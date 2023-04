App para encontrar sósias: veja 4 opções para descobrir 'clones' seus

Aplicativos para encontrar "sósias" estão disponíveis para celulares Android e iPhone ( iOS ) e permitem, de maneira rápida e gratuita, encontrar pessoas parecidas com você em todo o mundo. Há diferentes tipos de apps nesse sentido. O Twins Finder, por exemplo, auxilia na busca por “clones” a partir do banco de imagens do Google . O Star by Face , por outro lado, analisa a fisionomia dos usuários para encontrar celebridades parecidas com ele. A seguir, confira a lista feita pelo TechTudo com quatro opções de aplicativos para encontrar o seu "gêmeo" na Internet.

1. Star by Face

O Star by Face está disponível para Android e iOS, e funciona a partir da captura do rosto do usuário e do reconhecimento de pontos faciais, como nariz, sobrancelhas, olhos e boca. Com o app aberto, é preciso tirar uma foto ou escolher da galeria para a análise. O sistema compara com diversos rostos de celebridades e aponta a correspondência entre elas e o usuário.

Há também uma opção de "melhor par", que combina os rostos de ambos. É possível compartilhar os resultados com outros contatos e favoritá-los. O app pode ser usado gratuitamente com anúncios, mas conta com uma versão paga que os remove.

2. Twins Finder

O app Twins Finder está disponível apenas para Android. Com fins de entretenimento, ele encontra pessoas parecidas ao redor do mundo a partir de um banco de imagens do Google. As fotos similares - ou seja, dos “gêmeos” - que aparecem na pesquisa têm as características visuais da pessoa presente na imagem. O app funciona de forma gratuita mediante visualização de anúncios.

Para encontrar sósias, o usuário deve abrir o app, clicar em “Continue” e, depois, em “Start”. Em seguida, aperte em “Find your twins” para escolher se a foto será tirada pela câmera ou selecionada na galeria. Por fim, basta tocar em “Find Twins”, após os ajustes da imagem, e em “Ok” para ser direcionado para o campo de busca de imagens no Google.

3. FindMyClone

O aplicativo FindMyClone também faz buscas por sósias. Para isso, basta selecionar uma foto salva no dispositivo. A captura precisa estar enquadrada em um local claro e somente uma pessoa deve aparecer na foto para que o sistema faça a leitura do perfil indicado. Depois disso, a foto é escaneada e o aplicativo oferece um match com uma imagem encontrada.

Para os usuários que fizeram o cadastro, o aplicativo fornece um top 10 com clones. O FindMyClone só é compatível com versões mais antigas do Android, e está disponível gratuitamente na Google Play Store.

4. Google Arts and Culture

Com o aplicativo gratuito do Google Arts and Culture, disponível tanto no sistema operacional Android como no iOS, o usuário consegue encontrar seus clones em obras de arte históricas, ou seja, retratos parecidos através da funcionalidade “Art Selfie”. O app também fornece outras utilidades como tours de realidade virtual e viagem no tempo para explorar artes, que promovem uma verdadeira imersão nas histórias de cada obra. Para utilizá-lo, siga até o campo “Art Selfie” dentro do app e tire uma selfie. Ao tirar, serão exibidas obras de arte similares com a pessoa presente na foto.

O app irá mostrar a porcentagem do quão parecido é, o nome da obra de arte e o artista da imagem. Uma média de 10 comparações serão exibidas. É possível tirar outra foto, salvá-la, ou ainda compartilhar o resultado com contatos. Além disso, o usuário poderá clicar em “Pet Portraits”, dentro do mesmo campo, para encontrar resultados de obras de arte parecidas com os seus pets. .

Com informações de Google Arts and Culture, FindMyClone, Twins Finder e Star by Face

