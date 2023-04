7 robôs aspiradores que varrem e passam pano a partir de R$ 389

Robôs aspiradores podem ser aliados para manter a casa limpa na correria do dia a dia. Eles trabalham de forma autônoma e são vendidos em variedades de funções e tecnologias de limpeza. Por a partir de R$ 389 já é possível encontrar modelos que varrem, aspiram e passam pano durante a limpeza, como o WAP Robot W90. O Mondial RB-11 é outra opção de robô com preço acessível. Feito para alcançar lugares de difícil acesso, ele pode ser adquirido por cifras que partem dos R$ 479 .

Já para quem busca por opções mais completas, o WConnect, outro robô fabricado pela WAP, possui conectividade Wi-Fi, pode ser controlado por aplicativo ou controle remoto e é compatível com comandos de voz da Alexa e Google Assistente. O preço fica perto dor R$ 2 mil. O Liectroux XR500 possui os mesmos recursos de conectividade e ainda oferece um sensor a laser, para fazer o mapeamento do ambiente e calcular rotas eficientes por cerca de R$ 2.698.

1 de 3 Robôs que aspiram, varrem e passam panos podem ser encontrados por a partir de R$ 389 no site da Amazon — Foto: Aline Batista/TechTudo Robôs que aspiram, varrem e passam panos podem ser encontrados por a partir de R$ 389 no site da Amazon — Foto: Aline Batista/TechTudo

1. WAP Robot W90 - a partir de R$ 389

2 de 3 WAP Robot W90 tem três funções — Foto: Divulgação/WAP WAP Robot W90 tem três funções — Foto: Divulgação/WAP

O robô de limpeza WAP Robot W90 possui 8 cm de altura, o que o torna uma boa opção para limpeza em locais de difícil acesso, como debaixo de móveis e camas. Além disso, possui três modos de limpeza: cantos, espiral e aleatório. O reservatório de resíduos tem 250 ml de capacidade para armazenar a sujeira. O Robot W90 possui sensores de impacto e queda, o que evita danos ao robô e também aos objetos ao redor. De acordo com informações do site da WAP, o nível de ruído do robô é de 72 Db e sua bateria possui autonomia para 1 hora e 40 minutos de funcionamento.

O aparelho não possui base de carregamento e leva até quatro horas para ser completamente carregado na fonte de alimentação. Mais de 2.300 compradores já avaliaram o WAP Robot W90 no site da Amazon, onde o aparelho é classificado com 4,3 estrelas e custa cerca de R$ 389. O robô é elogiado pelos usuários pela capacidade de manter a casa limpa no dia a dia com bom custo-benefício. Já a duração da bateria deixa a desejar, de acordo com alguns comentários.

Prós: boa limpeza e custo-benefício

boa limpeza e custo-benefício Contras: duração da bateria

2. Mondial Pratic Clean RB-11 - a partir de R$ 479

O Mondial Pratic Clean RB-11 é um robô de limpeza "super slim" com 7,5 cm de altura, o que permite que ele alcance áreas difíceis de acessar. O aspirador pode ser utilizado em pisos frios, madeira, carpete e tapetes baixos e conta com capacidade de 140 ml no reservatório. Com 30 Watts de potência e bateria com autonomia para 90 minutos, o robô possui três modos de operação: aleatório, espiral e contorno de parede. Uma lâmpada piloto indica o funcionamento do produto e mostra o status da bateria, facilitando o monitoramento durante o uso. O RB-11 possui três sensores antiqueda para uso em superfícies irregulares.

O robô da Mondial soma quase 1,6 mil avaliações de usuários no site da Amazon, com média de 4,4 estrelas. Os compradores elogiam o custo-benefício e a eficiência em aspirar os pelos dos pets. A capacidade do reservatório e a duração da bateria, no entanto, são pontos que deixam a desejar. Interessados precisam investir aproximadamente R$ 479.

Prós: custo-benefício e limpeza eficiente

custo-benefício e limpeza eficiente Contras: capacidade do reservatório e duração da bateria

O Elgin Evo Robot é um robô de limpeza projetado especialmente para donos de animais de estimação. A autonomia é de duas horas, a potência é de 17 Watts, e o robô possui diferentes modos de movimentação programados, o que permite que ele cubra toda a superfície a ser limpa. O Evo Robot possui um sistema antiqueda, para funcionar em ambientes desnivelados, e um sensor anticolisão, para amortecer os impactos com móveis. O modelo não possui base de carregamento, sendo alimentado por uma fonte bivolt.

O modelo é classificado com 4 estrelas no site da Amazon, com base na avaliação de 380 compradores. Os comentários elogiam o robô pelo uso prático, silencioso e pela limpeza eficiente de pelos e poeiras. O sistema de movimentação do robô pelos cômodos, no entanto, foi um ponto que deixou a desejar. O robô é visto por cerca de R$690.

Prós: limpeza eficiente e silenciosa

limpeza eficiente e silenciosa Contras: sistema de movimentação pouco eficaz

4. Midea VRA81B - a partir de R$ 899

O Midea VRA81B possui cinco modos de limpeza: autolimpeza, especial, aleatório, zigue-zague e bordas e cantos. Tanto os modos quanto a direção e a velocidade do robô podem ser ajustados por controle remoto. O controle também pode indicar que o robô volte para a base de carregamento. No entanto, o robô retorna automaticamente quando a bateria está baixa. O VRA81B possui sistema de dupla filtragem, que promete reter até 99,9% das partículas que causam alergias. Segundo informações do fabricante, o reservatório tem capacidade para 300 ml.

Com 340 avaliações no site da Amazon, o Midea VRA81B é classificado pelos compradores com 4,3 estrelas. Os usuários destacam a limpeza eficiente e potente, além da praticidade oferecida pelo controle remoto. A função de passar pano, no entanto, deixa a desejar de acordo com alguns comentários. O robô é visto por aproximadamente R$ 899.

Prós: limpeza eficiente e potente, controle remoto prático

limpeza eficiente e potente, controle remoto prático Contras: função de passar pano pode deixar a desejar

O Hydra HO243, da Multilaser, promete limpeza completa em diferentes ambientes, como tapetes, pisos frios, madeiras e laminados. O robô tem potência de 45 Watts e bateria com 1h30 de autonomia. Ele retorna automaticamente para a base carregadora quando a bateria está acabando. O W90 possui sistema antiquedas, para locais com degraus ou desníveis, filtro para impurezas e agentes causadores de alergias, além de depósito de resíduos com 300 ml de capacidade.

O robô da Multilaser possui mais de 100 avaliações de compradores no site da Amazon e classificação de 4,6 estrelas. Os usuários elogiam a qualidade de limpeza realizada pelo HO243 em diferentes superfícies. A ausência de controle remoto para controlar os modos de limpeza é um ponto de reclamação. O modelo está à venda por valores a partir de R$ 1.199.

Prós: qualidade de limpeza em diferentes ambientes

qualidade de limpeza em diferentes ambientes Contras: não possui controle remoto

3 de 3 Robot WConnect tem conexão Wi-Fi — Foto: Divulgação/Wap Robot WConnect tem conexão Wi-Fi — Foto: Divulgação/Wap

O WAP Robot WConnect é uma opção para quem busca praticidade e tecnologia durante a limpeza. Com conectividade Wi-Fi, ele pode ser comandado por voz pela Alexa ou Google Assistente. Além disso, é possível controlá-lo por controle remoto ou por aplicativo no smartphone. O robô possui três modos de limpeza: cantos, espiral e aleatório, e depósito com capacidade para 450 ml de resíduos. A bateria tem autonomia de duas horas e o robô retorna para a base quando a bateria está baixa. Entre as funções extras, destaca-se a presença da dupla filtragem, que retém ácaros e bactérias, além dos sensores infravermelho antiqueda e anticolisão. A opção custa cerca de R$ 2.058.

O WConnect possui 497 avaliações de compradores no site da Amazon e classificação de 4,1 estrelas. Além da qualidade da limpeza, os usuários destacam a praticidade oferecida pelo aplicativo e pela compatibilidade com assistentes virtuais. Um ponto no qual o robô deixa a desejar, segundo alguns comentários, é na precisão do sensores antiqueda e anticolisão. De acordo com informações do fabricante, o modelo tem potência de 37,4 W e produz 37 Db de ruído.

Prós: qualidade de limpeza e recursos de conectividade

qualidade de limpeza e recursos de conectividade Contras: eficiência dos sensores e valor elevado

O Liectroux XR500 promete deixar a casa limpa com o máximo de praticidade. Através do aplicativo, é possível agendar e customizar as limpezas de forma conveniente. Ele também acompanha controle remoto, possui conectividade Wi-Fi e é compatível com assistentes virtuais. Com sensores para evitar quedas e colisões, o XR500 oferece navegação a laser, para mapear o ambiente e dar mais precisão à limpeza. O robô retorna à base quando a energia está abaixo de 20% e retoma a limpeza do ponto onde parou.

O XR500 já foi avaliado por 43 compradores no site da Amazon e é classificado com 3,9 estrelas. Os compradores destacam como principais qualidades a limpeza eficiente, o app com interface intuitiva e a navegação precisa, graças ao recurso de mapeamento dos cômodos. As reclamações indicam problemas com a entrega do artigo. O modelo possui bateria com aproximadamente duas horas de duração, 28 Watts de potência e depósito para resíduo de 600 ml. O modelo mais caro da lista custa aproximadamente R$ 2.689.

Prós: qualidade da limpeza, conectividade, customização e recursos de navegação

qualidade da limpeza, conectividade, customização e recursos de navegação Contras: preço elevado

