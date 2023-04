7 conquistas mais difíceis dos jogos que vão desafiar qualquer um

Jogos como Hollow Knight , Outlast 2 e Ghost Recon: Advanced Warfighter são reconhecidos por serem bastante desafiadores. Em algumas missões, mesmo gamers mais experientes têm dificuldade para avançar, deixando a meta de "platinar" o jogo ainda mais complicada. Esses e outros títulos podem ser trabalhosos e exigir tempo, paciência e habilidade para desbloquear todas as conquistas. O TechTudo montou uma lista com sete exemplos que prometem desafiar qualquer jogador que pretende finalizar um game.

1. Abrace o Vazio (Hollow Knight)

Em 2017, a Team Cherry lançou o fenômeno indie Hollow Knight. Conhecido pela sua dificuldade, o título possui conquistas igualmente desafiadoras. Entre elas, está um troféu chamado "Abrace o Vazio", que exige chegar ao topo do Panteão de Hallownest. Apesar de parecer simples, os usuários precisam demonstrar toda a sua habilidade para completar a missão.

O Panteão de Hallownest é um local onde os players enfrentam 42 chefes em suas formas mais poderosas. Para piorar, quando você morre em batalha, é preciso reiniciar o desafio desde o primeiro inimigo. O lugar só pode ser acessado caso o jogador possua o amuleto Coração Vazio e tenha derrotado os quatro panteões anteriores.

2. Messias (Outlast 2)

Em Outlast 2, você controla Blake Langermann, um operador de câmera que decide, ao lado de sua mulher, decifrar o assassinato de uma jovem. As investigações levam a dupla até o centro do deserto do Arizona, onde as coisas começam a dar errado e uma jornada pela sobrevivência se inicia.

O título da Red Barrels possui uma conquista bastante difícil: "Messias". Para adquirir esse troféu, os jogadores precisam finalizar o jogo na dificuldade Insana sem recarregar a bateria da câmera, tornando todo o processo de sobrevivência ainda mais complicado. Também não há checkpoints e nenhuma forma de salvar o game.

3. Mestre LASO (Halo: The Master Chief Collection)

A icônica franquia Halo, que ganhou uma série live-action pela Paramount+, também possui uma conquista difícil para chamar de sua. Trata-se da "Mestre LASO", a qual exige que o usuário complete os jogos Halo 1, 2, 3 e 4 na dificuldade Lendária, com todas as caveiras ligadas. Ao ativar esse recursos, o game sofre algumas modificações, como adversários mais poderosos.

Halo: The Master Chief Collection conta com 700 troféus na loja virtual Steam. Na lista, "Mestre LASO" aparece em último: apenas 0,4% dos jogadores conseguiram conquistá-la, tornando-a um prêmio raríssimo na plataforma de jogos. Inclusive, se você é uma daquelas pessoas que gosta de colecionar conquistas, se prepare para dedicar bastante tempo nos games Halo.

4. I Can See For Miles... Per Hour (Surgeon Simulator)

Desenvolvido pelo Bossa Studios, Surgeon Simulator é um game no qual o jogador assume o papel de um médico. O principal objetivo é a realização de cirurgias de risco, que devem ser perfeitas. Para isso, é necessário utilizar as ferramentas corretas e seguir todos os passos sem erros.

Para concluir a conquista "I Can See For Miles... Per Hour" você precisa dobrar sua calma e precisão. O troféu só é adquirido quando o jogador completa, em menos de um minuto e quarenta segundos, um transplante de olho em uma ambulância. De acordo com as estatísticas do Steam, apenas 1,1% dos usuários tiveram sucesso.

5. My Kung Fu Is Stronger (Mortal Kombat 2011)

Uma das franquias de luta mais famosas dos games, Mortal Kombat merece um lugar na lista. Quem quiser conquistar o troféu "My Kung Fu Is Stronger" vai precisar de paciência, porque é necessário jogar pelo menos 24 horas com todos os 27 lutadores. Além disso, você precisa vencer 100 batalhas, realizar 100 fatalities, acertar 150 golpes de raio-x e derramar 10 mil litros de sangue - tudo isso com cada um dos personagens disponíveis.

6. 7-Day Survivor (Dead Rising)

No clássico Dead Rising, há uma conquista chamada "7-Day Survivor ", que consiste em sobreviver por sete dias. Parece fácil, mas não é. Acontece que, para obter o troféu, é preciso estar no Modo Infinito. Nesta modalidade, a vida do personagem está sempre decaindo, os itens que restauram o HP não reaparecem e não há a possibilidade de salvar o jogo.

Considerado por muitos jogadores um troféu "impossível", o "World Champion" é até hoje raríssimo. Para conquistá-lo, é preciso chegar no topo do ranking de jogadores no modo multiplayer e se tornar o número um mundialmente. Por ser um título antigo, a base de jogadores não é mais a mesma, mas é inegável o desafio que era obter essa conquista nos primeiros anos do jogo.