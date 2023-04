7 sensores inteligentes para deixar sua casa mais segura e automatizada

Sensores inteligentes podem desempenhar funções variadas em uma casa conectada, como identificação de movimento, abertura de porta e até mesmo temperatura de um ambiente. Eles contribuem para automatizar o ambiente e podem deixar o lar mais seguro. A exemplo desses equipamentos, o sensor de movimento JWCOM, disponível no mercado brasileiro por valores a partir de R$ 86 , traz conexão Wi-Fi e compatibilidade com Alexa . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de abril de 2023.

Mais uma exemplo da versatilidade desses dispositivos é demonstrado pelo termômetro inteligente da Intelbras, que pode acionar o ar-condicionado ao detectar elevação da temperatura por cerca de R$ 253. Veja a seguir sete sensores inteligentes para automatizar sua casa e deixá-la mais segura.

1 de 1 Sensor de movimento pode ajudar a proteger um ambiente — Foto: Divulgação/Philips Sensor de movimento pode ajudar a proteger um ambiente — Foto: Divulgação/Philips

Echo Dot vale a pena? Qual modelo comprar? Veja dicas no Fórum TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

1. ‎JWCOM Sensor De Movimento Inteligente - a partir de R$ 86

Um dos itens que podem contribuir para a segurança da casa é o sensor de movimento. A JWCOM disponibiliza uma opção que, por estar conectada à internet, permite acompanhar o funcionamento do item à distância. Assim, quando um movimento suspeito é detectado, o equipamento envia um alerta para o celular do usuário. O suporte Wi-Fi também o permite ser controlado por assistentes virtuais como a Alexa. O modelo é encontrado por valores a partir de R$ 86.

A instalação também não tende a ser complicada, uma vez que o sensor pode ser fixado na parede com a ajuda de uma fita dupla face e a configuração pode ser feita por diversos apps, entre Tuya, SmartLife ou a plataforma da própria fabricante. Os pré-requisitos para o funcionamento são o acesso a uma rede de 2,4 GHz e a necessidade de três pilhas no formato AAA para alimentar o produto. O sensor PIR, como também é chamado, tem um alcance de até cinco metros e dispõe de um ângulo de detecção de 120 graus. Ele reúne 3,9 estrelas de 5 na Amazon, onde consumidores que já adquiriram o produto relatam ter tido boa experiência com a conectividade e a funcionalidade do aparelho. No entanto, há várias pontuações sobre o consumo elevado de pilhas, por isso, recomenda-se que elas sejam recarregáveis.

Prós: controlado facilitado por aplicativo e assistente virtual

controlado facilitado por aplicativo e assistente virtual Contras: pode consumir muitas pilhas

Gostou do produto? Compre aqui COMPATÍVEL ALEXA JWCOM Sensor De Movimento Inteligente R$ 86 IR À LOJA

Todas as ofertas de JWCOM Sensor De Movimento Inteligente × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. COMPATÍVEL ALEXA JWCOM Sensor De Movimento Inteligente R$ 86 IR À LOJA

2. Ekaza Sensor de Temperatura e Umidade Inteligente T1011 - a partir de R$ 96

O sensor de temperatura e umidade pode ser uma opção considerável para quem precisa controlar os graus de um ambiente. Seja em um quarto de bebê ou em uma sala com equipamentos sensíveis, o artigo pode ajudar na monitoração e ainda enviar uma notificação ao celular do usuário quando houver queda ou elevação significativa de temperatura. Ele é encontrado por valores que partem de R$ 96.

Quanto às especificações, vale pontuar que o funcionamento depende de um hub ZigBee para o funcionamento e a bateria incluída é de lítio. O sensor está disponível para venda na Amazon e é avaliado em 4 estrelas. Por lá, consumidores alertam que sem um hub não é possível usar o produto.

Prós: envia notificação para o celular quando uma temperatura se altera

envia notificação para o celular quando uma temperatura se altera Contras: funcionamento depende do hub ZigBee

Gostou do produto? Compre aqui SEM FIO Ekaza T1011 R$ 90 IR À LOJA

Todas as ofertas de Ekaza T1011 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. SEM FIO Ekaza T1011 R$ 90 IR À LOJA

3. HI by Geonav Sensor Inteligente de Movimento - a partir de R$ 107

Outra opção de sensor de movimento é a comercializada pela Geonav. A conexão à internet de 2,4 GHz permite que ele não apenas detecte uma presença no ambiente monitorado, como também interaja com outros dispositivos. Isso possibilita que lâmpadas e outros eletrônicos inteligentes sejam acionados após a identificação de uma pessoa no local. O produto é encontrado por cifras que partem de R$ 107.

Os recursos ainda permitem que o usuário seja notificado pelo celular, caso o sensor detecte movimentação na área vigiada. A instalação não demanda mão de obra especializada e o funcionamento requer apenas uma rede Wi-Fi e de uma pilha CR123A-3V. O aplicativo utilizado para o controle pode ser o Hi by Geonav, disponível para Android e iOS. Há a possibilidade de controle de funções via Alexa ou Google Assistente. O produto é classificado em 3,3 estrelas na Amazon. Os comentários de clientes do site relatam que o tamanho de 50 x 48 mm fica discreto na casa e que o funcionamento é satisfatório. Por outro lado, há algumas pontuações sobre o intervalo relativamente longo entre detecção de movimento e acendimento de uma lâmpada, por exemplo.

Prós: conexão à internet permite acompanhar detalhes pelo celular

conexão à internet permite acompanhar detalhes pelo celular Contras: integração com outros equipamentos da casa inteligente pode deixar a desejar

Gostou do produto? Compre aqui ALCANÇA 6 METROS HI by Geonav Sensor Inteligente de Movimento R$ 107 IR À LOJA

Todas as ofertas de HI by Geonav Sensor Inteligente de Movimento × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. ALCANÇA 6 METROS HI by Geonav Sensor Inteligente de Movimento R$ 107 IR À LOJA

4. HI by Geonav Sensor Inteligente para detecção de Gás Natural e GLP - a partir de R$ 186

Cozinhas e outros ambientes que contenham gás devem atentar-se a possíveis vazamentos. Para evitar acidentes, a Geonav disponibiliza o sensor de detecção de gás natural e GLP. Com estrutura compacta, de 130 x 130 x 42 mm, ele investe em um mecanismo que emite um aviso sonoro quando percebe a presença excessiva do elemento no local em que está instalado. O modelo pode ser adquirido por cerca de R$ 186.

Além do alerta sonoro, o dispositivo também envia uma notificação no celular que está configurado. Os detalhes podem ser ajustados pelo app da Geonav ou então pelo SmartThings, que também reconhece o aparelho. Diferente de alguns itens da lista, este precisa estar conectado à tomada para funcionar. A conexão com a internet, necessária para ativar notificações no smartphone, por exemplo, precisa ser feita via Wi-Fi de 2,4 GHz. Todo o conjunto é classificado em 3,9 estrelas na Amazon. O site reúne comentários que elogiam o desempenho do produto, mas há alguns alertas sobre o tempo que ele leva para detectar o gás em algumas situações, que pode chegar a um minuto de vazamento.

Prós: pode ser instalado em qualquer lugar, pois dispensa furos para ser fixado

pode ser instalado em qualquer lugar, pois dispensa furos para ser fixado Contras: alerta pode demorar um pouco a partir do momento do vazamento

Gostou do produto? Compre aqui WI-FI HI by Geonav Sensor Inteligente R$ 240 IR À LOJA

Todas as ofertas de HI by Geonav Sensor Inteligente × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. WI-FI HI by Geonav Sensor Inteligente R$ 240 IR À LOJA

5. Intelbras Sensor de Abertura Inteligente Izy Smart ISA 1001 - a partir de R$ 195

O sensor de abertura, comercializado pela Intelbras, pode ser uma boa pedida para quem deseja controlar entradas e saídas de um ambiente. As medidas compactas, de 14 x 40 x 53 mm, fazem com que o dispositivo fique acomodado de forma discreta em portas e até mesmo janelas. A conexão, por sua vez, é feita pela tecnologia ZigBee e precisa de um hub Izy para funcionar. A instalação do dispositivo e a configuração podem ser feitas pelo aplicativo Izy Smart. Ele é visto por cifras que partem de R$ 195.

Os recursos oferecidos pelo produto incluem notificação personalizada no celular para saber quando uma área é violada e ou mesmo um alerta quando uma janela é esquecida aberta. As configurações permitem integrar com assistentes virtuais para acionar comandos e também criar rotinas, como ligar as luzes automaticamente ao abrir pela porta identificada pelo sensor. O produto agrega 4,6 estrelas na Amazon e acompanha classificações positivas ao seu funcionamento, inclusive no quesito integração com assistentes virtuais.

Prós: instalação descomplicada e possibilidade de integração com outros dispositivos

instalação descomplicada e possibilidade de integração com outros dispositivos Contras: funcionamento depende do hub ZigBee

Gostou do produto? Compre aqui FÁCIL INSTALAÇÃO Intelbras Izy Smart ISA 1001 R$ 195 IR À LOJA

Todas as ofertas de Intelbras Izy Smart ISA 1001 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. FÁCIL INSTALAÇÃO Intelbras Izy Smart ISA 1001 R$ 195 IR À LOJA

6. Intelbras Sensor de Movimento Inteligente Izy Smart ISM 1001 - a partir de R$ 196

Além do sensor de abertura, a Intelbras também oferece o sensor de movimento para vigiar o fluxo de um ambiente. Indicado para quem deseja reforçar a proteção de um espaço, o equipamento monitora uma área, de forma discreta, e envia um alerta para o smartphone cadastrado quando identifica algo suspeito. A instalação é simples e a fonte de alimentação conta com uma bateria de lítio. O produto pode ser visto por valores que partem de R$ 196.

Assim como no caso do produto anterior, este também se comunica por meio da tecnologia ZigBee e pode ser controlado pelo app Izy Smart. A conectividade permite que o aparelho interaja com assistentes virtuais como Alexa e Google Assistente. As avaliações garantem 4,2 estrelas ao sensor ISM 1001, que também tem o funcionamento elogiado por consumidores.

Prós: conectividade permite integração com Alexa e Google Assistente

conectividade permite integração com Alexa e Google Assistente Contras: não há

Gostou do produto? Compre aqui DESIGN DISCRETO Intelbras Izy Smart ISM 1001 R$ 196 IR À LOJA

Todas as ofertas de Intelbras Izy Smart ISM 1001 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. DESIGN DISCRETO Intelbras Izy Smart ISM 1001 R$ 196 IR À LOJA

7. Intelbras Smart IST 1001 - a partir de R$ 253

O termômetro IST 1001 pode ser indicado para quem precisa acompanhar a temperatura e a umidade de um ambiente. A vantagem é que, por conta da conectividade, é possível programá-lo em conjunto com o ar-condicionado, para que ele seja ligado assim que o sensor identificar uma elevação da sensação térmica. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 253 para comprar o produto.

Quem precisa monitorar as informações do ambiente à distância, pode acompanhar pelo app Izy Smart, disponível para Android e iOS. O funcionamento depende de duas pilhas no formato AAA, que já vão incluídas no pedido. O item é avaliado em 4,5 estrelas na Amazon, espaço que registra comentários de clientes que elogiam o artigo, mas também reforçam que a conexão com o celular depende do hub ZigBee para acontecer.

Prós: integração com aparelhos de ar-condicionado compatíveis

integração com aparelhos de ar-condicionado compatíveis Contras: conexão com o celular precisa do intermédio do hub ZigBee

Gostou do produto? Compre aqui À PILHA Intelbras Smart IST 1001 R$ 253 IR À LOJA

Todas as ofertas de Intelbras Smart IST 1001 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. À PILHA Intelbras Smart IST 1001 R$ 253 IR À LOJA

Com informações de Intelbras (1/2/3), Geonav (1/2) e Ekaza

Echo Buds: o fone de ouvido da Amazon vale a pena?