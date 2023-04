8 filmes e séries que merecem ganhar jogos no futuro

Jogos como Star Wars Jedi: Survivor , Hogwarts Legacy e South Park: The Fractured But Whole são exemplos recentes de jogos que surgiram a partir de filmes e séries de sucesso. Esses títulos usam, de formas completamente diferentes, toda a ambientação para que o jogador se sinta à vontade para explorar locais conhecidos das produções originais em outro tipo de mídia.

Muitos casos, como Jogos Vorazes e The Boys, ainda não têm um jogo próprio, mas trazem histórias e universos ricos o suficiente para basear jogos no futuro. Pensando nisso, o TechTudo separou uma lista com esses e outros títulos, que poderiam ganhar uma adaptação em versão game. Confira:

1. Jogos Vorazes

Na saga Jogos Vorazes, a protagonista Katniss Everdeen participa de um evento anual que reúne, obrigatoriamente, jovens de diferentes regiões para duelar até sobrar apenas um. A protagonista se voluntaria para entrar na competição após sua irmã mais nova ser a escolhida do seu distrito em um sorteio aleatório. Então, Katniss viaja para a capital da nação de Panem, onde inicia o seu treinamento para sair vencedora e, consequentemente, sobreviver aos jogos, que são transmitidos ao vivo para todo o país.

O enredo se encaixa perfeitamente com a premissa dos games de Battle Royale da atualidade, em que cada um dos jogadores busca formas de sobreviver numa grande arena fechada, como Fortnite e Free Fire. Com a ambientação da famosa série de livros e filmes, os fãs da saga se sentiriam realmente dentro dos Jogos Vorazes, com a possibilidade de criar seus próprios personagens, treinar suas habilidades e escolher seus diferentes estilos de jogo, desde serem cuidadosos e sorrateiros até partirem para o confronto direto.

2. The Boys

The Boys aborda o mundo dos super-heróis de uma forma menos convencional, humanizando seres que sempre são vistos como intocáveis e perfeitos pela cultura pop. A série, original da Amazon Prime Video, acompanha um grupo de humanos normais (ou quase) que buscam desmascarar a falsidade dos heróis aclamados pela sociedade, expondo suas crueldades, crimes e mentiras. O grande vilão é o Capitão Pátria, uma sátira clara do Super-Homem, que se aproveita dos seus poderes ilimitados para ter tudo que deseja, independente da vontade alheia.

A história da série é interessante o suficiente para um modo campanha incrível, mas um jogo em mundo aberto ambientado com os personagens seria uma experiência única para os fãs. Títulos como Infamous e Saints Row já possibilitaram aos jogadores uma exploração de uma cidade inteira como um ser poderoso, podendo voar, escalar prédios ou correr super rápido. Esses e outros games certamente podem ser usados como referência para um futuro jogo de The Boys.

3. Percy Jackson

Percy Jackson é um menino especial que descobre seus poderes de semideus grego no decorrer da trama. Sendo filho de Poseidon, Percy vai até o acampamento Meio-Sangue parar treinar suas habilidades e permanecer em segurança. No entanto, ele é tido como o principal suspeito de ter roubado o raio de Zeus e, se não bastasse isso, teve sua mãe raptada por Hades - ingredientes o suficiente para o começo de uma grande aventura.

A saga já teve um jogo para chamar de seu: Percy Jackson e os Olimpianos, um RPG bem simples para Nintendo DS, mas que poderia ser reimaginado para o nível dos games atuais, sendo até um pouco parecido com Hogwarts Legacy. O personagem do jogador poderia ser inédito, com poderes e deuses pré-escolhidos, e ele poderia viver aventuras no Acampamento Meio-Sangue, confrontando criaturas como Minotauro, Medusa, entre outros, no mesmo estilo de Assassin's Creed Odyssey, por exemplo.

4. The Umbrella Academy

Em The Umbrella Academy temos um grupo de personagens que foram criados desde crianças como irmãos e que possuem super-poderes. A premissa é básica para várias histórias de super-heróis, e o conceito lembra um pouco os X-Men, da Marvel. Porém, a série da Netflix se destaca por apresentar um grupo bem desregulado em relação a padrões sociais e com outros tipos de problema, como vício em drogas e luto.

Apesar de render um bom jogo de ação, The Umbrella Academy poderia ser tema de uma adaptação no estilo “adventure”, similar aos games de The Walking Dead ou Game of Thrones, com muito desenvolvimento de personagens e história densa. A ideia de viagem no tempo também poderia ser explorada no game, já que é importante para o desenrolar da trama.

5. The 100

Em The 100 temos um grupo de 100 pessoas que estavam no espaço e voltam para a Terra após um apocalipse nuclear devastar tudo em nosso planeta. Eles chegam com a missão de reportar como está a atual situação da Terra, para que o restante dos sobreviventes também possam voltar a viver em solo firme. Ao chegar aqui, esses jovens se surpreendem com alguns perigos que não foram previstos enquanto estavam no espaço, como sociedades selvagens e até catástrofes naturais.

O seriado é perfeito para ser adaptado em um game dramático de ação e aventura, ao melhor estilo The Last of Us, mas com mais personagens controlados pelo jogador, não apenas os principais. Imagine poder explorar a Terra devastada, coletar recursos, construir comunidades para sobreviver e elaborar estratégias para voltar a desenvolver a espécie humana em superfície terrestre. Todo o conceito pode render um game com bastante conteúdo jogável.

6. Maze Runner

Em Maze Runner temos um grupo de pessoas que precisa vencer os desafios de um gigantesco labirinto, incluindo aí monstros gigantes e armadilhas. Thomas, o personagem principal, acorda sem memória dentro desse local, sendo obrigado a unir forças com outros jovens para escapar e sobreviver. A trama une muita ação e mistério, deixando os espectadores tão confusos quanto os personagens.

Um jogo tendo um labirinto como cenário principal não é exatamente novidade, mas o fator de ação e sobrevivência de Maze Runner poderia ser adaptado para um game divertido. Alguns fãs já criaram uma modificação de Minecraft, chamada de The Maze Runner, que replica a ideia dos filmes e pode ser jogada em um servidor com vários jogadores ao mesmo tempo.

7. The Mandalorian

The Mandalorian é uma série do universo de Star Wars que usa elementos inspirados em Velho-Oeste, mas com a clássica ambientação dos filmes. A aventura começa quando o caçador de recompensas Djarin vai atrás de Grogu, uma criança da mesma espécie de Yoda, lendário mestre Jedi que treinou guerreiros habilidosos como Obi-Wan Kenobi e Luke Skywalker.

A série poderia ser adaptada em uma espécie de Red Dead Redemption 2 futurista, com um mundo aberto repleto de cenários modernos e espaciais para explorar como um caçador de recompensas. Mesmo que jogos de Star Wars não sejam uma novidade, um título nesses moldes poderia ser um grande marco na indústria dos games.

Em Wandinha, série da Netflix que adapta a personagem de Família Addams em um novo conceito, temos uma grande investigação criminal acontecendo na trama. Com cenários "trevosos" e personagens carismáticos, a produção acompanha Wandinha Addams, que usa de seus poderes psíquicos para resolver todos os mistérios por trás dos assassinatos de sua nova escola.

A história no seriado combinou bastante com a natureza sombria da personagem e renderia um game nos mesmos moldes, com muitos diálogos e investigação. Wandinha pode ser a detetive em um jogo recheado de mistério, como em Heavy Rain e Detroit: Become Human, mas com o toque de humor característico da série.