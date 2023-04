O gravador de voz pode ser interessante para obter uma boa qualidade de áudio nas filmagens, além de também possuir um tamanho compacto, que permite transportá-lo para qualquer lugar. Empresas como Sony , PtevSoh, Tomate, Sunlan, Tascam e Zoom oferecem opções por valores que começam em R$ 140 , como é o caso do PtevSoh Recorder81, que possui modelos com capacidade a partir de 4 GB e função de MP3 player. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de abril de 2023.

Já o Tascam DR-40X, consegue gravar em até quatro canais, é indicado para trabalhos de coberturas ao vivo e pode ser encontrado por aproximadamente R$ 1.459. Outra escolha é o Zoom H4N PRO, que promete captar áudios tanto no formato WAV, como em MP3, é compatível com fone de ouvido e é visto por cerca de R$ 2.071. Acompanhe a lista com oito modelos de gravadores de voz disponíveis no Brasil.

1 de 1 8 gravadores de voz para melhorar o áudio das filmagens — Foto: Unsplash/James Baldwin 8 gravadores de voz para melhorar o áudio das filmagens — Foto: Unsplash/James Baldwin

Microfone parou de funcionar? Veja como resolver no Fórum TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

O PtevSoh Recorder81 é a alternativa mais em conta desta lista. De acordo com as especificações da fabricante, o modelo possui botões para gravação, reprodução, avançar ou retroceder faixas e menu de gerenciamento. Além disso, o dispositivo também conta com funções para redução de ruídos, que visa melhorar a qualidade das gravações. O gravador é vendido em opções de 4 GB, 8 GB, 16 GB e 32 GB, por valores que começam em R$ 140.

A marca ressalta que o aparelho conta com entrada para fones de ouvido convencionais e também pode ser utilizado como um MP3 Player. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,2 de 5 estrelas e, os compradores elogiam o formato compacto e a praticidade na hora do uso. Porém, alguns consumidores reclamam que o aparelho não acompanha um manual de instruções.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: alguns compradores reclamam que o dispositivo não vem com manual de instruções

Gostou do produto? Compre aqui REDUÇÃO DE RUÍDO PtevSoh Recorder81 R$ 160 IR À LOJA

Todas as ofertas de PtevSoh Recorder81 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. REDUÇÃO DE RUÍDO PtevSoh Recorder81 R$ 160 IR À LOJA

O MGP-556, da Tomate, é mais uma escolha que pode agradar os usuários. Segundo a fabricante, o dispositivo pode gravar por meio de um microfone interno, ou externo (não incluso), conta com conexão USB e possui uma capacidade de armazenamento de 8 GB, que permite aproximadamente 17.000 minutos de gravação. O produto está disponível a partir de R$ 170.

Outra característica, é que o dispositivo também pode ser utilizado como um reprodutor de músicas e é compatível com os formatos de áudio MP3 e WMA. O equipamento é avaliado com 4,5 de 5 estrelas na Amazon e os compradores afirmam que o aparelho consegue gravar faixas em boa qualidade.

Prós: tamanho compacto

tamanho compacto Contras: o modelo está disponível apenas com a capacidade de 8 GB

Gostou do produto? Compre aqui ECONÔMICO Tomate MGP-556 R$ 170 IR À LOJA

Todas as ofertas de Tomate MGP-556 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. ECONÔMICO Tomate MGP-556 R$ 170 IR À LOJA

3. Sunlan SL0002 – a partir de R$ 357

Outra alternativa para captar áudios em entrevistas é o Sunlan SL0002. De acordo com a fabricante, o modelo dispõe de uma tela de LCD, microfone embutido e botões para gravação, pausa, reprodução e gerenciamento de volume. Diferente do item anterior, este conta com uma capacidade de armazenamento de 16 GB e pode ser obtido por cerca de R$ 357.

O equipamento é compatível com os formatos de áudio MP3 e WAV, possui uma frequência de 24MHz e também pode ser utilizado como um reprodutor de músicas. Avaliado com 4,1 de 5 estrelas na Amazon, os compradores destacam positivamente a qualidade do gravador. No entanto, alguns reclamam que o manual de instruções não é muito detalhado.

Prós: capacidade de 16 GB

capacidade de 16 GB Contras: alguns consumidores apontam que o manual de instruções é impreciso

Gostou do produto? Compre aqui digital Sunlan SL0002 R$ 357 IR À LOJA

Todas as ofertas de Sunlan SL0002 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. digital Sunlan SL0002 R$ 357 IR À LOJA

O Sony ICD-PX240 pode ser mais uma escolha para gravar áudios com qualidade. Segundo as especificações da marca, o item conta com conexão USB e 4 GB de armazenamento, que possibilita aproximadamente 1.000 horas de gravações. O periférico necessita de duas pilhas AAA, que podem durar até 32h de uso constante. O dispositivo é comercializado por preços que se iniciam em R$ 359.

A fabricante ressalta que o equipamento grava e reproduz faixas no formato MP3, em uma qualidade de 300 mW (Megawatt). Na Amazon, o produto é avaliado com 4,5 de 5 estrelas e os compradores apontam que o dispositivo possui um uso prático e atende às expectativas. Contudo, alguns reclamam que o tamanho dele não é o ideal para se carregar no bolso.

Prós: atende às expectativas

atende às expectativas Contras: conta com apenas 4 GB de armazenamento e necessita de duas pilhas AAA

Gostou do produto? Compre aqui À BATERIA Sony ICD-PX240 R$ 359 IR À LOJA

Todas as ofertas de Sony ICD-PX240 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. À BATERIA Sony ICD-PX240 R$ 359 IR À LOJA

O DR-05X, da Tascam, é outra alternativa que pode ser útil para gravar entrevistas e vídeos. De acordo com a fabricante, o modelo dispõe de dois microfones internos, que podem melhorar a captação de áudio tanto do entrevistado como do entrevistador. Além de gravar, o equipamento permite ajustar os níveis de áudio e substituir algumas trilhas. A opção pode ser encontrada por aproximadamente R$ 769.

O gravador necessita de duas pilhas AA, é compatível com cartão microSD de até 128 GB e é compatível com os formatos MP3 e WAV. O dispositivo é avaliado com 4,6 de 5 estrelas na Amazon e os compradores listam que o item oferece uma boa qualidade de gravação e uma boa sensibilidade nos microfones. Porém, alguns relatam que receberam o produto sem o cartão microSD.

Prós: possui dois microfones internos

possui dois microfones internos Contras: modelo funcionar por meio de duas pilhas AA

Gostou do produto? Compre aqui 128 GB Tascam, DR-05X R$ 768 IR À LOJA

Todas as ofertas de Tascam, DR-05X × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 128 GB Tascam, DR-05X R$ 768 IR À LOJA

O ICD-UX570, da Sony, é mais uma opção para gravar podcasts ou entrevistas. Segundo as especificações da fabricante, o dispositivo conta com funções para sensibilidade elevada e redução de ruídos, que visam auxiliar na qualidade da captação. Além disso, o equipamento possui bateria integrada, que promete um carregamento rápido de três minutos, para uma hora de uso. O item é comercializado por cerca de R$ 853.

A fabricante reforça que o produto possui microfone integrado, capacidade de memória de 4 GB, que pode ser expandida via cartão micro SD, conexão USB e três modos de gravações: estéreo, foco e normal. Avaliado com 4,6 de 5 estrelas, os compradores elogiam o formato compacto e a qualidade das gravações. Entretanto, alguns comentam que a organização dos menus é confusa.

Prós: bateria integrada, que dispensa o uso de pilhas

bateria integrada, que dispensa o uso de pilhas Contras: alguns compradores reclamam que o menu do aparelho é confuso

Gostou do produto? Compre aqui MP3 WMA Sony ICD-UX570 R$ 851 IR À LOJA

Todas as ofertas de Sony ICD-UX570 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. MP3 WMA Sony ICD-UX570 R$ 851 IR À LOJA

O DR-40X, da Tascam, é mais uma alternativa para quem busca um modelo com dois microfones internos. De acordo com a fabricante, o equipamento permite gravar em até quatro canais diferentes; possui função de ajuste de picos, que permite igualar os níveis de áudio e conta com opções para dividir ou excluir faixas. É possível obter o produto pela economia de R$ 1.459.

Este modelo é compatível com cartões microSD de até 128 GB e é indicado para trabalhos com música, filmagens em campo e produções de podcast. No site da Amazon, o equipamento é avaliado com 4,7 de 5 estrelas e os compradores destacam positivamente a qualidade da gravação e o fato de ele vir com quatro canais. Porém, alguns reclamam que o material é de baixa qualidade.

Prós: dispositivo permite gravar em até quatro canais diferentes

dispositivo permite gravar em até quatro canais diferentes Contras: alguns compradores reclamam da baixa qualidade do material

Gostou do produto? Compre aqui PORTÁTIL Tascam DR-40X R$ 1.459 IR À LOJA

Todas as ofertas de Tascam DR-40X × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. PORTÁTIL Tascam DR-40X R$ 1.459 IR À LOJA

8. Zoom H4N PRO – a partir de R$ 2.071

O Zoom H4N PRO é a opção mais cara desta lista. De acordo com a fabricante, o modelo oferece dois microfones embutidos e quatro canais de gravação, que prometem captar áudios com qualidade superior à de um CD. O dispositivo possui 4 GB de armazenamento interno, mas permite expansão por meio de cartões microSD. Interessados precisarão desembolsar aproximadamente R$ 2.071.

Assim como outros modelos desta lista, este também é compatível com os formatos de áudio MP3 e WAV. O aparelho necessita de duas pilhas AA. O produto é avaliado com 4,7 de 5 estrelas na Amazon e os compradores se mostram satisfeitos com a performance do equipamento. Por outro lado, alguns reclamam que o dispositivo é pesado, o que pode prejudicar a praticidade.

Prós: assim como o modelo anterior, este também oferece quatro canais de gravação

assim como o modelo anterior, este também oferece quatro canais de gravação Contras: preço elevado

Gostou do produto? Compre aqui BATERIA OU PILHA Zoom H4N PRO R$ 2.070 IR À LOJA

Todas as ofertas de Zoom H4N PRO × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. BATERIA OU PILHA Zoom H4N PRO R$ 2.070 IR À LOJA

Echo Buds: o fone de ouvido da Amazon vale a pena?