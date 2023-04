Além do Hurb: conheça 5 sites para comprar pacotes de viagem online

O Hurb — antigo Hotel Urbano — é um site que permite comprar pacotes de viagem online. Na última segunda-feira (24), o então CEO e fundador da plataforma, João Ricardo Mendes, renunciou à posição, após a empresa sofrer uma crise de imagem. Os problemas surgiram a partir de um vídeo em que Mendes aparece xingando e ameaçando vazar dados de um cliente do Mato Grosso do Sul em um grupo de funcionários da companhia no WhatsApp .

Devido à polêmica, algumas pessoas deixaram de usar a plataforma achando que o Hurb vai falir e começaram a buscar concorrentes que oferecem o mesmo serviço para planejar voos e reservar hotéis. Nas linhas a seguir, o TechTudo lista cinco sites para comprar pacotes de viagem online que contam com as mesmas funções do Hurb.

1 de 6 Página principal do Hurb — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi Página principal do Hurb — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi

📝 Qual é o melhor aplicativo para viajar? Contribua no Fórum do TechTudo

1. Decolar

A Decolar.com é uma agência de viagens online que, assim o Hurb, permite comprar pacotes, voos e estadias em hoteis. A plataforma ainda oferece serviço de aluguel de casas, apartamentos e chalés por temporada — função parecida com o Airbnb —, além de aluguel de carros e seguros. A ideia é que o usuário contrate todos os serviços necessários em um único lugar.

Entre as agências de viagens online, a Decolar é uma das mais conhecidas e antigas no mercado. Porém, a empresa tem nota 6,0 no Reclame Aqui, sendo que, na plataforma, a companhia resolve apenas 57.3% dos problemas.

2 de 6 Página inicial da Decolar — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi Página inicial da Decolar — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi

O diferencial da Decolar é a oferta de linhas aéreas e quartos de hoteis disponíveis para reservar. O site está presente em mais de 21 países, com parceria com mais de 500 companhias aéreas e 150 mil hotéis no mundo todo.

2. CVC

Assim como o Hurb e a Decolar, a CVC permite comprar pacotes de viagens, passagens de avião e reservas de hotéis. O diferencial da plataforma é a oferta de pacotes inteiros com data de partida e chegada, facilitando o processo de planejar a viagem. Há ainda opções para reservar cruzeiros e carros.

3 de 6 Página inicial da CVC — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi Página inicial da CVC — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi

Os usuários também podem se cadastrar no Clube CVC para garantir pontos a partir de quantias gastas no site. Há ainda opção de assinar o Clube CVC Super, que garante pontos mensais, além de promoções exclusivas. No Reclame Aqui, a CVC tem pontuação de 6,6 e costuma resolver 72% dos problemas.

3. 123Milhas

O 123Milhas permite comprar passagens aéreas e reservar hotéis utilizando um banco de milhas que garante preços mais baratos. Além disso, a plataforma também conta com serviços de seguro de viagem e aluguel de carros.

4 de 6 Página inicial do 123Milhas — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi Página inicial do 123Milhas — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi

O diferencial do site é a atualização da busca a cada 30 minutos, garantindo sempre a oferta mais recente e o preço mais baixo para o dia. No Reclame Aqui, a empresa é classificada como RA1000 — selo atribuído às empresas que possuem excelentes índices de atendimento na plataforma — , tem nota 8,3 e resolve 90.7% dos problemas.

4. Submarino Viagens

O Submarino Viagens é a agência fundada a partir do e-commerce Submarino. Hoje, no entanto, a plataforma faz parte do Instituto CVC. Por esse motivo, inclusive, o site é bastante parecido com o site da CVC e oferece funções similares, como ofertas de passagens, hotéis e até mesmo pacotes inteiros.

5 de 6 Página inicial do Submarino Viagens — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi Página inicial do Submarino Viagens — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi

Para ajudar viajantes a planejar as férias, o Submarino Viagens oferece um blog de conteúdo chamado “Bora nessa trip”, com dicas de roteiros, pontos turísticos e passeios. No Reclame Aqui, o Submarino Viagens tem nota 6,7 e resolve 77.8% dos problemas.

O Kayak permite comprar passagens e estadias em hotéis, mas com uma vantagem a mais: ele compara ofertas para encontrar os melhores preços praticados pelas principais companhias aéreas nacionais e internacionais. É possível aplicar filtros de conexões, horário, duração do voo, linhas e aeroportos. Dessa forma, dá para localizar exatamente o que está procurando em poucos cliques.

6 de 6 Página inicial do Kayak — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi Página inicial do Kayak — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi

Na página inicial, o site garante que os preços mostrados não são afetados pelas pesquisas — ou seja, a plataforma garante mostrar as melhores ofertas da forma como elas são. No Reclame Aqui, o Kayak responde a todas as reclamações, mas tem pontuação de apenas 3,8 pontos. Os principais problemas são propaganda enganosa e atendimento.

Veja também: cinco aplicativos para facilitar o dia a dia