7 jogos de polícia para curtir no PC, celular ou console

Veja 7 jogos de polícia para curtir em diversas plataformas

1. Contraband Police (PC)

Contraband Police (Crazy Rocks) é um jogo onde o jogador é um policial de fronteira na República Popular do Acaristão, um estado comunista da década de 80, e deve verificar os documentos de todos os visitantes e impedir o contrabando de itens ilegais, permanecendo vigilante e minucioso. A jogabilidade inclui situações adversas, como ataques e tiroteios contra rebeldes, perseguição a contrabandistas fugitivos, transporte de detentos e mais tarefas diárias.

Também é possível investir o dinheiro ganho em contratação de agentes, bem como melhorias em armamentos, viaturas policiais e instalações da estação de controle. O jogo está disponível exclusivamente para PC.

2. Police Simulator: Patrol Officers (PS5, XBSX/S, PS4, XB, PC)

Criado pela Aesir Interactive, Police Simulator: Patrol Officers é um simulador realista em que se pode patrulhar um mundo aberto, atender chamados para resolver emergências e cumprir deveres diários da polícia. Ele inclui um sistema dinâmico de tráfego e situações de emergência que surgem aleatoriamente. É preciso respeitar a lei e coletar evidências para ganhar XP e desbloquear novas áreas para rondar.

Há ainda modos para jogadores casuais e para aqueles que procuram uma experiência mais autêntica, além de suporte para mods de uniformes policiais e viaturas. Há versões de PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X e Xbox Series S, além de PlayStation 4 (PS4), Xbox One e PC.

3. This Is the Police (PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC, And, iOS)

This Is the Police, da Weappy Studio, é um game de estratégia de aventura policial que segue a história do policial Jack Boyd, em seus últimos dias de serviço. Nele, o objetivo é ganhar $500.000 em 180 dias antes da aposentadoria de Jack, enquanto ele atende às emergências, gerencia sua equipe, investiga crimes e negocia com diferentes poderes da cidade.

Outro destaque são as animações em estilo de desenho animado e suas escolhas influenciam diretamente no resultado da história. O título aparece para PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch, PC e celulares Android ou iPhone (iOS)

4. Police Stories (PS5, XBSX/S, PS4, XB, PC)

Em Police Stories (HypeTrain Digita), você e mais uma amigo controlam policiais em cenários vistos de cima com vista de cima e gameplay baseada em táticas e exige decisões rápidas. Você controla um policial com as teclas WASD e orienta seu parceiro com o mouse, para atirar ou desarmar inimigos em diferentes situações.

Cada nível apresenta criminosos, reféns e provas aleatoriamente posicionadas, tornando cada jogada única. Além disso, você pode prender os suspeitos usando diferentes métodos, como tiro de alerta ou luta corpo a corpo. É possível jogar Police Stories no PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One ou PC.

5. Ready or Not (PC)

Desenvolvido pela Void Interactive, Ready or Not funciona como um shooter tático em primeira pessoa onde o jogador controla um membro da SWAT em missões de alta tensão através de diferentes tipos de situação. O objetivo principal do jogador é desarmar situações e só usar força letal quando for absolutamente necessário, seguindo as Regras de Engajamento (ROE).

As missões são divididas em diferentes categorias, com objetivos variados, como resgatar civis, prender suspeitos, neutralizar atiradores inimigos ou desarmar bombas. O game para PC possui modo multiplayer cooperativo online e single-player, com suporte para competitivo com outros jogadores.

6. L.A. Noire (PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC)

L.A. Noire é um game de investigação, desenvolvido pela Team Bondi e publicado pela Rockstar Games, que inovou a indústria com sua técnica realista de animação de expressões faciais dos personagens. O título traz a possibilidade de ser jogado em preto e branco, como um filme noir, e conta com um enredo ambientado em uma Los Angeles de 1947.

O protagonista Cole Phelps investiga crimes inspirados em casos reais em diferentes divisões da cidade, enquanto combate a corrupção policial. O game pode ser jogado no PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

7. Disco Elysium: The Final Cut (PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC)

Ao misturar elementos tradicionais com inovações, como a ausência de combate, esse RPG ganhou quatro prêmios no The Game Awards 2019. Disco Elysium (ZA/UM) é um RPG com narrativa madura e temas atuais, e apresenta uma estética única com perspectiva isométrica. A história se passa em uma cidade pós-guerra e o jogador controla um detetive com amnésia encarregado de investigar um assassinato.

Baseado em diálogos, escolhas e habilidades do personagem principal, a jogabilidade conta com uma mecânica de pensamentos que afetam os rumos da história. Além disso, a versão Final Cut também inclui novas áreas, personagens e dublagem para todos os personagens. O game está disponível para PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.