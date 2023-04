7 jogos de vampiro que valem a pena conferir em 2023

1 de 9 Confira 7 jogos de vampiro para explorar os perigos da noite; V Rising e Skyrim estão entre as opções — Foto: Reprodução/Steam Confira 7 jogos de vampiro para explorar os perigos da noite; V Rising e Skyrim estão entre as opções — Foto: Reprodução/Steam

Vampire Survivors é um jogo 2D estilo Bullet Hell criado pela Poncle, que se popularizou no TikTok nos últimos meses. O objetivo do game é sobreviver à noite em um cenário sombrio, lutando contra hordas de monstros e evitando contato com eles enquanto coleta pontos para evoluir personagens e acessórios especiais. No geral, o game oferece uma experiência intensa e desafiadora, e exige estratégia e habilidade para sobreviver aos ataques noturnos.

2. Vampire: The Masquerade - Bloodhunt (PS5, PC)

Criado pela Sharkmob, Vampire: The Masquerade - Bloodhunt é um Battle Royale de tiro grátis baseado no RPG de mesa Vampiro: A Máscara. Com até 45 participantes lutando pela sobrevivência, o título apresenta poderes vampirescos sobrenaturais, que mudam conforme o clã escolhido, e soldados da Inquisição como terceira força. Situado em Praga, os vampiros vivem escondidos e são perseguidos pela Entidade e pelos Anarquistas, enquanto os players podem se alimentar do sangue humano para ficarem mais fortes.

Em Vampyr, da Dontnod Entertainment, players acompanham uma aventura com elementos de horror e cenário gótico. O protagonista é um vampiro que deve lidar com sua sede de sangue e enfrentar caçadores e criaturas das trevas.

A história se passa em Londres, em 1918, durante o surto da gripe espanhola. Nela, seguimos os passos do médico Jonathan Reid, que pode escolher como utilizar seus poderes vampirescos. Assim, cada ação feita no jogo tem uma consequência direta nos NPCs e distritos.

4. V Rising (PC)

Desenvolvido pela Stunlock Studios e distribuído pela Amazon Games, V Rising é um game de sobrevivência com temática de vampiros e elementos de MMORPGs que pode ser jogado sozinho ou em grupo, com servidores que comportam até 40 usuários.

Nele, o jogador assume o papel de um vampiro que busca sangue para recuperar suas forças, e, para isso, deve explorar o continente de Vardoran para encontrá-lo. Consumir diferentes tipos de sangue de humanos e animais concede habilidades específicas e o game possui um sistema de dia e noite que afeta a vulnerabilidade do personagem.

Neste clássico do PlayStation One, o jogador controla Alucard, filho de Drácula, em sua busca pelo desaparecido Richter Belmont e por respostas sobre o surgimento do castelo de seu pai. Com controles intuitivos, o jogo traz uma experiência que começa com a perda dos poderes do protagonista.

O título da Konami traz um sistema de pontos de experiência obtidos ao matar inimigos e subir de level. Além disso, ele é bastante lembrado por introduzir o subgênero "Metroidvania", com exploração não-linear do mapa e batalhas contra chefões.

6. Vampire's Fall: Origins (XBSX/S, XB, SW, PC, And, iOS)

Desenvolvido pela Early Morning Studio, Vampire's Fall: Origins é um RPG de fantasia com diálogos que influenciam diretamente o enredo e um sistema de combate por turnos. Após um devastador ataque destruir sua vila, sua missão é buscar vingança, decidindo se será um herói respeitado ou um causador de caos temido.

O jogo oferece a possibilidade de criar seu personagem e escolher entre quatro linhagens para evoluí-lo. Assim, será possível enfrentar outros jogadores e caçar monstros ferozes utilizando poderes e habilidades únicas.

7. The Elder Scrolls V: Skyrim (PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC)

The Elder Scrolls V: Skyrim é um RPG da Bethesda que permite, entre outras coisas, virar um vampiro. Para isso, é necessário ser atacado por uma dessas criaturas mitológicas, que podem ser encontrados em diversos locais do game.

Após a infecção, basta esperar um tempo para se transformar em um ser com habilidades assassinas. Contudo, é importante lembrar que a transformação também tem desvantagens que afetam a jogabilidade, como a necessidade de beber sangue e a vulnerabilidade à luz solar e ao fogo.

Redfall, desenvolvido por Arkane Studios e Bethesda, é um game FPS com elementos arcade cujo lançamento está marcado para 2 de maio. Nele, jogadores precisam defender a cidade de Redfall contra criaturas bebedoras de sangue, que tomaram vários pontos do local após um experimento científico dar "errado".

Assim, é preciso escolher um dos quatro agentes disponibilizados, cada um com armas e poderes específicos para enfrentar vampiros e simpatizantes pelos dois mapas do game. O título, que chegará para Xbox Series X, Xbox Series S e PC, é bastante diverso e poderá ser jogado em modo cooperativo ou single-player.