Alexa para idosos: sete funções úteis para quem mora sozinho

A Alexa , assistente virtual da Amazon , pode ser bastante útil para pessoas idosas, especialmente aquelas que moram sozinhas. Incorporada nos variados dispositivos da empresa, como as caixinhas Amazon Echo Dot e o Fire TV Stick , a assistente é pensada para tornar a rotina de seus usuários mais dinâmica e automatizada. Com diversos recursos que vão desde o entretenimento até o monitoramento de sistemas de segurança, a Alexa deve facilitar o dia a dia dos mais velhos.

Presente nos dispositivos Echo, a Alexa também pode ser utilizada via app em celulares ou mesmo em computadores, por meio de uma aplicação disponível para Windows. Com controle intuitivo e ágil, a assistente pode auxiliar até na hora de acender e apagar as luzes, por meio de lâmpadas smart. Confira, a seguir, sete funções e skills úteis que podem melhorar a qualidade de vida de idosos.

1. Definir lembretes para atividades importantes

Os dispositivos com Alexa permitem que os usuários criem lembretes de acordo com horários específicos ou mesmo por meio de comandos de voz simples como “Alexa, me lembre de...”. O recurso pode ser muito útil para ajudar a otimizar a rotina. É possível marcar o horário de realizar atividades físicas ou lembrar de um compromisso fora de casa, por exemplo.

O recurso funciona até mesmo para comandos como “Alexa, me lembre de desligar o fogão em 10 minutos” ou “Alexa, me lembre de ligar para...”. Os lembretes podem ser configurados tanto acionando a Alexa por meio de comandos de voz, quanto pelos apps para Android e Windows, nos quais é possível definir o que a Alexa vai dizer em cada um dos lembretes.

2. Ouvir música, rádio, audiobooks e jogar

A Alexa também permite que os usuários tenham acesso rápido a serviços como o Amazon Prime Music, que permite aos usuários ouvir diversas músicas online. O serviço de streaming tem um plano de assinatura, mas também oferece uma modalidade gratuita.

Basta acionar a Alexa e pedir “Ouvir música brasileira”, por exemplo, que a assistente automaticamente inicia a reprodução de uma playlist baseada na escolha do usuário. Também é possível pedir para ouvir rádios, tanto ao vivo quanto por streaming.

Outra opção de entretenimento da Alexa é a possibilidade de jogar alguns jogos. O comando “Alexa, jogar Show do Milhão”, por exemplo, aciona uma skill que permite brincar ouvindo a voz do apresentador Silvio Santos.

3. Monitorar câmeras e realizar chamadas de emergência

Os dispositivos como o Amazon Echo Show 5, que contam com tela, permitem que câmeras de segurança sejam configuradas para exibir as imagens diretamente no dispositivo. Deste modo, adicionando as skills corretas, é possível pedir à Alexa para ver o que está acontecendo nos ambientes monitorados.

Mesmo em dispositivos que não contam com câmera, é possível realizar o acionamento remoto para ouvir o que está acontecendo. Assim, idosos e demais pessoas que moram sozinhas podem recorrer ao dispositivo para se certificar da segurança de sua casa. Além disso, parentes ou cuidadores podem utilizar o aparelho para monitorar idosos que estejam enfrentando alguma questão de saúde mais grave, que necessite acompanhamento.

4. Enviar mensagens e realizar chamadas de áudio e vídeo

A Alexa também é capaz de realizar chamadas de áudio e vídeo para contatos cadastrados na conta Amazon. Além de realizar chamadas para outros dispositivos Amazon, é possível se comunicar com os contatos que possuem o app da Alexa no smartphone ou PC. Para isso, basta utilizar o comando “Alexa, ligar para...”.

Com o recurso "Drop In", é possível, ainda, realizar chamadas nas quais quem recebe a ligação não precisa realizar nenhum procedimento para atendê-la. Basta configurar a skill no app Amazon Alexa e começar a usar. A função pode ser útil em situações de emergência, já que, ao realizar a chamada, basta começar a conversar para se comunicar com a outra pessoa.

5. Manter-se informado quanto a notícias, clima e trânsito

O comando “Alexa, quais são as notícias do dia” pode trazer diversas informações em resumo, retiradas dos principais portais jornalísticos do país. A função é ideal para quem não quer perder nada do acontece no Brasil e no mundo. Para complementar, também é possível procurar por skills de seus veículos favoritos. Já existem opções de skills da Rádio CBN e do portal G1.

Também é possível solicitar informações do clima, com comandos como “Alexa qual a previsão do clima para hoje”, assim como ter informações sobre o trânsito ou mesmo saber qual é o próximo feriados na sua região.

6. Controlar outros dispositivos por voz

Caso o usuário possua outros dispositivos inteligentes como lâmpadas smart, por exemplo, com o comando “Alexa, apagar as luzes” é possível controlar a iluminação de sua casa. Isto requer não só a configuração do dispositivo na sua conta Amazon, mas também a adição de uma skill de acordo com a fabricante.

Para quem possui um Amazon Fire TV Stick, o dispositivo de streaming da fabricante, é possível pedir à Alexa para reproduzir conteúdos de forma automática, sem precisar mexer no televisor ou display ao qual o Fire Stick está conectado. Comandos como “Alexa, abra Globoplay” ou “Alexa, iniciar YouTube” são algumas possibilidades.

7. Fazer uma lista de compras

A Alexa também pode criar lista de compras. O recurso permite ao usuário ir adicionando itens à lista conforme vai se lembrando deles e marcar uma data e horário para receber um lembrete acerca da lista. Com comandos como "Alexa, me lembre de comprar...", é possível automatizar a rotina e manter as compras organizadas de forma simples e ágil.

