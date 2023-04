8 aplicativos que o Google 'abandonou' e que fazem falta até hoje

O Google descontinuou diversos aplicativos queridos do público ao longo dos anos. O motivo mais comum para isso é a obsolescência, mas a empresa também costuma unir várias funções de apps específicos e recriá-las em versões atualizadas. Um exemplo clássico dessa prática é o Google Duo , que se passou a ter suas funcionalidades integradas ao Google Meet . No entanto, outros deles, como o Google Measure, conhecido como aplicativo de fita métrica, foram tirados do ar e até hoje não ganharam uma substituição.

Mesmo que os usuários gostassem de alguns dos apps, muitos deles foram descontinuados pelo Google. Nas próximas linhas, confira uma lista produzida pelo TechTudo com uma série de apps da empresa que deixaram saudade.

O Google já descontinuou diversos aplicativos que eram queridos pelos usuários — Foto: Unsplash/Daniel Romero

1. Google Hangouts

O Google Hangouts, que prestava serviço de trocas de mensagens privadas, vídeos e voz, se tornou o Google Chat e manteve as funcionalidades do original. Incorporado ao Gmail, o recurso foi lançado em 2011 para ser uma forma de conexão entre os usuários que tinham contas de email da empresa, sendo bastante utilizado em ambientes corporativos. Além disso, o Hangouts fazia parte do Google+, mas em 2013 se tornou um aplicativo independente. A diferença entre os dois está na ausência de funções de SMS e ligações na versão mais moderna.

Os usuários que estavam na ferramenta do Hangouts foram direcionados ao Chat em 2021, quando o Google comunicou a decisão. De acordo com a empresa, a substituição buscava oferecer recursos adicionais, como o uso de GIFs e menções, assim como algumas ferramentas de segurança e a possibilidade de edição de documentos, planilhas e apresentações com outros usuários para aumentar a colaboração e criação entre eles.

Aplicativo Hangouts foi substituído pelo Google Chat — Foto: Marvin Costa/TechTudo

2. MyMaps

O aplicativo MyMaps foi desenvolvido em 2007 e descontinuado em 2021, mas ainda pode ser encontrado na web pelo site oficial (mymaps.google.com). Com ele, os usuários podiam, pelo celular, criar mapas personalizados e compartilhá-los com outras pessoas via link.

Para utilizá-lo, é preciso estar conectado à Internet. Os mapas criados antes da descontinuação podem ainda ser encontrados no aplicativo Google Maps, na parte inferior do campo “Salvos”. Entre os principais recursos da ferramenta, podem ser listados o desenho de mapas colaborativos, pesquisa de locais para serem salvos no mapa editado e criação de mapas via importação de dados de planilhas.

O Aplicativo MyMaps permitia criar mapas através de planilhas — Foto: Marvin Costa/TechTudo

3. Google Measure

Lançado em 2016, o aplicativo Google Measure utilizava realidade aumentada para medir tamanhos de objetos, antes de ser descontinuado pelo Google em junho de 2021. O app de fita métrica, que funcionava em dispositivos Android, está disponível agora apenas para usuários que já o tinham baixado, mas sem nenhuma possibilidade de atualização ou suporte. Ao longo do tempo, antes de ser descontinuado, o aplicativo chegou a receber mais recursos, como novos tipos de conversões de medidas e animação de superfície.

Ao apontar a câmera em direção a um objeto, por exemplo, o usuário tinha acesso às medidas dele, ao posicionar dois pontos, cada um em uma extremidade. Apesar dos recursos, o Google não deu motivos para a descontinuação e nem aviso prévio - o que pegou muitos usuários de surpresa.

Aplicativo de medidas do Google foi descontinuado em 2021 — Foto: Divulgação/Google

O Android Auto foi lançado em 2015 e espelhava os recursos do Android no painel de um automóvel via emparelhamento. Ele foi descontinuado em dispositivos com sistema operacional Android 12 e superior em 2021, e no ano passado, foi totalmente abandonado em versões mais antigas.

O Google forneceu aos usuários como alternativa ao app o modo de direção do Google Assistente. O aplicativo funcionava conectando-se ao visor do carro, permitindo o acesso aos aplicativos baixados no smartphone. Com um clique, era possível também enviar mensagens, traçar rotas de carro, ver previsões do tempo e tocar músicas favoritas, por exemplo.

Aplicativo Android Auto realizava o espelhamento entre os Androids e as multimídias automotivas — Foto: Divulgação/Google

5. Google My Business

O aplicativo Google My Business foi lançado em 2014 com a proposta de gerenciar gratuitamente as informações de uma empresa disponíveis na Internet. Assim, todas as informações sobre o negócio, página de pesquisa e localização, por exemplo, podiam ser encontradas em um só lugar.

O app foi renomeado em 2022 como Google Business Profile. Atualmente, é possível que manter o perfil da empresa atualizado com as mesmas informações pelo app Google Maps e da Pesquisa Google. Na versão atualizada do app, também é possível ter acesso às informações da empresa cadastradas no Google My Business, sem a necessidade de criar uma nova conta.

Google My Business ganhou uma versão atualizada nos últimos anos — Foto: Thiago Siqueira/TechTudo

6. Apps do Chrome

O Google deixou de oferecer aplicativos do Chrome em 2022, quando foi encerrado definitivamente o suporte para clientes. Eles foram criados em 2010 como serviços semelhantes às extensões encontradas em sites na Internet, e tinham recursos que podiam ser usados offline. Com o passar do tempo e o surgimento de outros aplicativos, eles deixaram de ser atrativos para os desenvolvedores, o que motivou as suas descontinuações. Agora, aplicativos similares aos fornecidos pelo Chrome podem ser encontrados em um formato diferente na Google Play Store.

Navegador Chrome deixou de ter aplicativos em 2022 — Foto: Ana Marques/TechTudo

7. Google Duo

Em agosto de 2022, o Google Duo e o Google Meet se uniram. Ambas as plataformas do Google contam com funções semelhantes, mas o Meet se apropriou de recursos do Duo e é, atualmente, a única opção disponível para reuniões virtuais da empresa, sendo bastante utilizado nos espaços acadêmicos e corporativos.

O objetivo da unificação foi fazer com que um único software de videochamadas ficasse disponível pela empresa. Inclusive, a possibilidade de fazer videochamadas a partir de números de telefones era um recurso do Duo que foi transferido para o Meet. Outra diferença entre os dois apps é que o Duo tinha uma utilização muito pessoal, enquanto o Meet é voltado para o âmbito profissional.

Duo era o app de chamadas de vídeo da Google antes de se unir ao Meet — Foto: Eduardo Manhães/TechTudo

O Youtube Go, que permitia baixar vídeos do Youtube, foi descontinuado em agosto de 2022. A versão não seguiu o modelo padrão da rede social, já que o app não tinha o modo escuro e não permitia comentar ou postar conteúdos, tornando-a obsoleta para os usuários. Isso foi um incentivo para o Google optar pela descontinuação.

O Youtube Go era mais leve que a versão tradicional – um aplicativo econômico, e compatível com aparelhos modestos. Porém, o Youtube tradicional foi ganhando atualizações que tornaram melhor a experiência dos usuários. Logo, a adaptação com funções básicas do app já se tornou obsoleta. Com a desativação do Youtube Go, somente os usuários do YouTube Premium, um serviço pago, podem baixar vídeos de maneira oficial.

Aplicativo YouTube Go realizava downloads de vídeos do Youtube — Foto: Reprodução/Marvin Costa

