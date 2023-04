7 aplicativos que todo amante de artes deveria ter no celular hoje

Alguns aplicativos para celulares Android e iPhone ( iOS ) podem ajudar a tornar a vida de quem aprecia a arte ainda mais colorida. Apps como Google Arts & Culture , por exemplo, permitem visitar museus e galerias virtualmente, enquanto o Museum Arts Wallpaper dá acesso a papéis de parede digitais com alguns dos quadros mais famosos do mundo.

Outra opção interessante é o Pinterest, uma rede social que permite a criação de mood boards com diferentes imagens de paisagens, quadros e decorações para criações artísticas. Pensando nisso, o TechTudo reuniu alguns aplicativos de arte que vão fazer a diferença para quem curte o assunto. Veja quais são e como usá-los a seguir.

1. Google Arts & Culture

O aplicativo Google Arts & Culture, disponível para Android e iPhone (iOS), é gratuito e possui registros de milhares de obras de arte do mundo todo. Além disso, o app permite fazer tours virtuais a museus e galerias, e conta com uma função para transformar uma foto em obra de arte. Desse modo, é possível conferir, por exemplo, o acervo de instituições como Louvre e MET.

O Arts & Culture também faz buscas usando selfies suas para encontrar pinturas que sejam parecidas com você. Ele também possibilita a visualização de obras de arte em tamanho real, fazer passeios por galerias e aproximar-se de objetos, assim como assistir a vídeos em 360°. O app também permite reconhecer obras usando fotos.

2. Pinterest

O Pinterest é um aplicativo gratuito de criação de mood boards, compatível com celulares Android e iPhone (iOS). Ele é útil para quem gosta de artes porque, além de permitir buscar por obras no acervo do site, as imagens nele costumam inspirar outros usuários, já que envolvem temas como decorações, dicas, moda, desenhos, paisagens e estilos de vida.

Pela rede social, há como compartilhar imagens e vídeos, favoritar conteúdos, curtir, comentar, publicar ilustrações e também inserir tudo isso dentro de pastas colecionáveis dos usuários. É válido reforçar que as pastas também podem ser alteradas para acesso privado. Como o caso da maioria das redes sociais, o usuário pode seguir outros perfis e ter seguidores e, assim, ter um “acervo” de conteúdos artísticos e inspiradores.

3. Smartify

Com o aplicativo Smartify, é possível explorar diversas coleções de arte, divididas pelos estilos ou mesmo por movimentos artísticos. O app está disponível tanto para celulares Android, quanto iPhone (iOS), e permite que os seus usuários criem coleções com suas obras de arte e locais favoritos.

Além disso, com o app, é possível ter acesso a detalhes visuais, guias de áudio e vídeo, e ainda encontrar monumentos históricos, museus, castelos e galerias de arte, por exemplo. Existem outros recursos que permitem escanear objetos artísticos e obter informações completas sobre eles, reservar ingressos de espetáculos, visualizar mapas, e comprar obras de arte dentro do aplicativo.

4. Daily Art

Histórias sobre obras de artes clássicas, modernas e contemporâneas podem ser encontradas no aplicativo Daily Art, disponível para as versões de celular Android e iPhone (iOS). Além delas, o app ainda fornece de forma gratuita a biografia de grandes artistas e museus. Há um acervo com diversas obras e artistas, sendo ideal para um apreciador da arte ampliar seus conhecimentos.

As informações, que incluem nome da obra, artista, ano de lançamento e todo o seu processo criativo e significado, são rápidas de ler e podem ser favoritadas e compartilhadas pelas redes sociais. Além disso, o Daily Art possui funções Premium, que podem ser acessadas por R$ 27,99.

5. Museum Arts Wallpaper

Já o app Museum Arts Wallpaper, disponível apenas para iPhone (iOS), é pago. Nele, os usuários conseguem encontrar wallpapers, ou seja, papéis de parede, em alta resolução e com obras de arte famosas e de grandes artistas, como Monet, Van Gogh, Frida Kahlo, Leonardo da Vinci e Picasso.

Há uma grande variedade de planos de fundo, e o app constantemente renova as suas imagens. Para acessá-lo, os planos adquiridos podem ser semanais, mensais ou anuais. No caso do semanal, o valor é US$ 0,99 (cerca de R$ 5), enquanto o mensal custa US$ 2,49 (aproximadamente R$ 12), e o anual, US$ 15,99 (cerca de R$ 47).

6. Art Quiz

O Art Quiz, disponível para Android e iPhone(iOS) é um aplicativo desenvolvido para pessoas que amam história da arte e gostam de joguinhos ao estilo trivia sobre o tema. O intuito do app é testar os conhecimentos dos usuários com centenas de perguntas, como quem foi o criador da Mona Lisa, ou em qual cidade se encontra o Museu Van Gogh.

O teste é gratuito e está dividido em categorias de conhecimentos gerais, peças de arte e artistas famosos. As respostas devem ser dadas em um tempo determinado. O aplicativo é gratuito, porém é possível remover anúncios através do pagamento de R$ 3,79, ou ter acesso a moedas, em pacotes de valores entre R$ 3,79 (200 moedas) e R$ 11,99 (3,2 mil).

7. Artsy

Pelo aplicativo Artsy, gratuito e disponível para as versões Android e iPhone (iOS), os admiradores da arte podem comprar e vender obras. O app, conhecido como o maior mercado de arte online, oferece opções como encontrar leilões de arte, pinturas exclusivas e ainda colecionar obras de galerias.

São mais de 1 milhão de obras de arte de mais de 100 mil artistas para colecionar em leilões ao vivo. Com o app, há ainda a possibilidade de pesquisar por artistas, obras, revender da coleção do usuário, além do app oferecer informações de eventos e sobre o mercado da arte.

