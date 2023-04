7 hábitos inconvenientes que te fazem um verdadeiro chato na Internet

📝 Facebook está muito chato: qual rede social vocês estão usando? Comente no Fórum do TechTudo

É importante entender que a Internet, para a grande maioria dos usuários, é vista como um ambiente informal. Isso significa que muita gente simplesmente não se preocupa em escrever nas redes como escreveria uma redação do Enem e, por isso, não vai ver com bons olhos a sua correção.

Ainda com base na lei de direitos autorais, um conteúdo só pode ser repostado com autorização prévia e expressa do autor. Além disso, quando for necessário reproduzir posts de outras fontes, é fundamental fornecer o crédito adequado ao autor original, incluindo seu nome e link para a fonte original.