Já a AOC 32S5195, possui uma tela de LED, com resolução HD de 1366 x 768 pixels, três conexões HDMI, duas portas USB 2.0 e está acessível por aproximadamente R$ 1.322. Outra escolha é a Semp 50RK8500, que vem com tela LED de 50 polegadas, com resolução 4K de 3840 x 2160 pixels e pode ser adquirida por cerca de R$ 2.797. Veja a seguir com seis modelos para comprar em 2023.

1 de 1 6 televisões com Roku TV para comprar em 2023 a partir de R$ 1.098 — Foto: Divulgação/AOC 6 televisões com Roku TV para comprar em 2023 a partir de R$ 1.098 — Foto: Divulgação/AOC

A Philco PTV32G70RCH é o modelo mais em conta desta lista. De acordo com as especificações da fabricante, este modelo vem com sistema operacional Roku TV, possui um visor de LED de 32 polegadas, com resolução HD de 1366 x 768 pixels, proporção de 16:9 e taxa de atualização de 60 Hz. A opção está disponível a partir de R$ 1.098.

Este item também oferece duas entradas HDMI, uma porta USB 2.0, além de conexões para cabo LAN e RCA. No site da Amazon o produto é avaliado com 4,6 de 5 estrelas e os compradores apontam que o equipamento atende às expectativas. No entanto, alguns apontam que não é possível instalar o serviço de streaming Star+ e outros reclamam que a qualidade do som deixa a desejar.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: não é Full HD

A 32S5195, da AOC, é outra opção que vem com o sistema operacional Roku TV. Segundo a fabricante, este modelo é compatível com diversos serviços de streaming, entre eles, Amazon Prime Video, GloboPlay, HBO Max, Netflix e YouTube. Assim como o item anterior, este também dispõe de uma tela de LED de 32 polegadas, com resolução HD de 1366 x 768 pixels e taxa de atualização de 60 Hz. A TV é vendida por preços que partem de R$ 1.322.

O modelo conta com três entradas HDMI, uma UBS 2.0, uma saída para vídeo composto e uma conexão RF para antenas. O produto é avaliado com 4,5 de 5 estrelas na Amazon e os compradores elogiam o design da TV, a qualidade da imagem e o fato de poder gerenciar o aparelho pelo app de celular da Roku, disponível para Android e iOS. Porém, alguns consumidores reclamam da oscilação de volume que ocorre entre as mudanças de aplicativo.

Prós: TV pode ser gerenciada pelo aplicativo de smartphone da Roku

TV pode ser gerenciada pelo aplicativo de smartphone da Roku Contras: alguns usuários reclamam que o volume oscila de um aplicativo para o outro

A Philco PTV40G65RCH pode ser uma alternativa para quem busca um televisor maior. Diferente do item anterior, este vem equipado com uma tela de LED, de 40 polegadas, com resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels. Este equipamento apresenta uma proporção de 16:9, com taxa de atualização de 60 Hz. A TV pode ser adquirida pela economia de R$ 1.639.

O modelo dispõe de três entradas HDMI, para conectar videogames e aparelhos de Blu-Ray, além de também contar com duas entradas USB 2.0, uma entrada RCA e outra para amplificadores ou periféricos de áudio. Avaliada com 4,4 de 5 estrelas na Amazon, os compradores destacam que a TV é uma boa escolha para assistir a filmes e vídeos. No entanto, alguns apontam que a qualidade do som deixa a desejar.

Prós: atende às expectativas

atende às expectativas Contras: alguns compradores reclamam da qualidade do áudio

A Philco PTV42G52RCF é mais uma escolha para quem gosta de assistir a filmes e séries. De acordo com a marca, o aparelho é compatível com os serviços de streaming Netflix, Amazon Prime Video, Globoplay e YouTube. A tela conta com um formato de LED, de 42 polegadas e resolução Full HD, de 1920 x 1080 pixels. O produto é comercializado por aproximadamente R$ 2.030.

A TV oferece três entradas HDMI, duas portas USB 2.0, um conector para cabo LAN e uma entrada RCA. Na Amazon, o item é avaliado com 4,5 de 5 estrelas e, os compradores ressaltam positivamente o preço cobrado, a qualidade da imagem e a potência do som. Contudo, alguns consumidores reclamam que o aparelho apresenta alguns travamentos ocasionais na Netflix.

Prós: tela de 42 polegadas

tela de 42 polegadas Contras: alguns compradores reclamam de travamentos ocasionais no aplicativo da Netflix

A Semp 43R5500 é outra opção para aproveitar o sistema operacional Roku TV. Segundo as especificações da marca, o modelo possui uma tela de LED, de 43 polegadas, com resolução full HD de 1920x1080 pixels, com proporção de 16:9 e taxa de atualização de 60 Hz. O televisor também promete ser compatível com os principais serviços de streaming do mercado e é vendido por cerca de R$ 2.459.

O equipamento também dispõe de três entradas HDMI, duas portas USB, um conector de áudio e vídeo, além de uma saída para cabo LAN. O produto é avaliado com 4,6 de 5 estrelas na Amazon e os compradores classificam a TV como um bom custo-benefício. Porém, alguns apontam que tiveram problemas com a função de volume ao selecionar a porta HDMI. Para resolver o problema, foi preciso restaurar as configurações para o padrão de fábrica.

Prós: TV compatível com os principais serviços de streaming do mercado

TV compatível com os principais serviços de streaming do mercado Contras: alguns usuários relatam problemas com a função de volume

A Semp 50RK8500 é o item mais caro desta lista. De acordo com as especificações da fabricante, este modelo conta com uma tela LED de 50 polegadas com resolução 4K de 3840 x 2160 pixels e taxa de atualização de 60 Hz. Além disso, a TV também permite gerenciamento por meio do aplicativo de celular da Roku. Interessados precisarão desembolsar aproximadamente R$ 2.797.

Diferente de outros itens desta lista, este conta com quatro entradas HDMI. O modelo também dispõe de uma porta USB, uma conexão para cabo LAN e entrada RF. No site da Amazon, a TV é avaliada com 4,8 de 5 estrelas e os compradores apontam que ela possui uma qualidade satisfatória de imagem e áudio. Por outro lado, alguns relatam que não é possível baixar aplicativos que estejam fora do padrão do televisor.

Prós: tela de 50 polegadas com resolução 4K

tela de 50 polegadas com resolução 4K Contras: preço elevado

