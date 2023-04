7 jogos FPS para PC fraco que você precisa conhecer

BioShock , Left 4 Dead 2 e Doom 3 são alguns dos melhores jogos de FPS para PC fraco que ainda podem ser aproveitados por players. Estes e outros games são interessantes porque exigem configuração leve, normalmente com 4 GB de memória RAM ou até menos, além de placas de vídeo mais antigas, funcionando mesmo em PCs sem placa dedicada. Outra boa notícia é que são títulos disponíveis para comprar e baixar em diversas lojas digitais, como Steam e Epic Games Store . Pensando nisso, veja, a seguir, uma lista com 10 jogos de tiro para PC fraco.

1. Half-Life 2

Half-Life 2 é considerado um dos clássicos da Valve, e continua os eventos do primeiro jogo com uma nova aventura de ficção científica. Na play, o jogador controla novamente o herói e cientista Gordon Freeman, que deve desbancar uma conspiração com elementos alienígenas e personagens misteriosos, que se revelam a cada fase.

Lançado em 2004, o título se tornou um sucesso de vendas, sendo muito aclamado pelo público e a crítica. Inclusive, chegou a ser coroado como "Jogo do Ano", e, tempos depois, "Jogo da Década". Atualmente, ele está disponível no Steam.

2. Doom 3

2. Doom 3

Doom 3 foi lançado em 2004 e é considerado um dos melhores de toda a série da ID Software. Neste título, a saga ganhou contornos 3D melhor elaborados e aumentou ainda mais a brutalidade das cenas de combate, bem como de outros momentos icônicos. Durante a gameplay, o jogador controla um soldado que precisa impedir uma invasão infernal na Terra, utilizando um vasto armamento para isso. O título é outro FPS para PC fraco e custa R$ 40, além de sempre ser encontrado em promoção no Steam e na Epic Games Store.

3. Left 4 Dead 2

3. Left 4 Dead 2

Mais um elogiado game da Valve, Left 4 Dead 2 é a versão definitiva do primeiro jogo, incluindo o conteúdo original e mais um novo grupo de sobreviventes. O título de survival horror traz combate contra hordas de zumbis de vários tipos em meio ao apocalipse, com foco em multiplayer cooperativo para até quatro pessoas. Atualmente, ele está disponível no Steam por cerca de R$ 33 e pode rodar em PCs fracos, com até 4 GB de memória RAM, Intel Core i3 ou superior, além de placas de vídeo mais antigas.

4. Star Wars: Republic Commando

4. Star Wars: Republic Commando

Desenvolvido pela Lucas Arts e lançado em 2005, Star Wars: Republic Commando é um dos melhores jogos da franquia. Nele, jogadores comandam um esquadrão de elite de Clone Troopers, soldados criados para defender a República em missões de altíssimo risco. Com vários cenários e elementos famosos da saga de cinema, o game apresenta um dos melhores gráficos para a sua época, tendo a ação como ponto-chave. Ele está disponível para compra na loja digital Steam, por R$ 21.

5. Counter-Strike 1.6

5. Counter-Strike 1.6

Por mais que existam novas versões, Counter-Strike 1.6 ainda é um dos FPS mais queridos dos gamers. Isso porque ele roda bem em praticamente qualquer computador, seja um modelo atual ou de 15 anos atrás. Durante a jogatina do título multiplayer, jogadores são divididos em duas equipes, terroristas e contra-terroristas, e precisam vencer partidas. Para isso, podem usar diferentes estratégias, como mata-mata, resgate de reféns, plant e desarme de bombas, entre outros. O jogo custa cerca de R$ 21 no Steam.

6. BioShock

6. BioShock

Obra do game designer Ken Levine e publicado pelo estúdio 2K, BioShock é um jogo de tiro retrofuturista que ainda mistura terror, mistério e filosofia. Nele, usuários controlam um personagem que vivia em uma sociedade submersa utópica, até tudo dar errado e ele precisar enfrentar diversas ameaças, como o temido Big Daddy. Apesar de contar com sequências, o jogo original, lançado em 2007, ainda é o preferido de muitos fãs da franquia, e está à venda no Steam por cerca de R$ 30.

7. Fish Person Shooter

7. Fish Person Shooter

Fish Person Shooter é um jogo brasileiro que, segundo seu criador, foi inspirado pelo personagem “Pescador Parrudo”, vivido pelo ator Marcos Pasquim na nova Kubanacan, da TV Globo. Na gameplay, o jogador vive na ilha de San Esteban e controla um personagem que precisa lidar com a ameaça de homens-peixes. Com a sigla FPS, o game é recheado de bom humor e tem gráficos simples, porém com muito charme. Apesar de ser um jogo recente, lançado em 2021, ele é leve e funciona em vários PCs, sejam eles antigos ou novos. O título está sendo oferecido por R$ 25 no Steam.

8 de 8 Fish Person Shooter é inspirado pela novela Kubanacan, da emissora Globo; jogo de FPS também roda em PCs fracos — Foto: Divulgação/8AH Fish Person Shooter é inspirado pela novela Kubanacan, da emissora Globo; jogo de FPS também roda em PCs fracos — Foto: Divulgação/8AH

