas criaturas bizarras, como o icônico "Pyramid Head".

Silent Hill 2 Remake promete ainda mais terror e sistema de combate com câmera por cima do ombro como Resident Evil 4 Remake

O remake modernizou a jogabilidade com uma câmera por cima do ombro, semelhante à de Resident Evil 4 Remake, e um novo sistema de combate. Além da equipe da Bloober Team SA, a produção do game teve acompanhamento de grandes nomes da equipe original, como o diretor de arte Masahiro Ito e o compositor Akira Yamaoka. Silent Hill 2 Remake ainda não tem data de lançamento, mas pode ser que chegue ainda em 2023.

2. Final Fantasy VII: Rebirth - PS5

Após Final Fantasy 7 Remake chegar para PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5) e PC, o remake da segunda parte da trilogia também deve estrear. Na sequência, chamada Final Fantasy VII: Rebirth, surgirá uma ameaça ainda maior que Shinra: o clássico vilão Sephiroth. Este soldado de elite modificado descobrirá segredos que o farão querer conquistar o mundo ao lado de sua "mãe", o qual jogadores deverão tentar impedir.

Vale lembrar que o novo game permitirá uma exploração de mundo para além dos limites da cidade original, Midgar. Para mais, é provável que o sistema de batalha estabelecido no primeiro jogo permaneça, mas misture ação com pitadas de RPG. Pelo que se sabe, o título deve chegar entre dezembro deste ano e março de 2024.

Em Final Fantasy VII: Rebirth jogadores seguirão a história de Final Fantasy 7 Remake e enfrentarão o grande vilão do game, Sephiroth

3. Max Payne I & II Remake - PS5, XBSX/S, PC

A Remedy Entertainment, criadora de Control e Alan Wake, e a Rockstar, conhecida por GTA 5 e GTA 6, firmaram parceria para fazer remakes dos games de tiro Max Payne 1 e 2. Os jogos foram lançados originalmente no PS2, nos anos de 2001 e 2003, respectivamente. Assim, para haver uma releitura, era necessário o aval de ambas as desenvolvedoras.

Max Payne e Max Payne 2: The Fall of Max Payne são jogos de ação com temática policial noir. Eles acompanham a história de Max, um policial que teve sua família assassinada e foi incriminado durante as investigações para se vingar do culpado.

Clássicos Max Payne 1 e 2 receberão remakes, mas Remedy Entertainment e Rockstar ainda não divulgaram imagens da nova versão

A jogabilidade do game chamava a atenção por seu efeito de câmera lenta, o "Bullet Time" (ou "Efeito The Matrix"), que permitia desacelerar a ação e mergulhar atirando. Ele também ficou muito conhecido por uma carismática dublagem em português brasileiro (PT-BR) na versão PC, que trazia Max narrando os eventos no melhor estilo noir -- algo incomum na época.

O sucesso de títulos como The Witcher 2: Assassins of Kings e, principalmente, The Witcher 3: Wild Hunt, fez com que a produtora CD Projekt Red olhasse para as origens da série e decidisse refazer o primeiro The Witcher, lançado para PC em 2007. O game que deu início à saga baseada nos livros do autor polonês Andrzej Sapkowski, é, definitivamente, o que mais mostra sua idade, com uma jogabilidade complexa e pouco acessível, além de visuais ultrapassados.

Sendo assim, um remake chegará para (re)contar a história de Geralt de Rivia, um caçador de monstros que faz parte de uma raça com habilidades especiais, os bruxos (ou Witchers). Nesse primeiro título, Geralt desperta na fortaleza de Kaer Morhen sem memórias de seu passado, até que o local é atacado por um grupo desconhecido e todos os bruxos partem em uma jornada para descobrir quem está por trás do ataque.

The Witcher Remake promete atualizar o primeiro game da saga com visuais modernos em um mundo aberto

Entre as informações confirmadas está o fato de ser um game de mundo aberto e o desenvolvimento pela Unreal Engine 5. Por outro lado, ainda não foi divulgada a data de lançamento e plataformas em que estará disponível -- embora provavelmente chegue para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X, Xbox Series S e PC.

Lollipop Chainsaw Remake - ???

O clássico game de ação Lollipop Chainsaw ganhou o status "cult" anos após seu lançamento em 2012. O título original, disponibilizado para PlayStation 3 (PS3) e Xbox 360, contou com a participação do diretor de cinema James Gunn como coescritor, e o excêntrico diretor de games Goichi Suda (Suda 51) como diretor criativo. No entanto, eles não estão envolvidos com a produção do remake.

O título reimaginado está em desenvolvimento por um estúdio novo, chamado Dragami Games, criado pelo produtor executivo do projeto na época, Yoshimi Yasuda. Por ora, não há plataformas confirmadas, mas PS5, Xbox Series X/S e PC parecem ser as mais prováveis.

Lollipop Chainsaw Remake trará de volta Juliet Starling em uma aventura contra zumbis, mas sem envolvimento de Goichi Suda ou James Gunn

Em Lollipop Chainsaw, jogadores acompanham a história de Juliet Starling, uma líder de torcida que vem de uma longa linhagem de caçadores de zumbis. Quando sua escola é invadida por mortos-vivos que atacam seu namorado, Nick, ela resolve enfrentá-los e impedir que o amado vire um zumbi. Acontece que ela faz isso ao arrancar sua cabeça e transformá-lo em um aliado inesperado.

A jogabilidade original é a de um título de ação com elementos puzzle, que usam a cabeça de Nick para tomar controle de certos corpos. O remake trará gráficos mais realistas em relação aos visuais "cartunizados" do antigo game e sua trilha sonora de músicas licenciadas será substituída por novas canções.

Um dos mais aclamados games baseado na famosa série filmes espaciais é o RPG Star Wars: Knights of the Old Republic (KOTOR), desenvolvido pela BioWare em 2003. O game se passa 4 mil anos antes da trilogia original de filmes, no período da Velha República, em meio a uma guerra contra os Sith.

Uma Mestre Jedi chamada Bastila conseguiu eliminar uma das maiores ameaças da galáxia, o maléfico Darth Revan, mas seu aprendiz Darth Malak conseguiu escapar. Jogadores, então, acompanham um soldado de elite que demonstra afinidade com a Força, isolado em um planeta logo após a nave de Bastila ser atacada.

Star Wars: Knights of the Old Republic Remake marcará o retorno de um dos mais aclamados jogos da série de filmes

O remake está sendo desenvolvido pela Saber Interactive em parceria com a Lucasfilms Games. Por enquanto, há poucas informações sobre a nova versão do jogo, mas ele será um exclusivo temporário de PlayStation 5 (PS5) e PC. É possível que o sistema de batalha no estilo RPG clássico seja alterado para algo com mais ação, inspirado por títulos como Mass Effect -- assim como aconteceu em Final Fantasy 7 Remake.

