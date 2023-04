Acer Nitro 5: 8 notebooks com chip, memória e placa de vídeo diferentes

A linha Acer Aspire Nitro 5 é conhecida por oferecer notebooks gamers de alta performance com preços acessíveis para quem deseja se aventurar no mundo dos jogos. Apesar de serem da mesma linha e possuir visuais parecidos, os modelos apresentam diferenças entre si. O modelo mais barato da lista a seguir é o Acer Nitro 5 AN515-57-52LC, que traz processador Intel Core i5 e SSD de 512 GB por preços a partir de R$ 4.299 . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de abril de 2023.

Já o Acer Nitro 5 AN515-57-585H apresenta memória RAM de 8 GB e tela com resolução Full HD por valores que partem de R$ 5.700. Outra opção é o Acer Nitro 5 AN517-54-79L1, que conta com placa de vídeo Nvidia GeForce RTX 3050 Ti e sistema operacional Windows 11 por cerca de R$ 15.398. Para saber qual Acer Nitro 5 se encaixa melhor no seu bolso e em suas necessidades, veja mais informações a seguir.

1. Acer Nitro 5 AN515-57-52LC - a partir de R$ 4.299

O Acer Nitro 5 AN515-57-52LC possui processador Intel Core i5-11400 de 11ª geração que pode atingir uma velocidade máxima de 4,5 GHz, 8 GB de memória RAM que pode ser expandida até 64 GB e SSD de 512 GB. Ele também conta com placa de vídeo NVIDIA GeForce GTX 1650 com 4 GB de memória dedicada, tela de 15,6 polegadas com resolução Full HD (1920 x 1080 pixels) e um teclado ABNT2 retroiluminado. Seu sistema operacional é o Windows 11. O modelo é vendido por valores a partir de R$ 4.299.

O AN515-57-52LC conta com 367 avaliações no site da Amazon e classificação de 4,7 estrelas. Os usuários elogiam o seu desempenho para jogos e softwares pesados e custo-benefício para um notebook gamer. A duração da bateria, que promete autonomia de até sete horas, deixou a desejar de acordo com a avaliação de alguns compradores. O notebook apresenta dimensões ‎25.5 x 36.34 x 2.43 cm e pesa 2,3 kg.

Prós: bom desempenho e custo-benefício para notebook gamer

bom desempenho e custo-benefício para notebook gamer Contras: a bateria não dura tanto como especificado pelo fabricante, de acordo com alguns usuários

2. Acer Nitro 5 AN515-44-R4KA - a partir de R$ 4.994

O diferencial do Acer Nitro 5 AN515-44-R4KA está em seu processador AMD Ryzen R7-4800 H, que pode alcançar até 4,2 GHz. Ele possui memória RAM de 8 GB (expansível até 32 GB) e armazenamento SSD de 512 GB. O notebook possui placa de vídeo Nvidia GeForce GTX 1650 com 4 GB de memória dedicada e seu sistema operacional é Windows 11. Sua tela é de 15,6 polegadas com resolução de 1920x1080. Seu teclado é retroiluminado na cor vermelha com padrão ABNT2 por valores a partir de R$ 4.994.

O notebook conta com 140 avaliações no site da Amazon e classificação de 4,4 estrelas. Os compradores destacam como pontos fortes seu desempenho, especialmente pela combinação entre o processador AMD e placa de vídeo que mesmo em jogos pesados e com alta taxa de FPS mantêm o bom desempenho. Alguns compradores relataram que o notebook apresenta problemas em sua tela. O AN515-44-R4KA pesa 2,5 Kg e mede ‎25,5 x 36,34 x ,.43 cm. De acordo com informações da Acer, sua bateria possui autonomia de até 10 horas.

Prós: bom desempenho em jogos pesados e com alta taxa de FPS

bom desempenho em jogos pesados e com alta taxa de FPS Contras: alguns compradores relataram que o notebook apresenta problemas em sua tela

3. Acer Nitro 5 AN515-57-520Y - a partir de R$ 5.449

O Acer Nitro 5 AN515-57-520Y também possui os mesmo processador Intel Core i5-11400, memória RAM de 8 GB, SSD de 512 GB e teclado retroiluminado na cor vermelha. Sua diferença está na placa de vídeo NVIDIA GeForce RTX 3050 com 4 GB, que deve oferecer um desempenho superior ao da GTX 1650 de memória dedicada oferece um desempenho gráfico surpreendente. O notebook gamer possui tela de 15,6 polegadas com resolução Full HD (1920 x 1080 pixels) e Windows 11. O produto é vendido por cerca de R$ 5.449.

O modelo conta com 201 avaliações no site da Amazon e é classificado com 4,7 estrelas. Os compradores elogiam o AN515-57-520Y por conta da sua placa de vídeo que proporciona bom desempenho em jogos e programas pesados e a possibilidade de upgrades como dois slots extras para armazenamento e memória RAM expansível até 64 GB. O modelo também peca na duração da bateria, abaixo das especificações fornecidas pelo fabricante, de acordo com usuários. O notebook mede ‎25,5 x 36,34 x 2,43 cm e pesa 2,3 kg.

Prós: desempenho e possibilidade de upgrade

desempenho e possibilidade de upgrade Contras: alguns compradores relataram que a bateria dura menos do que o especificado

4. Acer Nitro 5 AN515-57-585H - a partir de R$ 5.700

O Acer Nitro 5 AN515-57-585H possui especificações muito parecidas com o primeiro modelo da lista como processador Intel Core i5-11400, memória RAM de 8 GB (expansível até 64 GB) e placa de vídeo NVIDIA GeForce GTX 1650 com 4 GB de memória dedicada. Seu diferencial está no SSD de 1 TB, o que o torna uma boa opção para gamers que buscam maior capacidade de armazenamento. Ele possui teclado retroiluminado e tela de 15, 6 polegadas com resolução Full HD. Seu sistema operacional é o Windows 11 e ele é vendido por valores que partem de R$ 5.700.

No site da Amazon, o notebook gamer conta com 367 avaliações e classificação de 4,7 estrelas. Os pontos positivos e negativos citados pelos usuários são iguais aos do primeiro modelo, com a vantagem de que o AN515-57-73G1 possui maior capacidade de armazenamento.

Prós: desempenho e armazenamento de 1 TB

desempenho e armazenamento de 1 TB Contras: a bateria não dura tanto como especificado pelo fabricante, de acordo com alguns usuários

5. Acer Nitro 5 AN515-57-73G1 - a partir de R$ 6.365

Comparado com seu antecessor na lista, o Acer Nitro 5 AN515-57-73G1 possui um processador mais potente, o Intel Core i7-11800H, com velocidade de processamento de até 4,6 GHz. A placa de vídeo NVIDIA GeForce RTX 3050 com 4 GB de memória também é mais avançada. As demais especificações são semelhantes aos outros modelos: memória RAM de 8GB expansível até 64 GB, SSD de 512 GB, tela de 15,6 polegadas com resolução de 1920 x 1080 pixels, teclado retroiluminado na cor vermelha e sistema operacional Windows 11. O produto é visto por valores que partem de R$ 6.365.

O modelo conta com 44 avaliações e classificação de 4,7 estrelas no site da Amazon. Quem comprou o AN515-57-73G1 elogia sua velocidade e eficiência tanto para jogos quanto para programas pesados. De acordo com informações do fabricante, sua bateria possui autonomia de até sete horas. O notebook mede ‎25,5 x 36,34 x 2,43 cm e pesa 2,3 kg.

Prós: roda jogos e programas pesados com velocidade e eficiência

roda jogos e programas pesados com velocidade e eficiência Contras: não há

6. Acer Nitro 5 AN515-58-725A - a partir de R$ 8.699

O Acer Nitro 5 AN515-58-725A possui processador Intel Core i7-12700H, memória RAM de 16 GB e armazenamento SSD de 512 GB. Sua placa de vídeo Nvidia GeForce RTX 3060 oferece 8 GB de memória dedicada. A iluminação do teclado gamer é padrão RGB e sua tela mede 15,6 polegadas com resolução Full HD. O sistema operacional utilizado pelo notebook gamer é o Windows 11.

O notebook gamer Acer Nitro 5 AN515-58-725A conta com cinco avaliações de usuários no site da Amazon e classificação de 5 estrelas. Os comentários dos compradores destacam o notebook por conta do seu desempenho surpreendente. O AN515-58-725A mede ‎36,04 x 27,1 x 2,69 cm e pesa 2,5 kg. O laptop é vendido por preços a partir de R$ 8.699.

Prós: desempenho

desempenho Contras: valor elevado em comparação com os outros notebooks da lista

O Acer Nitro 5 AN515-55-53E5 é um notebook com processador Intel Core i5-10300H, memória RAM de 8 GB expansível até 32 GB e armazenamento SSD de 256 GB. Sua placa de vídeo NVIDIA GeForce RTX 3050 possui 4 GB de memória, tornando-o capaz de rodar jogos e programas exigentes. Sua tela de 15,6 polegadas oferece resolução de 1920 x 1080 e seu teclado é retroiluminado. O sistema operacional instalado é o Windows 11. O produto é visto por valores que partem de R$ 9.574.

O AN515-55-53E5 conta com quase 3,2 mil avaliações no site da Amazon e classificação média de 4,5 estrelas. Os compradores elogiaram o seu desempenho, mas a duração da bateria foi um ponto que deixou a desejar de acordo com alguns comentários. Outro ponto a se destacar é que, mesmo com valor elevado, o notebook oferece especificações inferiores aos de outros modelos mais baratos da lista.

Prós: bom desempenho em programas e jogos pesados

bom desempenho em programas e jogos pesados Contras: mesmo com valor elevado, o notebook oferece especificações inferiores aos de outros modelos mais baratos da lista

8. Acer Nitro 5 AN517-54-79L1 - a partir de R$ 15.398

O Acer Nitro 5 AN517-54-79L1 é um notebook gamer com um processador Intel Core i7-11800H que atinge até 4,6 GHz, memória RAM de 16 GB (expansível até 32 GB) e SSD de 1 TB. Sua placa de vídeo Nvidia GeForce RTX 3050Ti com 4 GB de memória dedicada. O modelo se destaca por sua tela de 17,3 polegadas com resolução Full HD. O notebook também possui teclado retroiluminado na cor vermelha e sistema operacional Windows 11.

Com mais de 1,6 mil avaliações, o AN517-54-79L1 é classificado com 4,4 estrelas no site da Amazon. Os compradores elogiam o seu desempenho em jogos e softwares pesados com grande qualidade gráfica. De acordo com informações da Acer, o modelo mede ‎40,36 x 27,99 x 2,49 cm e pesa 2,72 kg.

Prós: alto desempenho em jogos e softwares pesados, tela Full HD de 17,3 polegadas

alto desempenho em jogos e softwares pesados, tela Full HD de 17,3 polegadas Contras: valor elevado

