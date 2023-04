8 roteadores ideais para usar na sua empresa por a partir de R$ 291

Os roteadores ideais para empresa são ideais para quem busca distribuir internet pelo ambiente corporativo. Empresas como Intelbras , Mercusys, TP-Link , Asus e Ubiquiti oferecem modelos por preços a partir de R$ 291 , como é o caso do Mercusys AX1800 MR70X, que traz conexão Wi-Fi 6 e pode atuar com uso total da internet. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de abril de 2023.

Já o ​TP-Link Archer AX72 oferece velocidades de até 3 Gb/s (Megabits por segundo) por preços que partem de R$ 969. Outra opção é o Asus ZenWiFi AX Mini XD4, promete uma cobertura de até de 360m² por cerca de R$ 3.999. Confira abaixo oito roteadores ideais para usar em empresas para comprar no Brasil.

1. Mercusys AX1800 MR70X - a partir de R$ 291

O AX1800 MR70X, da Mercusys, é um rodeador Wi-Fi 6 OFDMA. Ele é capaz de uso total de sua internet, permitindo a transmissão simultânea de dados de e para vários dispositivos que compartilham uma banda. O modelo promete também melhorar a capacidade da rede para atender melhor ao aumento da demanda em redes domésticas. Ele pode ser visto por preços que partem de R$ 291 na Amazon.

Por meio da capacidade de melhor distribuir os recursos da internet, ele identifica qual equipamento precisa de mais banda e, assim, libera mais “velocidade” para ele transmitir dados para vários dispositivos ao mesmo tempo. Sua taxa de sinal fica para 1.201 Mb/s (5 GHz) + 574 Mb/s (2,4 GHz). Devido à compatibilidade com o Wi-Fi 6 e a possibilidade de criar políticas de uso, o aparelho conta com controle parental, onde é permitido criar uma “rede para visitantes”, assim não é necessário compartilhar sua senha com todo mundo, o que aumenta a segurança.

Prós: modelo Wi-Fi 6

modelo Wi-Fi 6 Contras: difícil instalação e baixa compatibilidade com WPA3

2. Intelbras AP 310 - a partir de R$ 307

O AP 310 é um access point da Intelbras que pode ser utilizado diretamente no teto de empresas, pousadas, escritórios e comércios. O dispositivo permite até 100 usuários conectados de forma simultânea e cobre uma área equivalente a até 100 m². É possível criar até oito redes Wi-Fi diferentes com o aparelho para dividir por departamentos, entre clientes ou em diversos níveis de colaboradores. Ele pode ser adquirido por R$ 307 na Amazon.

O modelo traz duas antenas internas de 3 dBi e promete alcançar velocidade de até 300 Mb/s. A velocidade e o alcance do sinal podem variar de acordo com os obstáculos. Por isso, o modelo conta com um filtro inteligente, o Adaptive Noise Immunity, que promete avaliar os sinais e melhorar sua qualidade em até 40%. Avaliado com 4,5 de 5 estrelas, os compradores destacaram que o roteador possui um sistema de segurança que avisa ao dono de possível tentativas de furto do aparelho.

Prós: sistema que alerta sobre tentativas de furto

sistema que alerta sobre tentativas de furto Contras: não é recomendado para redes com mais de 100 Mega

3. Intelbras AP 1350 AC-S - a partir de R$ 928

O AP 1350 AC-S, da Intelbras, oferece Wi-Fi com velocidade de até 1.350 Mb/s para os clientes conectados, acelerando os processos da empresa. Com alta capacidade, ele suporta até 350 usuários conectados com estabilidade e alto alcance de até 350m². De acordo com fabricante, o usuário pode realizar operações sem interrupções e flexibilidade para mover-se de um AP a outro sem queda da conexão.

Já com o aplicativo Connectfi Intelbras, o comprador poderá ter mais controle da rede, com informações precisas e atualizadas sobre os clientes conectados à rede. Os interessados irão precisar investir R$ 928 para adquiri-lo.

Prós: suporte velocidade de até 1.350 Mb/s

suporte velocidade de até 1.350 Mb/s Contras: preço elevado

4. TP-Link Archer AX72 - a partir de R$ 969

​​O TP-Link Archer AX72 oferece velocidades Wi-Fi 6 de até 3 Gb/s (2.402 Mb/s em 5 GHz e 574 Mb/s em 2,4 GHz). De acordo com a TP-Link, o modelo tem desempenho 164% mais rápido que o de um roteador Wi-Fi 5, sendo capaz proporcionar conexões Wi-Fi 6 aprimoradas, com velocidades de até 5400 Mb/s, prometendo uma rede fluida em 8K e downloads mais rápidos, tudo isso simultaneamente. Além disso, ele conta com compartilhamento USB 3.0 para um fácil compartilhamento de mídia e criação de nuvem privada.

O aparelho também conta com suporte para as funções MU-MIMO e OFDMA, que se combinam para fornecer maior capacidade para conectar até 100 dispositivos, além de reduzir a lentidão de dados e quadruplicar o desempenho do aparelho. Ele pode ser adquirido por preços que partem de R$ 969. Avaliado em 4,6 de 5 estrelas, os destaques vão para fácil instalação e que ele não possui limitações.

Prós: permite até 100 dispositivos conectados simultaneamente

permite até 100 dispositivos conectados simultaneamente Contras: sinal cai com facilidade

5. Ubiquiti Unifi AC - a partir de R$ 980

O UNIFI é um roteador access point corporativo de teto, ele permite que o sinal via cabo se espalhe retransmitido pelo ar, aumentando a área de cobertura do serviço wireless e a deixando com alto desempenho. Ele é indicado para hotéis, salas de reunião, auditório, teatro ou empresas que precisem de alta performance e equipamentos esteticamente discretos. Ele pode ser encontrado por preços que partem de R$ 980.

De acordo com a marca, ele é capaz de obter taxas de até 867 Mb/s e alcance de até 122 metros. O modelo conta com botão para redefinir padrões em caso de queda ou erros de rede. Suas duas antenas são dual-band, sendo 3 dBi cada. A rede sem fio fica para WEP e WPA-PSK. Avaliado em 4,6 de 5 estrelas, o aparelho se destaca pelo alto alcance e pela fácil instalação. No entanto, os compradores relatam que o seu sistema está um pouco desatualizado e pode causar problemas de conexão com sistemas operacionais atuais.

Prós: alto alcance e fácil instalação

alto alcance e fácil instalação Contras: sistema do roteador está desatualizado

O Archer AX6000, da TP-Link, é um roteador dual-band com até 5.952 Mb/s: 4804 Mb/s (5 GHz) e 1.148 Mb/s (2,4 GHz). Ele conta com uma porta WAN de 2,5 Gb/s, oito portas LAN e duas portas USB 3.0 em Tipo A e Tipo C. O processamento fica por conta da CPU quad-core de 1,8 GHz e dois coprocessadores que eliminam a latência. O produto é visto por cifras a partir de R$ 1.600.

A Band Sterring direciona o usuário para a banda menos congestionada e Airtime Fairness otimiza o uso do tempo. O aparelho conta com o TP-Link HomeCare, que promete fornecer toda a sua rede um serviço antimalware avançado, fornecendo antivírus, controle dos pais e QoS7. A configuração é feita pelo aplicativo Tether. Na Amazon o equipamento aparece com nota 4,3 de 5 estrelas que destacam a fácil instalação e possibilidade de rede convidado.

Prós: fácil de instalar e possibilidade de rede convidado

fácil de instalar e possibilidade de rede convidado Contras: relatos de lentidão na rede após meses de uso

O Deco X60, da TP-Link, é ideal para quem busca uma rede estável em todos os pontos da casa. Com dois dispositivos inclusos, o modelo permite que o usuário utilize o Wi-Fi Mesh para criar uma conexão unificada e de melhor alcance até nos pontos mais distantes do ambiente, com uma cobertura impecável em uma área de até 450m². Ele é encontrado por cerca de R$ 1.897.

Com banda dupla e velocidade de até 3.000 Mb/s, o modelo ainda apresenta instalação descomplicada e um formato discreto, trazendo melhor desempenho sem atrapalhar a decoração da casa. Avaliado com uma nota média de 4,8 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 90% de suas avaliações e se destaca por sua estabilidade e facilidade na instalação.

Prós: cobertura intensa em áreas de até 450m²

cobertura intensa em áreas de até 450m² Contras: valor bastante elevado

8. Asus ZenWiFi AX Mini XD4 - a partir de R$ 3.999

O Asus ZenWiFi AX Mini XD4, da Asus, promete uma cobertura de até de 360m². Os três roteadores mesh de banda dupla suportam velocidades de até 1.800 Mb/s para streaming suave de alta largura de banda em vários dispositivos. Sua frequência é de banda dupla de 2,4 GHz/5,0 GHz e ele é capaz de oferecer uma resposta rápida ao transferir arquivos.

O modelo conta com sistema Asus ZenWifi AX Mini Wi-Fi 6, baseada em nuvem Trend Micro para proteção de rede vitalícia atualizada, sendo elas: MPPE, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPS e WPA3-Personal. Avaliado em 4,3 de 5 estrelas, ele se destaca pelo alto alcance e pela fácil instalação. Ele pode ser adquirido por R$ 3.999.

Prós: alto alcance e fácil instalação

alto alcance e fácil instalação Contras: preço elevado

