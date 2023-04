7 jogos de escape room para conhecer e (tentar) se divertir

Os jogos de escape room prometem desafiar os usuários com salas fechadas, quebra-cabeças e outros mistérios para solucionar. Títulos como The Past Within , Inside the Backrooms e Cube Escape: Paradox , entre outros, são algumas das melhores opções para quem procura testar suas habilidades ao resolver problemas, mas sem deixar a diversão de lado. O TechTudo separou uma lista com mais detalhes sobre esses e outros jogos que proporcionam a experiência em PCs, consoles e dispositivos móveis. Confira:

1. Inside the Backrooms (PC)

Criado pelo desenvolvedor indie MrFatcat, Inside the Backrooms (2022) é um jogo de terror cooperativo online para até 4 jogadores, baseado na famosa creepypasta sobre um labirinto infinito de salas localizadas em uma realidade alternativa. Sendo assim, os jogadores precisam lutar para escapar dos diferentes níveis dos backrooms enquanto exploram os quartos, procuram por suprimentos e evitam as entidades perigosas que habitam o lugar.

2. Escape Simulator (PC)

Escape Simulator (2021), da Pine Studio, apresenta diferentes cenários perigosos e altamente interativos em que é preciso fugir dos locais resolvendo enigmas com habilidade e estratégia. Com vários elementos de quebra-cabeças, o game pode ser jogado sozinho ou em modo cooperativo online, inclusive em fases criadas pela comunidade. É possível examinar tudo ao redor para encontrar pistas, e a jogabilidade é focada nos puzzles e na exploração.

The Room é uma série de cinco games de puzzle desenvolvidos a partir de 2012 pela Fireproof Games, conhecida por seus gráficos realistas e enigmas intrincados. Em cada título da série, os jogadores são provocados a investigar e manipular objetos em um ambiente detalhado para desvendar mistérios e alcançar recompensas desconhecidas. Para isso, precisam enfrentar códigos que envolvem máquinas e gadgets, além de usar ilusões de ótica elaboradas.

4. I Expect You To Die (PC/VR, PSVR)

Desenvolvido e publicado pela Schell Games em 2017, I Expect You To Die é um jogo de realidade virtual onde o player controla um agente secreto e deve completar missões usando habilidades de espionagem para sobreviver a situações perigosas. Cada missão apresenta obstáculos únicos que exigem criatividade e pensamento lógico, e o game possui uma atmosfera de espionagem clássica em um cenário colorido e divertido, diferenciando-se de outras obras de escape room com atmosfera tensa.

Em Cube Escape: Paradox, lançado em 2018 pela Rusty Lake, você assume o papel do detetive Dale Vandermeer, que acorda em uma sala estranha e deve resolver puzzles para encontrar pistas e escapar do local. Ele ainda tem elementos de filme interativo e é altamente elogiado por sua atmosfera sinistra, design de som e desafios criativos. Também vale destacar que a produção é dividida em dois capítulos, um grátis e outro pago, e conta com vários finais diferentes.

6. Tiny Room Stories: Town Mystery (SW, PC, And, iOS)

Tiny Room Stories: Town Mystery (2021) é um título da Kiary Games onde o jogador atua como um detetive em uma cidade misteriosa, desvendando casos e segredos. Com gráficos em 3D e música atmosférica, ele é repleto de muitos enigmas interativos que desenvolvem habilidades analíticas. Além disso, o jogo é uma mistura de escape room com aventura, trazendo uma clássica pegada de investigação que permite girar os níveis em 3D para examiná-los em diferentes ângulos.

7. The Past Within (SW, PC, And, iOS)

The Past Within (2022) é oferece uma experiência cooperativa que se passa no universo de Cube Escape: Paradox, inspirado pela série de TV Twin Peaks (David Lynch). Nele, os jogadores são separados em duas linhas do tempo: uma, no futuro, e a outra, no passado. Logo, é crucial que se comuniquem com clareza e compartilhem pistas para revelar os segredos de Albert Vanderboom. O game tem dois capítulos, cada um com uma experiência que dura cerca de 2h, bem como gráficos e música simples, mas perturbadores.