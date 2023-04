8 fones intra-auriculares para comprar no Brasil por a partir de R$ 84

Outra opção é o AirPods Pro, um fone de ouvido intra-auricular com cancelamento de ruído que pode ser adquirido por valores a partir de R$ 2.870. Confira oito modelos de fones intra-auriculares para comprar no Brasil.

1. Motorola Earbuds 3-S - a partir de R$ 84

O Earbuds 3-S é um fone de ouvido que oferece um microfone integrado e um botão em um dos cabos para dar pause em músicas ou atender chamadas de voz. O fio do aparelho possui um cabo plano e macio para manter o acessório livre de emaranhado. De acordo com a marca, cada alto-falante conta drivers de 9,4 mm, que fornecem uma experiência de som cristalina e direta.

Além disso, oferece entrada P2 compatível com dispositivos móveis, desktops e notebooks. O produto é vendido por preços a partir de R$ 84. Avaliado com uma nota 4 de 5 na Amazon, os usuários destacam o conforto proporcionado pelo formato e o bom funcionamento do produto. Porém, criticam que ele acaba quebrando com facilidade.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: botão de controle possui funções limitadas

2. StageSound Magic Plus - a partir de R$ 129

O Magic Plus, da marca StageSound, é um modelo de fone USB-C. Devido ao driver dual Bio-Cellulose de 12 mm e calibração de som AI em chips, eles são capazes de manter um áudio limpo e de alta fidelidade, trazendo uma profundidade no som. De acordo com a marca, um adaptador USB-C para USB está incluído.

No modo Som Duplo, o processamento acústico DSP e Sound X são capazes de recriarem o som em diferentes modos e distâncias, proporcionando um som de palco parecido com cinema para seus filmes e som imersivo para os games on-line. Para isso, basta pressionar o botão Sound X para mudar o modo surround 7.1 ou modo de música. Ele pode ser encomendado por R$ 129 na Amazon. Avaliado em 4,3 de 5 estrelas, ele se destaca pela qualidade de som. Porém, usuários relatam que o microfone tende a decepcionar um pouco.

Prós: qualidade do som e custo-benefício

qualidade do som e custo-benefício Contras: microfones apresentam instabilidade

O T1207, da Philips, é um fone indicado para consumidores que buscam por um modelo discreto, com um formato mais sóbrio e com poucos detalhes chamativos. A certificação IPX5 promete resistência a líquidos e sua bateria promete autonomia de 18 horas, combinando com a case do fone. No entanto, sua frequência de resposta dos drives é de 20 Hz – 20.000 Hz. O modelo pode ser adquirido por R$ 180.

O aparelho possui ponteiras de silicone em tamanhos variados que prometem mais conforto no uso, pois auxiliam e evitam que os fones caiam. Além disso, é possível pausar e pular músicas e atender ou até recusar chamadas com leves toques no dispositivo de áudio. A conexão do fone é totalmente sem fio via Bluetooth 5.1, sendo possível usá-lo em celulares, tablets e computadores, por exemplo. Avaliado em 4 de 5 estrelas, ele se destaca pelo som limpo e pela fácil conexão.

Prós: som limpo e fácil conexão

som limpo e fácil conexão Contras: a bateria não suporta mais de 4 horas

4. Nokia Power Earbuds Lite - a partir de R$ 222

O Power Earbuds Lite, da Nokia, pode ser um fone interessante para quem procura conforto e é fã de produtos recicláveis. A empresa afirma que o fone possui um formato confortável, sendo três pares de ponta de silicone (P, M, G) e traz certificação IPX7, proteção interessante para quem pratica exercícios e podendo ficar até 30 minutos submersos. Além disso, o usuário consegue até 35 horas de reprodução com o case de 600 mAh. Sem o acessório, os Earbuds Lite oferecem cinco horas de som.

As especificações também apresentam Bluetooth 5.0 e drivers de 6 mm. A alimentação do case é feita através da porta USB-C e, para isso, a empresa envia um cabo de 25 centímetros na caixa. Ele pode ser adquirido por R$ 222. Avaliado em 4,1 de 5 estrelas, ele se destaca pela durabilidade e pela autonomia de bateria. No entanto, muitos relatam mau contato na case.

Prós: autonomia de bateria alta e custo-benefício

autonomia de bateria alta e custo-benefício Contras: case apresenta mau contato

5. JBL Wave - a partir de R$ 245

O JBL Wave é um fone de ouvido que promete bom custo-benefício para os consumidores. O modelo conta com drivers de 12 mm e redução de ruído principalmente durante chamadas de voz. Seu formato foi desenvolvido para quem costuma praticar esportes e veda suavemente seus ouvidos, bloqueando ruídos externos e melhorando o desempenho do som. Além disso, eles contam com proteção IPX2.

O modelo ainda vem equipado com função de assistente de voz, que pode ser acionada com apenas um toque. Sua bateria dura aproximadamente até 8 horas de duração da bateria e até 24 horas no estojo de carregamento. Avaliado em 4,8 de 5 estrelas, os compradores destacam que a qualidade do som do produto e apesar do formato, ele se adapta bem no ouvido. No entanto, os compradores listaram que ele costuma desconectar com facilidade. O fone é visto por cifras a partir de R$ 245.

Prós: formato confortável e IPX2

formato confortável e IPX2 Contras: som baixo

O fone TW-E3B, da Yamaha, possui um formato feito especialmente para ser confortável no ouvido, além de apresentar um revestimento antiderrapante, sendo uma boa opção para quem procura um fone para atividades físicas. Ele trabalha com drivers dinâmicos de 6 mm e oferecem codec de áudio Qualcomm aptX com SBC e AAC, funções que compactuam o fluxo de áudio na banda reduzida e preserva o espectro de áudio. Ele pode ser adquirido por R$ 1.050.

O modelo possui Bluetooth é 5.0, enquanto o certificado de resistência é o IPX5, o que o confere uma proteção a liquídos. Ele possui controles de toque para reproduzir, pausar, pular e alterar o volume, além de poderem ser controlados pelo aplicativo Yamaha Headphones Controller. Quanto à autonomia, a empresa afirma que o TW-E3B pode funcionar por até 6 horas. Avaliado em 4.1 de 5 estrelas, o periférico se destaca pela qualidade do som e pelo conforto. No entanto, os compradores listam que um dos fones acaba tendo erro de pareamento.

Prós: qualidade do som

qualidade do som Contras: um dos fones acaba sofrendo com erro de pareamento

7. Samsung Galaxy Buds Pro - a partir de R$ 1.120

O Galaxy Buds Pro, da Samsung, é um fone de ouvido com cancelamento de ruído ativo, com isso, o equipamento é capaz de entender e reproduzir músicas em nuances mais elaboradas. Além disso, o produto vem com um woofer de 11 mm e um tweeter de 6,5 mm, contando ainda com certificação IPX7, sendo até 1m de imersão por até 30 minutos. Já a sua bateria promete uma autonomia de até 18 horas combinando o dispositivo com a case.

Sua conexão fica com o Bluetooth 5.0. Além disso, o modelo possui Áudio 360, onde o som parece mais realista e acompanha a direção do som quando o usuário move a cabeça. O modelo na cor Violeta pode ser adquirido por R$ 1.120. Avaliado em 4.6 de 5 estrelas, os compradores destacaram a qualidade do som e o encaixe perfeito na orelha. No entanto, ressaltam que ele funciona 100% apenas em aparelhos Android.

Prós: áudio 360 e encaixe perfeito

áudio 360 e encaixe perfeito Contras: funciona 100% somente com Android

O AirPods Pro é um fone da Apple voltado para o público mais profissional. O modelo possui função para cancelamento de ruído, função que usa microfones para detectar e bloquear o barulho externo. Com um formato do tipo intra-auricular, que promete um encaixe mais firme no ouvido, o modelo ainda contam com a função de Equalização Adaptativa. Para os fãs de música, o modelo conta com a adição do recurso Áudio Espacial, que utiliza sensores para monitorar os movimentos da cabeça do usuário e reproduzir áudios em 360. Os interessados vão precisar investir R$ 2.870.

Além dos fones, o item também acompanha o estojo de recarga e três adaptadores de silicone em tamanhos diferentes. O acessório é avaliado com 4,8 de 5 estrelas na Amazon e os compradores ressaltam a qualidade do som, o formato e o encaixe nas orelhas. Por outro lado, criticam a duração da bateria fora do estojo, principalmente durante o uso com o cancelamento de ruído.

Prós: vem com estojo de recarga

vem com estojo de recarga Contras: a bateria não dura muito tempo com cancelamento de ruído

Echo Buds: o fone de ouvido da Amazon vale a pena?