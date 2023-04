8 mouses com DPI ajustável para comprar em 2023 por a partir de R$ 31

Mouse com DPI ajustável é uma escolha indicada para usuários que gostam de jogar pelo PC. A sigla é derivada do inglês “dots per inch”, em tradução direta para o português “pontos por polegada” (PPP), e representa a sensibilidade de movimento do periférico. Sendo assim, qu anto maior o DPI, maior a precisão do acessório . Já o ajuste desta configuração permite que o jogador modifique a velocidade do cursor, personalizando segundo a necessidade do game. No mercado brasileiro, é possível encontrar opções a partir de R$ 31 , como o Multilaser MO273.

Outra opção de mouse barato é o Fortrek PRO M7 RGB, que traz iluminação colorida, seis botões, software para ajustar as configurações e tem preço aproximado de R$ 45. E para quem busca um modelo mais robusto, o Logitech G502 Lightspeed oferece conectividade Bluetooth, alcança até 25.600 DPI e pode ser comprado por cerca de R$ 612. Veja na lista abaixo mais detalhes de oito mouses com DPI ajustável para comprar em 2023.

1. Multilaser MO273 - a partir de R$ 31

O primeiro mouse da lista é o Multilaser MO273. Com sensibilidade ajustável, o usuário pode optar por até 3.200 DPI e deixar a jogatina acelerada, uma opção comum em jogos que exigem agilidade. O acessório vem equipado com seis botões personalizáveis, além de borrachas nas laterais, para deixar o uso mais ergonômico, e conectividade USB.

A Multilaser comercializa este mouse a partir de R$ 31. Na Amazon, os usuários elogiam o modelo principalmente pelo custo benefício, já que é um dos gadgets mais baratos para equipar o PC. No entanto, as reclamações falam de uma baixa durabilidade do acessório. A média de avaliação fica em 4,7 estrelas.

Prós: seis botões personalizáveis e borrachas que ajudam na ergonomia

seis botões personalizáveis e borrachas que ajudam na ergonomia Contras: alcance máximo de apenas 3.200 DPI

2. VX Gaming Black Widow - a partir de R$ 44

O VX Gaming Black Widow é outra alternativa de mouse com DPI ajustável que oferece bom custo benefício. A partir de R$ 44 na Amazon, o modelo vem equipado com seis botões, além de luzes LED com três opções de cores. Para quem curte jogos acelerados, a resolução máxima é de apenas 2.400 DPI, o que pode ser um ponto negativo.

O VX Gaming Black Widow também oferece conexão USB via cabo, assim como o primeiro item da lista. Na Amazon, os consumidores destacam o valor como uma das vantagens do mouse, mas enfatizam que se trata de um acessório bastante simples.

Prós: seis botões e três opções de cores LED

seis botões e três opções de cores LED Contras: apenas 2.400 DPIs de resolução máxima

3. Fortrek PRO M7 - a partir de R$ 45

O Fortrek PRO M7 pode ser uma escolha interessante para quem procura mouses com DPI ajustável e quer pagar pouco por isso. O modelo custa a partir de R$ 45, oferece DPI de até 4.800, além de seis botões ajustáveis. Para alterar as configurações, é possível instalar o software próprio da marca e ajustar direto no sistema, o que deve ser uma vantagem para os usuários.

O PRO M7 vem equipado com iluminação RGB, além de ter um botão de rolagem também personalizável. A conexão USB do cabo é banhada a ouro, o que promete mais rapidez na troca de informações. Na Amazon, os consumidores dão nota 4,7 para o modelo e elogiam bastante o custo benefício do acessório. Todavia, alguns relatos indicam problemas com pouco tempo de uso.

Prós: seis botões personalizáveis, DPI de até 4.800 e USB banhado a ouro

seis botões personalizáveis, DPI de até 4.800 e USB banhado a ouro Contras: iluminação RGB sem personalização

4. DeLux M618 Plus - a partir de R$ 130

Com proposta diferenciada, o DeLux M618 Plus pode ser uma alternativa para os usuários que procuram mais conforto. O mouse oferece DPI ajustável de até 1.600 e oito botões não personalizáveis, mas que prometem facilitar o uso. O diferencial está no design vertical, considerado um dos melhores para quem passa horas contínuas na frente do computador. A conexão USB é igual aos demais.

Com preço um pouco mais elevado, o usuário precisa desembolsar cerca de R$ 130 para comprar o mouse DeLux M618 Plus. Os internautas têm opiniões variadas sobre o modelo e dão nota 4,4 para o produto no site da Amazon. Os elogios indicam satisfação com o conforto oferecido, mas alguns compradores não se adaptaram ao design diferente

Prós: design ergonômico

design ergonômico Contras: botões não ajustáveis e DPI de apenas 1.600

O Redragon Cobra M711 custa um pouco mais que os mouses anteriores, mas oferece configurações aprimoradas. A primeira delas é a resolução máxima de 10.000 DPI, uma quantidade alta e indicada para jogatinas velozes. Além disso, o modelo tem sete botões programáveis, que podem ser ajustados dentro do software da própria marca.

A ergonomia e as luzes RGB também são dois destaques do mouse, que a Redragon faz questão de enfatizar na descrição. As opiniões sobre o modelo são positivas e alcançam 4,5 estrelas na Amazon, apenas com algumas ressalvas sobre o valor do produto. O preço no site da varejista está em torno de R$ 189.

Prós: 10.000 DPI, sete botões programáveis e luz RGB

10.000 DPI, sete botões programáveis e luz RGB Contras: preço elevado

Outro mouse com DPI ajustável até um número alto é o Razer DeathAdder Elite. Além da marca ser bastante conhecida no universo gamer, o modelo é procurado pelos consumidores graças aos 16.000 DPI, que podem proporcionar uma jogatina mais ágil. O corpo do acessório traz sete botões personalizáveis, além de um botão de rolagem ajustável e luzes RGB.

A empresa promete que o mouse tem ótima ergonomia e entrega horas de conforto para os consumidores. O valor é um pouco mais alto, alcançando valores em torno de R$ 329 na Amazon. Os usuários dão nota 4,7 no site da varejista, com elogios para a qualidade de construção, mas algumas ressalvas de que o tamanho deve ser grande para mãos menores.

Prós: 16.000 DPI, sete botões programáveis, rolagem ajustável e luzes RGB

16.000 DPI, sete botões programáveis, rolagem ajustável e luzes RGB Contras: preço elevado

7. ZOWIE S2 - a partir de R$ 449

O ZOWIE S2 é um mouse com DPI ajustável desenvolvido para pessoas que focam na ergonomia. O modelo é configurado com até 3.200 DPI, além de três botões personalizáveis para ajustar durante a partida. O diferencial está na tecnologia palm & claw, um formato de pegada confortável que pode ser ideal para muitas horas na frente do PC.

Embora as configurações para jogos não sejam as mais aprimoradas, a empresa acredita que o conforto é um grande destaque do modelo. O mouse é vendido em torno de R$ 449 no site da Amazon. Os consumidores dão nota 4,8, com muitos elogios para a pegada, a simplicidade funcional e o conforto.

Prós: tecnologia palm & claw, que oferece conforto

tecnologia palm & claw, que oferece conforto Contras: poucos botões, baixa resolução em DPIs e valor elevado

8. Logitech G502 Lightspeed - a partir de R$ 612

Por fim, o Logitech G502 Lightspeed é o mouse com DPI ajustável mais caro da lista, com configurações consideradas premium. Ao todo, o modelo oferece resolução de até 25.600 DP e 11 botões programáveis. O design ergonômico traz apoio para o polegar e promete muitas horas de conforto, além de leveza durante as partidas.

Diferente dos outros modelos, o Logitech G502 Lightspeed funciona sem fio, por conexão Wi-Fi, e vem com cabo para carregamento direto no PC. A empresa promete muitas horas de uso com longa vida útil da bateria. O preço é bastante elevado em relação aos outros mouses apresentados, alcançando cerca de R$ 612. Na Amazon, os usuários dão nota 4,7 com muitos elogios para o desempenho do acessório. No entanto, alguns indicam que botões quebraram com pouco tempo de uso.

Prós: 25.600 DPI, 11 botões programáveis e conexão via Wi-Fi

25.600 DPI, 11 botões programáveis e conexão via Wi-Fi Contras: valor mais elevado da lista

