Soundbars podem ser boas opções para quem busca um dispositivo compacto para melhorar a qualidade e potência do som em sua casa. Empresas como Multilaser , Trust , Redragon , HP , Coolmetech e Goldentec oferecem produtos por preços a partir de R$ 95 , como é o caso da Multilaser SP953, que tem potência de 15 W, entradas USB e auxiliar e iluminação LED. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de abril de 2023.

1 de 1 8 soundbars baratas para melhorar o som da TV por a partir de R$ 95 — Foto: Nicolly Vimercate/TechTudo 8 soundbars baratas para melhorar o som da TV por a partir de R$ 95 — Foto: Nicolly Vimercate/TechTudo

Quer comprar uma soundbar da LG? Veja modelos de 300 e 600 W no Fórum TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

1. Multilaser SP953 - a partir de R$ 95

A Multilaser SP953 é uma opção de soundbar para quem quer aprimorar o áudio em filmes e games sem gastar muito. Seus dois drivers de 2 polegadas geram potência de 15 W RMS e resposta de frequência que varia de 200 Hz a 16000 KHz, que prometem experiência de som realista por menos de R$ 100. A conectividade é garantida com entradas USB e P2, permitindo a reprodução de conteúdo de diferentes dispositivos. O design moderno da SP953 é marcado por linhas retas que contrastam com o formato circular do controlador de volume e dos drivers de som, que contam com iluminação LED que adiciona um toque futurista ao conjunto. O modelo é vendido por valores a partir de R$ 95.

A soundbar da Multilaser conta com 180 avaliações de compradores e classificação de 4,2 estrelas no site da Amazon. Os usuários elogiam o dispositivo por conta do seu custo-benefício e boa qualidade de som para uma soundbar de entrada. O fato de o controle de som estar acoplado no cabo do dispositivo e ser difícil acesso, além da falta de opção de controle da iluminação LED foram pontos negativos citados nos comentários.

Prós: custo-benefício, boa qualidade de som para um dispositivo de entrada

custo-benefício, boa qualidade de som para um dispositivo de entrada Contras: controle de som dificulta o acesso, sem opção de desligar os LEDs

Gostou do produto? Compre aqui SOUNDBAR Multilaser SP953 R$ 104 IR À LOJA

Todas as ofertas de Multilaser SP953 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. SOUNDBAR Multilaser SP953 R$ 104 IR À LOJA

2. Trust GXT 618 Asto - a partir de R$ 139

A Trust GXT 618 Asto é uma soundbar com um design vintage em formato retangular projetado para se encaixar perfeitamente sob a tela do computador e adicionar estilo e harmonia estética ao setup. O driver de 45 mm oferece potência de até 12 W, que podem ser explorados por meio do seu controle de volume com iluminação LED. Na parte frontal da soundbar há entradas individuais para fone e microfone. O modelo ainda conta com entrada USB e pode ser adquirido por cerca de R$ 139.

Com 929 avaliações no site da Amazon, a GXT 618 Asto possui classificação média de 4,3 estrelas. Os pontos fortes destacados pelos usuários são as suas entradas auxiliares frontais que oferecem praticidade de uso, além do som com boa qualidade e baixa distorção em alto volume e seu custo-benefício. A filtragem de ruído, no entanto, é um ponto que deixa a desejar, assim como a qualidade dos graves, de acordo com comentários dos compradores.

Prós: custo-benefício, entradas auxiliares frontais e som com baixa distorção mesmo em volume alto

custo-benefício, entradas auxiliares frontais e som com baixa distorção mesmo em volume alto Contras: qualidade dos graves e possibilidade de apresentar ruídos

Gostou do produto? Compre aqui SOUNDBAR Trust GXT 618 Asto R$ 139 IR À LOJA

Todas as ofertas de Trust GXT 618 Asto × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. SOUNDBAR Trust GXT 618 Asto R$ 139 IR À LOJA

A Yeacher V-193 é uma soundbar que promete música em alta qualidade, jogos mais realistas e áudio com qualidade de cinema para filmes. Com uma potência de 3 W e resposta de frequência que abrange de 25Hz a 20KHz, a soundbar é projetada para entregar um som claro e sem perdas. O design da Yeacher V-193 é minimalista, combinando com a decoração de diferentes ambientes,com destaque para seu controle de volume iluminado. Como opções de conectividade, a V-193 possui entrada USB e entrada auxiliar. O produto é visto por valores a partir de R$ 149.

O modelo conta com três avaliações no site da Amazon, onde possui classificação de 4,6 estrelas. Os comentários dos compradores destacam o som de qualidade e sem distorções oferecido pela soundbar. Um ponto que pode ser considerado negativo é sua baixa potência em comparação com os modelos anteriores.

Prós: som de qualidade e baixa distorção

som de qualidade e baixa distorção Contras: potência menor do que modelos mais baratos

Gostou do produto? Compre aqui CUSTO-BENEFÍCIO Yeacher V-193 R$ 150 IR À LOJA

Todas as ofertas de Yeacher V-193 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. CUSTO-BENEFÍCIO Yeacher V-193 R$ 150 IR À LOJA

4. OEX Pulse SP106 - a partir de R$ 168

A OEX Pulse SP106 é uma opção voltada para quem gosta de um equipamento que ofereça praticidade e versatilidade para filmes, jogos e músicas. A soundbar com 30 W de potência possui conexão Bluetooth com alcance de até 10 metros, entrada para cartão microSD, entrada auxiliar e USB. A bateria da Pulse SP106 possui autonomia de até quatro horas. A soundbar da OEX conta com design discreto na cor preta com formato retangular e cantos arredondados. No topo do dispositivo há quatro botões para controle de volume e outras funções. O produto é visto por valores a partir de R$ 168.

A Pulse SP106 já foi avaliada por 14 compradores no site da Amazon e possui classificação média de 4,2 estrelas. A soundbar se destaca pela sua praticidade por conta das opções de conectividade e bateria oferecidas por preço acessível. A qualidade do som, no entanto, deixou alguns compradores desapontados por apresentar falhas ao ser utilizado junto com televisores.

Prós: opções de conectividade, bateria e custo-benefício

opções de conectividade, bateria e custo-benefício Contas: qualidade sonora deixa a desejar quando a soundbar é conectada a televisores

Gostou do produto? Compre aqui PORTA USB OEX Pulse SP106 R$ 168 IR À LOJA

Todas as ofertas de OEX Pulse SP106 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. PORTA USB OEX Pulse SP106 R$ 168 IR À LOJA

5. Redragon GS560 RGB - a partir de R$ 228

A soundbar Redragon GS560 RGB pode ser uma boa opção para quem deseja combinar qualidade de som com visual marcante. Com dois alto-falantes full range (som estéreo) que chegam a até 10 W de potência e atingem frequências de 150 Hz a 20 KHz, a caixa conta com iluminação RGB que reflete sobre a superfície em que ela estiver. A iluminação pode ser configurada em até quatro modos ou desligada por meio de um botão sensível ao toque, no topo do dispositivo. Na sua parte frontal há um controle de volume com acabamento emborrachado. A Redragon GS560 possui entradas auxiliar e USB 2.0 e pode ser adqurida por preços a partir de R$ 228.

O produto da Redragon já foi avaliado por quase 1,4 mil compradores no site da Amazon e possui classificação média de 4,4 estrelas. A GS560 se sobressai pela sua qualidade tanto no som quanto no acabamento. Alguns usuários, no entanto, sentiram falta da maior presença de som graves na soundbar.

Prós: qualidade de som e acabamento

qualidade de som e acabamento Contras: falta de graves

Gostou do produto? Compre aqui RETROILUMINADO Redragon GS560 RGB R$ 199 IR À LOJA

Todas as ofertas de Redragon GS560 RGB × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. RETROILUMINADO Redragon GS560 RGB R$ 199 IR À LOJA

A HP DHE-6002 também oferece iluminação RGB, com diferentes modos de iluminação que podem ser controlados por meio do comando no painel superior. Com dois alto-falantes de 52 mm, potência de 6 W, resposta de frequência de 300Hz a 20KHz, a soundbar promete atender quem busca uma experiência de som imersiva e envolvente. Além do hardware, o design da DHE-6002 com um pequeno ângulo de inclinação foi pensado para ampliar a potência do aparelho.

A soundbar da HP possui 20 avaliações de usuários no site da Amazon e possui classificação de 4,3 estrelas. Segundo os comentários dos compradores, o modelo se destaca pela qualidade sonora, em especial por seu áudio nítido. O produto é visto por valores que partem de R$ 229.

Prós: iluminação RGB, qualidade sonora

iluminação RGB, qualidade sonora Contras: não há

Gostou do produto? Compre aqui SOM SURROUND HP DHE-6002 R$ 229 IR À LOJA

Todas as ofertas de HP DHE-6002 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. SOM SURROUND HP DHE-6002 R$ 229 IR À LOJA

‎7. Coolmetech Stage Solo - a partir de R$ 237

A Coolmetech Stage Solo é uma opção voltada para os que buscam som de alta qualidade. A soundbar promete áudio de alta fidelidade e uma experiência imersiva. Para isso, ela é equipada com alto-falantes de graves duplos de 52 mm com potência de 12 W e resposta de frequência de 50 Hz a 20 KHz. Ela ainda conta com um radiador entre os alto-falantes que aumenta a potência dos graves. No quesito conectividade, a soundbar possui conexão Bluetooth 5.3, entrada USB para reprodução de áudio e entradas auxiliares para fones e microfones. O produto pode ser encontrado por preços que partem de R$ 237.

O dispositivo também se destaca no design por conta da sua iluminação RGB com efeitos dinâmicos. Para facilitar o uso, ela possui controlador de volume na lateral e um botão central que controla as demais funções. A Stage Solo conta com quase 300 avaliações no site da Amazon e classificação de 4,6 estrelas. Quem comprou o modelo destaca sua qualidade sonora mantida mesmo em volume máximo e versatilidade proporcionada pelas diferentes opções de conexão. No entanto, a qualidade dos sons graves deixou a desejar de acordo com alguns usuários e o modelo poderia possuir bateria para utilizar melhor o recurso de conexão Bluetooth.

Prós: qualidade sonora, várias opções de conexão e iluminação RGB

qualidade sonora, várias opções de conexão e iluminação RGB Contras: não possui bateria e qualidade dos graves pode deixar a desejar

Gostou do produto? Compre aqui 3 MODOS DE LUZ ‎StageSound Stage Solo R$ 279 IR À LOJA

Todas as ofertas de ‎StageSound Stage Solo × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 3 MODOS DE LUZ ‎StageSound Stage Solo R$ 279 IR À LOJA

8. Goldentec 43974 - a partir de R$ 399

A Goldentec 43974 é uma soundbar para quem busca um som potente e um dispositivo de uso versátil. Seus dois alto-falantes de 2 polegadas oferecem potência de até 80 W e resposta de frequência que varia de 70 Hz a 20 KHz. O modelo oferece como opções de conexão Bluetooth 5.0, duas entradas auxiliares, entrada HDMI, entrada RCA para equipamentos de áudio e entrada óptica. Sua versatilidade também se estende às opções de utilização — pode ficar em apenas um cômodo com seu suporte para fixação em parede e fonte de energia, ou ser transportada, pois ela também pode ser alimentada por pilhas AAA. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 399 para comprar o produto.

A soundbar da Goldentec já recebeu mais de 1,1 mil avaliações no site da Amazon, onde possui classificação de 4,2 estrelas. Os compradores elogiam a qualidade e potência de som, além da versatilidade de uso oferecida pelo dispositivo. Um ponto criticado pelos usuários são os avisos emitidos pela soundbar ao ser ligada, desligada ou ao mudar o modo de conexão que são muitos altos e não podem ser ajustados, o que pode ser bem incômodo ao utilizar a soundbar à noite. O aparelho acompanha acessórios como controle remoto, fonte, pilhas, cabos auxiliares e RCA.

Prós: som com qualidade e potência, várias opções de conexão

som com qualidade e potência, várias opções de conexão Contras: avisos emitidos pela soundbar podem ser incômodos

Gostou do produto? Compre aqui BLUETOOTH Goldentec 43974 R$ 418 IR À LOJA

Todas as ofertas de Goldentec 43974 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. BLUETOOTH Goldentec 43974 R$ 418 IR À LOJA

Echo Dot 3ª geração vs Echo Dot 4ª geração: principais diferenças