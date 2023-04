7 memes antiquíssimos que vão te fazer rir até hoje

Memes são conteúdos comuns na Internet, que divertem usuários de diferentes idades nas redes sociais. No entanto, engana-se quem pensa que eles são novidade no mundo virtual: na verdade, eles estão na web há mais tempo do que você imagina. A existência dos memes é anterior ao nome "meme", já que publicações como "Dancing Baby" ou "The Hampster Dance" estão na Internet desde os anos 1990. Virais brasileiros, como a Avaiana de Pau ou a paródia Coma um Boi, divertem os internautas há mais de 15 anos. A seguir, conheça sete memes antiquíssimos e veja se eles ainda são engraçados até hoje.

Memes já existem na Internet há mais tempo do que você imagina; conheça sete memes antiquíssimos — Foto: Reprodução/Unsplash/Priscilla Du Preez

1. Dancing Baby

"Dancing Baby" foi um dos primeiros vídeos virais na Internet. Também conhecida como "Oogachack Baby" ou "Baby Cha-Cha", a mídia foi criada em 1996 e se refere a um bebê dançando a introdução de “Hooked on a Feeling”, uma música da banda Blue Swede. O pré-meme foi criado originalmente pelos animadores Michael Girard, Robert Lurye e John Chadwick enquanto testavam novas possibilidades em vídeos 3D. No entanto, foi Ron Lussier quem fez a formatação final e espalhou o bebê dançante por meio de e-mail.

Meme de bebê dançante viralizou na Internet nos anos 1990 — Foto: Reprodução/Gisele Souza

2. Roflcopter

O "Roflcopter" nasceu da junção do termo "ROFL" (rolling on floor laughing, ou "rolando no chão de tanto rir") com a palavra helicóptero em inglês. O meme, que ganhou repercussão na Internet em meados de 2004, possui uma animação em formato de GIF. Na imagem, palavras como “LoL” e “ROFL” se juntam e se movimentam para compor um "helicóptero" voando. O viral se tornou um sucesso em fóruns sobre o jogo Warcraft III — o termo, inclusive, foi inspirado em um dos veículos encontrados no jogo.

O meme Roflcopter ganhou repercussão na Internet em 2004 — Foto: Reprodução/Gisele Souza

3. The Hampster Dance

Considerado um dos primeiros memes da Internet, "The Hampster Dance" foi criado por Deidre LaCarte, em 1998, como um site que tinha em sua tela inicial vários hamsters dançando de forma sincronizada. Os internautas logo se animaram com a aleatoriedade e com o exagero da página e espalharam-na por meio de e-mails e blogs. Atualmente, o site que hospedava os GIFs dos hamsters dançantes foi extinto, mas é possível encontrar vídeos no YouTube que mostram como ele funcionava.

Meme The Hampster Dance exibe diversos hamsters dançando — Foto: Reprodução/Gisele Souza

4. As árveres somos nozes

O viral "As árveres somos nozes" nasceu quando o empresário baiano José Maria Santos Queiroz, conhecido como Zé Maria, estava gravando um CD gospel em 2006. Na ocasião, foi sugerido que ele falasse frases entre as músicas para compor o repertório — entre elas, estava a famosa “o jardineiro é Jesus e as árveres somos nozes”. O cantor encontrou dificuldade em pronunciar o trecho e o repetiu por mais de dois minutos, o que levou a Internet à loucura na época. O vídeo original, que já tem mais de 16 anos, está disponível até hoje no YouTube, contando com mais de 1,8 milhões de visualizações.

Meme "As árveres somos nozes" começou com uma gravação de CD gospel — Foto: Reprodução/Gisele Souza

5. Avaiana de Pau

“Avaiana de Pau” é um produto do site brasileiro de animações Mundo Canibal. No desenho animado, os chinelos de madeira “ensinavam” boas maneiras aos filhos, já que eram utilizados para reprimir as crianças quando elas desobedeciam os pais ou faziam algo errado. Apesar de não ser tão politicamente correta, a Avaiana de Pau fez bastante sucesso entre os internautas e foi muito compartilhada por e-mail, pelo Orkut ou via Bluetooth em meados dos anos 2000.

Em 2014, quando o vídeo original completou dez anos, os Irmãos Piologo compartilharam uma versão em HD no YouTube, que tem cerca de 2,9 milhões de visualizações.

No meme, os chinelos "ensinam" boas maneiras aos filhos — Foto: Reprodução/Gisele Souza

6. Zé Mayer Facts

O viral do “Zé Mayer Facts”, que em tradução direta significa “Fatos sobre Zé Mayer”, foi criado em 2009 e logo se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter. A piada tornava o ator brasileiro uma espécie de "Chuck Norris brasileiro" e, não coincidentemente, foi bastante inspirada nos “Chuck Norris Facts”. Na época, diferentes textos com "fatos" sobre o ator brasileiro circulavam pela Internet e tiravam sarro do fato de ele sempre interpretar personagens galanteadores.

Entre as frases mais populares, estavam "Na casa do Zé Mayer, nem o azeite é virgem" ou "Zé Mayer disse que não aceita fazer filme erótico porque as TVs ainda não têm polegadas suficientes".

Ator José Mayer foi alvo de memes no passado — Foto: Reprodução/Instagram

7. Coma um boi

“Coma um Boi” foi lançado em 2007 pelo youtuber Marcos Castro — que até hoje está ativo na plataforma com o canal "Castro Brothers". A paródia "traduzia" a música de abertura do seriado japonês Jaspion, mas de forma pouco convencional. A tradução não era fiel à língua original e ao significado das palavras: ela, na verdade, relacionava os sons cantados na música com outras palavras em português, que possuíam fonemas semelhantes.

O trecho “Come on, boy”, por exemplo, tornou-se “Coma um boi”. As imagens do vídeo correspondiam à aleatoriedade da "tradução", o que divertiu bastante os internautas na época. Hoje, a paródia conta com 3,5 milhões de visualizações no YouTube.

Música de abertura do seriado Jaspion foi "traduzida" — Foto: Reprodução/Gisele Souza

