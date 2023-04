8 jogos do tipo point'n click que você deveria conhecer

Jogos point'n click (apontar e clicar) encantam jogadores com sua gameplay simples e envolvente, combinada com histórias intrigantes e personagens cativantes. Exemplos de títulos do gênero são Sally Face e Fran Bow , bem como os clássicos Full Throttle e The Secret of Monkey Island , desenvolvidos pelo estúdio Lucasfilm Games. Assim, se você é fã do gênero e quer conhecer mais dele, prepare o mouse e confira oito títulos separados pelo TechTudo para curtir sozinho ou com amigos.

Fran Bow, da Killmonday Games, é um jogo de terror psicológico que segue a história de Fran, uma menina que testemunha o assassinato de seus pais e é internada em um asilo psiquiátrico. Ela acaba tomando uma pílula vermelha que a leva para outra dimensão, habitada por criaturas estranhas, e decide fugir do asilo para encontrar seu gato e sua tia.

O título, lançado em 2015, conta com uma variedade de enigmas desafiadores, bem como gráficos 2D desenhados à mão. Além disso, ele examina o trauma infantil e oferece críticas sobre como era o tratamento dado à saúde mental na época. O título está disponível para PC, Android e iPhone (iOS).

2. Twelve Minutes - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

Twelve Minutes é um suspense interativo no qual o protagonista, preso em um looping de doze minutos, tem o objetivo de desvendar um crime que envolve sua esposa. Ambientado em um pequeno apartamento, o game desafia o jogador a aprender com seus erros e tentar novos caminhos a cada ciclo para escapar do ciclo temporal.

A obra, criada pelo desenvolvedor independente Luís António e publicado pela Annapurna Interactive, aborda temas sensíveis, como violência doméstica e traumas. Além disso, ela conta com a participação de um elenco de voz impressionante, incluindo os atores James McAvoy (Fragmentado), Daisy Ridley (Star Wars: Episódio IX) e Willem Dafoe (O Farol). O game pode ser jogado no PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One e Nintendo Switch, além de PC.

3. Little Misfortune - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC, And, iOS

Nesta história interativa, o player controla Misfortune Ramirez Hernandez, uma menina de 8 anos em busca do prêmio da Felicidade Eterna para presentear sua mãe. Acompanhada por Mr. Voice, seu novo amigo, eles exploram a floresta, desvendando mistérios e enfrentando um pouco de má sorte.

O jogo possui escolhas que têm consequências diretas na história, além de um design de arte, trilha sonora e trama envolventes. Little Misfortune aborda temas como exploração infantil e as consequências das decisões, compartilhando do mesmo universo de Fran Bow. O game está disponível no PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PC e celulares Android ou iPhone (iOS).

4. At Dead Of Night - PC

Lançado em 2020 pela Baggy Cat, At Dead Of Night mistura elementos de filme, jogo de terror e caça fantasmas para criar uma atmosfera assustadora. A história se passa em um hotel remoto e sombrio, onde a protagonista Maya está presa e tentando escapar de um psicopata chamado Jimmy Hall, que aprisionou seus amigos.

Usando um receptor de voz de fantasma antigo, a mulher deve se comunicar com os fantasmas do passado de Jimmy para desvendar seus segredos e libertar seus amigos enquanto escapa do maníaco. O game é exclusivo de PC.

Broken Age é um game de aventura produzido pelo estúdio Double Fine, do lendário designer Tim Schafer — conhecido por Full Throttle, Grim Fandango e Psychonauts. A história é dividida em dois atos e conta as aventuras de Shay e Vella, duas crianças que vivem em mundos e épocas diferentes, mas se reúnem em um mundo colorido e imaginativo.

O título conta com jogabilidade clássica de point and click, explorando o cenário em busca de pistas e segredos. Ele ainda apresenta um elenco de dubladores repleto de estrelas de Hollywood, incluindo Jack Black (Super Mario Bros.), Wil Wheaton (The Big Bang Theory), Elijah Wood (Yellowjackets) e Jennifer Hale. Para jogar, é possível escolher plataformas como PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch ou PC, além do iPhone (iOS).

6. Sally Face - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

Desenvolvido pelo estúdio independente Portable Moose, Sally Face mistura elementos de exploração e terror. Nele, o jogador controla Sal, um menino com o rosto deformado que usa uma máscara protética de metal. Junto com seus amigos, ele investiga uma série de mistérios em um prédio de apartamentos assombrado, usando um videogame portátil para se comunicar com os mortos.

Vale lembrar que cada um dos cinco episódios do jogo entrega um novo mistério, como assassinatos, cultos macabros, aparições de fantasmas e enigmas para resolver. O título está disponível para jogar no PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch e PC.

7. There Is No Game: Wrong Dimension - SW, PC, And, iOS

There Is No Game: Wrong Dimension é uma aventura point-and-click lançada em 2020, que apresenta uma quebra da quarta parede. Ele começa com o narrador convencido de que o player está tentando jogar algo que não é realmente um jogo, e o leva a explorar diferentes universos e realidades com abordagens únicas e incomuns para o gênero de aventura.

Com um senso de humor que é uma mistura de paródia e sátira, o game da produtora Draw Me A Pixel brinca com suas expectativas dos usuários de uma maneira divertida e criativa. O game pode ser acessado no Switch, PC ou celular Android e iPhone (iOS).

8. Children of Silentown - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

Desenvolvido pelo estúdio italiano Elf Games e lançado em 2020, Children of Silentown se destaca pelo seu visual cartunesco 2D. O jogo tem uma história sombria e misteriosa, onde o jogador controla Lucy, uma jovem que cresce em uma aldeia cercada por uma floresta com monstros que rugem à noite.

À medida que a protagonista investiga o desaparecimento de moradores, ela é levada a explorar a floresta e a interagir com os habitantes da aldeia, enfrentando desafios e resolvendo quebra-cabeças ao longo do caminho. O game está disponível para PS5, Xbox Series X/S, PS4, Switch e PC.