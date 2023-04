8 jogos que foram anunciados, mas viraram 'pegadinha de 1º de abril'

De qualquer forma, os títulos marcaram os fãs por terem sido promissores, deixando saudades mesmo sem ninguém tê-los jogado. Confira, a seguir, uma lista para conhecer ou relembrar alguns jogos que nunca foram lançados.

1 de 9 Silent Hills (PT) chegou a ganhar demo, mas nunca foi lançado pela Kojima Productions e a Konami; veja detalhes desse e outros jogos cancelados — Foto: Divulgação/Konami Silent Hills (PT) chegou a ganhar demo, mas nunca foi lançado pela Kojima Productions e a Konami; veja detalhes desse e outros jogos cancelados — Foto: Divulgação/Konami

👉 Qual jogo marcou sua entrada no universo dos games? Conte no Fórum do TechTudo

1. Silent Hills P.T.

Silent Hills, ou P.T, como ficou mais conhecido, é um dos games mais promissores que nunca foram lançados. O título até chegou a ter demonstração curta disponibilizada para PlayStation 4 (PS4) em 2014, mas foi cancelado após segredos vazarem -- como o fato de ser uma prévia de um novo jogo da famosa série de survival horror da cidade fantasma.

O game seria produzido por Hideo Kojima, o mesmo de Metal Gear Solid 3, e teria o ator Norman Reedus como protagonista. Porém, além dos vazamentos, o jogo sofreu com problemas internos entre Kojima e o estúdio responsável pelo desenvolvimento, a Konami. Então, o projeto foi engavetado e, mais tarde, Reedus se juntou ao game designer para estrelar Death Stranding – este, sim, lançado e bem-sucedido.

2 de 9 Silent Hills P.T. seria um jogo de terror marcante da famosa série de survival horror, mas acabou cancelado após problemas internos na produção. — Foto: Divulgação/Konami Silent Hills P.T. seria um jogo de terror marcante da famosa série de survival horror, mas acabou cancelado após problemas internos na produção. — Foto: Divulgação/Konami

2. Star Wars 1313

Star Wars 1313 foi um jogo de ação anunciado em 2012, mas cancelado em 2013. Pelo que se sabe, a trama apresentaria a juventude do personagem Boba Fett, e traria sequências inspiradas em Uncharted, game de aventura e exploração da Naughty Dog. O projeto parecia promissor demais para ser verdade, e acabou não tendo um final feliz.

Em função de uma mudança de foco nos estúdios internos da Disney -- que havia adquiridos os direitos do título espacial recentemente --, o desenvolvimento foi cancelado. Todo o conteúdo foi engavetado, mas, mais tarde, alguns elementos foram reaproveitados em Star Wars Jedi Fallen Order.

3 de 9 Com foco em Boba Fett, Star Wars 1313 foi cancelado após a Disney comprar os direitos do famoso título espacial — Foto: Divulgação/Lucasarts Com foco em Boba Fett, Star Wars 1313 foi cancelado após a Disney comprar os direitos do famoso título espacial — Foto: Divulgação/Lucasarts

3. Resident Evil 3.5

Resident Evil 3.5 não foi lançado, mas sim transformado em outra coisa. Isso porque se tratava de um protótipo de Resident Evil 4, apresentando elementos bastante diferentes dos que foram vistos na versão final do jogo. Por exemplo, RE 3.5 tinha mais foco em zumbis clássicos, e não no teor de fantasia visto em RE 4.

Por isso, vale dizer que Resident Evil 3.5 não foi "cancelado", afinal, esse não era o seu objetivo. No entanto, quando rumores sobre ele circularam nos anos 2000, fãs criaram muita esperança para a sua chegada.

4 de 9 Resident Evil 3.5 foi versão protótipo de Resident Evil 4, e, por isso, apresentava elementos e foco bastante diferentes dos vistos na versão final — Foto: Reprodução/YouTube Resident Evil 3.5 foi versão protótipo de Resident Evil 4, e, por isso, apresentava elementos e foco bastante diferentes dos vistos na versão final — Foto: Reprodução/YouTube

4. Starcraft: Ghost

Em 2002, a Blizzard anunciou que expandiria a saga de estratégia Starcraft em outro gênero. Assim, no mesmo ano, a produtora confirmou o desenvolvimento de Starcraft: Ghost, game que seria lançado para os consoles da época e teria foco em tiro tático e perspectiva em primeira pessoa. A trama focaria em Nova, uma agente fantasma com alto treinamento, que realizaria missões de alto escalão.

A produção do título levou muitos anos e continuou sem grandes novidades até ser oficialmente cancelada em 2014. Inclusive, o jogo chegou a virar piada na comunidade gamer, uma vez que ainda haviam fãs que esperavam que ele chegasse em algum momento.

5 de 9 Starcraft: Ghost, jogo cancelado em 2014, seria FPS focado em Nova, agente fantasma da franquia de ficção científica militar — Foto: Divulgação/Blizzard Starcraft: Ghost, jogo cancelado em 2014, seria FPS focado em Nova, agente fantasma da franquia de ficção científica militar — Foto: Divulgação/Blizzard

5. Deep Down

Deep Down foi um jogo anunciado pela Capcom em 2013, e tinha a promessa de ser um RPG de ação com gráficos realistas. A temática era medieval e colocaria jogadores para enfrentar monstros gigantes, como dragões e gárgulas. Porém, desde o ano de divulgação, não foram dadas notícias ou apresentados conteúdos sobre o projeto, o que indicaria o seu abandono.

Mas, tecnicamente, ele não foi cancelado, uma vez que não houve pronunciamento oficial nesse sentido pela desenvolvedora. De qualquer forma, acredita-se que ele foi descartado, tendo seus elementos acoplados à série Monster Hunter: World, de 2018.

6 de 9 Tecnicamente, Deep Down não foi cancelado, pois não teve cancelamento anunciado; elementos do game parecem ter sido realocados em Monster Hunter: World — Foto: Divulgação/Capcom Tecnicamente, Deep Down não foi cancelado, pois não teve cancelamento anunciado; elementos do game parecem ter sido realocados em Monster Hunter: World — Foto: Divulgação/Capcom

6. Star Wars: Battlefront 3

Os fãs de Star Wars talvez sejam os mais azarados, pois um mesmo game da franquia foi cancelado duas vezes. O título Star Wars: Battlefront 3, de tiro em terceira pessoa e com foco em multiplayer, “existiu” em dois formatos. Primeiro, ele seria continuação de Star Wars: Battlefront 2, de 2005, e teria versão para PSP. O desenvolvimento chegou a existir, mas, com a compra da marca pela Disney, foi cancelado. Depois, a versão de 2017 de Star Wars: Battlefront 2 também teria uma continuação, mas a dona da marca decidiu nem mesmo começar seu desenvolvimento.

7 de 9 Versão para PSP de Star Wars: Battlefront 3 chegou a ser desenvolvida, mas foi cancelada pela Disney — Foto: Reprodução/YouTube Versão para PSP de Star Wars: Battlefront 3 chegou a ser desenvolvida, mas foi cancelada pela Disney — Foto: Reprodução/YouTube

7. Prey 2

Como o nome indica, Prey 2 seria uma sequência do jogo de tiro Prey, de 2006. O game não chegou a ser tão promissor desde o seu anúncio, e, talvez por isso, não gerou interesse nos fãs do original. Ainda assim, foi uma surpresa quando a Bethesda resolveu cancelar sua produção em 2014, especialmente por conta da reformulação divulgada em 2011, com mudança de estilo de jogabilidade e gráficos. Em 2017, porém, um reboot do primeiro título chegou para várias plataformas, de maneira que os fãs não ficaram totalmente "órfãos".

8 de 9 Prey 2 nunca chegou a ver a luz do dia, mas game original ganhou reboot em 2017; game é um dos mais promissores que foram cancelados — Foto: Divulgação/Bethesda Prey 2 nunca chegou a ver a luz do dia, mas game original ganhou reboot em 2017; game é um dos mais promissores que foram cancelados — Foto: Divulgação/Bethesda

Rainbow Six: Patriots

Rainbow Six: Patriots foi anunciado em 2011 pela Ubisoft e seria mais um game no estilo de tiro tático da famosa série da produtora. A trama se passaria em Nova York e colocaria o jogador para lidar com um grupo de terroristas chamado True Patriots. O título, porém, foi cancelado em 2014 sem grandes explicações.

Mais tarde, em 2015, a Ubisoft decidiu não desistir da série e lançou o jogo Rainbow Six Siege, uma espécie de reformulação do Patriots. O game, também focado em resgate e contra-terrorismo, fez muito sucesso e ainda hoje é um dos principais FPS do mercado.

9 de 9 Rainbow Six: Patriots foi reformulado e chegou ao mercado como o famosos Rainbow Six Siege — Foto: Divulgação/Ubisoft Rainbow Six: Patriots foi reformulado e chegou ao mercado como o famosos Rainbow Six Siege — Foto: Divulgação/Ubisoft