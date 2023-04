7 jogos de ninja para curtir no PC, console ou celular

Jogos de ninja ganharam popularidade nos últimos anos, bem como outras produções da cultura pop que contam as histórias com esses personagens. Historicamente falando, eles eram guerreiros do Japão feudal especializados na espionagem e em assassinatos, o que fez com que diversos títulos com a temática fossem produzidos.

Ninja Gaiden e Shinobi para NES e Mega Drive, respectivamente, Shadow Warrior e o e popular Sekiro: Shadows Die Twice são alguns exemplos de games que conquistaram o coração dos jogadores. Sabendo disso, o TechTudo reuniu uma lista com 7 jogos de ninja para você curtir. Confira:

1. Ninja Gaiden: Master Collection

Ninja Gaiden é uma franquia criada pela Tecmo Koei e iniciada nos arcades, mas que só ganhou grande atenção na trilogia lançada a partir do final dos anos 80 para Nintendo Entertainment System (NES). Com uma ótima fórmula de ação e plataforma, ao game também se destacou por revolucionar apresentando a história em cutscenes animadas. Apesar da popularidade, a série só entraria no mundo 3D na metade dos anos 2000 e se destacou com jogos como Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 e Ninja Gaiden 3: Razor's Edge.

Os três jogos foram relançados recentemente na Ninja Gaiden: Master Collection, disponível em junho de 2021 para PC (Steam), Nintendo Switch, PlayStation 4 (PS4) e Xbox One . A coleção, desenvolvida pela Tecmo fez um bom trabalho em levar as aventuras de Ryu Hayabusa para hardwares mais modernos. Para aqueles que não jogaram os games na época, essa é uma ótima oportunidade de conhecer excelentes jogos de ação, hack'n slash e com muita violência na luta contra todo o tipo de monstros.

O personagem Strider Hiryu se tornou muito popular, em especial, graças aos jogos da franquia de jogos de luta Marvel vs Capcom. Entretanto, sua série de jogos hack'n slash em 2D e plataforma, iniciada em 1989 com o game para fliperamas "Strider", também conta com um grande número de fãs. O último game da franquia foi lançado em 2014, também com o nome "Strider", para PC, PlayStation 3 (PS3), PlayStation 4 (PS4), Xbox 360 e Xbox One. Desenvolvido por Double Helix Games e Capcom, o título segue a mesma fórmula de sempre, mas aproveitando das vantagens de um motor gráfico mais moderno e levando elementos de metroidvania.

A história do jogo envolve a organização assassinos chamada Strider. A fim de derrotar o Grandmaster Meio, a companhia enviou seu melhor assassino, o nosso protagonista Hiryu, para encarar a missão. O ninja futurista tem como principal arma uma espada, a Cypher, que conta com um enorme alcance para destruir os inimigos pelo caminho. Nessa aventura, você vai se divertir com ótimas lutas contra chefes, muita exploração pela cidade e visuais deslumbrantes.

3. Shadow Warrior

Shadow Warrior não traz uma experiência clássica que utiliza somente de armas brancas ou algum tipo de habilidade especial. Além de uma espada para fatiar os inimigos, o jogador terá armas de fogo disponíveis no game. A franquia se iniciou em 1997, com expansões lançadas em 1998 e 2005. Contudo, a série teve três reboots lançados em 2013, 2016 e 2022. Atualmente, Shadow Warrior é responsabilidade da desenvolvedora Flying Wild Hog, que assegurou um ótimo retorno da franquia, embora o terceiro jogo após o reboot não tenha sido tão bem recebido em comparação aos seus antecessores.

De uma forma geral, Shadow Warrior foca na história de Lo Wang, um ninja moderno e mercenário que luta contra hordas de demônios. Apesar de muitas opções de armas, a franquia é bastante simples e focada em levar uma ação desenfreada e impressionar com toda sua carnificina. Mesmo assim, a série possui seu valor, em especial para aqueles que não desejam levar um jogo tão a sério e só querem curtir uma boa experiência com muita ação.

4. Aragami 2

Desenvolvido e publicado pela Lince Works, Aragami 2 coloca o jogador no comando de um ninja assassino na perspectiva em terceira pessoa. O protagonista é um dos últimos guerreiros de elite do Aragami, um povo capaz de manipular as sombras graças à Umbressência, um poder consequência de uma aflição sobrenatural devoradora de corpo e mente. Utilizando dessa habilidade e de técnicas de assassinato, os Aragami sobreviventes lutam para manter o vilarejo de pé e salvar os demais, que foram presos por invasores.

O foco no jogo está nas funções furtivas, onde o jogador precisa eliminar os inimigos de forma silenciosa e sem deixar rastros. Toda a ação ocorre na perspectiva em terceira pessoa, possibilitando aproveitar bem a bela arte do jogo e todos os seus detalhes. Aragami 2 ainda conta com um modo cooperativo para até três jogadores para você se divertir com seus amigos.

5. Sekiro: Shadows Die Twice

Jogo do ano pelo The Game Awards 2019, Sekiro: Shadows Die Twice não poderia ficar de fora da lista. Lançado em março de 2019 para PC, Playstation 4 (PS4) e Xbox One, o sucesso da From Software conta com uma temática oriental e um protagonista que é considerado um shinobi, outro nome para definir um guerreiro como ninja. Seu estilo é de ação e aventura com a perspectiva em terceira pessoa. Além disso, como esperado de um título da From Software, o jogo é carregado por uma dificuldade bastante elevada e até criticada por portais especializados.

Embora a dificuldade tenha assustado alguns jogadores, isso não tirou todo o charme de Sekiro. Sua gameplay se difere bastante dos outros jogos da From Software, como Dark Souls e Bloodborne, contando com estratégias diferentes para finalizar o combate e até elementos furtivos. O jogo também não possui elementos de RPG para evoluir personagem, armas e habilidades. Por fim, a ambientação do game é um espetáculo à parte, assim como sua ótima história, tornando-se obrigatório para qualquer jogador, não apenas para os fãs de ninjas.

Shadow Fight 2 é um interessante jogo de luta que foi desenvolvido por Nekki e Banzai Games e ficou disponível oficialmente em maio de 2014 para Android e iPhone (iOS). Eventualmente, o título ainda foi lançado para PC (2015) e Nintendo Switch (2018). Seguindo um exemplo semelhante ao de outros jogos de luta em 2D, como Street Fighter e Mortal Kombat, a gameplay de Shadow Fight 2 funciona com dois lutadores batalhando em uma arena pequena e contando com barras de vida no cabeçalho da tela. Um dos diferenciais do game está em mostrar apenas as sombras dos personagens na arena. Destaca-se, também, a possibilidade do jogador evoluir seu personagem e em usar diferentes armas brancas nos combates.

Sua campanha principal envolve a jornada do protagonista de selar os demônios liberados por ele quando procurava por um oponente digno. Esse modo de jogo é ainda recheado de conteúdo extra em forma de side-quests para se aproveitar mais a jogatina. Caso queira jogar com um amigo, o game tem disponível um modo PvP (Player vs Player) local. Vale ressaltar, no entanto, que a gameplay do jogo pode ser um pouco frustrante, com movimentos travados e golpes que, por vezes, não conectam, tornando muito difícil a missão de criar seus combos. Ainda assim, é um bom jogo para se divertir.

7. Ninja Arashi 2

Lançado pela Black Panther no dia 20 de dezembro de 2020 para Android e iPhone (iOS), Ninja Arashi 2 é um divertido jogo de plataforma. Como o nome sugere, você controla o Mestre Ninja Arashi, que encara uma perigosa jornada para resgatar seu filho das mãos de Dosu e levar paz às terras capturadas pelo vilão. A sequência foi lançada quatro anos após a chegada de seu antecessor, mas manteve-se fiel à ideia original, contando com pequenos elementos de RPG e trazendo ótimas músicas e gráficos.

Ninja Arashi 2 conta com 80 fases e uma dificuldade bastante considerável. A aventura não fica tão repetitiva graças aos elementos de RPG, que possibilita o jogador a evoluir o protagonista com novas habilidades de luta. Embora os diálogos de Ninja Arashi 2 tenham recebido críticas por fazerem o protagonista parecer como um cowboy do Velho Oeste em vez de um ninja, o game é excelente e pode render horas de diversão.

