Ariana Grande cantando ‘Envolver’ e mais: 5 ‘covers’ criados por IA

Inteligências artificiais (IAs) estão divertindo a Internet ao gerar covers inéditos e inusitados com vozes de artistas famosos. A tecnologia já criou músicas "interpretadas" por Ariana Grande, Rihanna e até mesmo Michael Jackson, que faleceu há quase 14 anos. Um dos casos mais chocantes foi a canção “Heart on My Sleeve”, composta e produzida por IA, que foi compartilhada no TikTok e atribuída aos cantores Drake e The Weeknd. Ao passo em que impressionam internautas, as inteligências artificiais também inauguram um debate polêmico na indústria fonográfica. Isso porque a utilização de vocais de artistas em canções criadas por IA envolve questões de direitos autorais.

Um tuíte com a canção Envolver, de Anitta, interpretada por Ariana Grande foi retirado do microblog após atingir a marca de 800 mil visualizações. A própria "Heart on My Sleeve" já não está mais disponível no perfil de seu criador no TikTok. Enquanto a legislação sobre o tema ainda não está muito bem definida, de um lado, criadores defendem as IAs e dizem que esse modo de criação "é o futuro"; de outro, as gravadoras tentam retirar esses conteúdos da Internet ao ver que os criadores estão faturando com eles.

A cantora Grimes se antecipou à discussão e disse no Twitter que autoriza que criadores insiram seus vocais em criações feitas usando inteligência artificial. Para isso, ela pede apenas 50% dos royalties — a mesma fração requerida em participações orgânicas em produções de outros artistas. A seguir, confira cinco casos de "covers" feitos a partir de inteligência artificial.

1. Rihanna cantando Beyoncé - Cuff It

A música “Cuff It”, famosa na voz de Beyoncé, ganhou um "cover" da Rihanna produzido a partir de inteligência artificial. A conta “Rihanna Facts”, do Twitter, compartilhou a versão em 13 de abril e brincou que ela havia sido interpretada pela "Rihanna do ChatGPT". O post já conta com mais de 6 milhões de visualizações e 18 mil curtidas na rede social. Nas replies, uma fã comentou que "já que ela (Rihanna) não nos dá música, faremos a nossa própria", brincando com o fato de a artista não lançar um novo álbum há sete anos.

2. Michael Jackson cantando The Weeknd — Die For You

A inteligência artificial foi até capaz de "ressuscitar" Michael Jackson, fazendo-o cantar a música “Die for You”, de The Weeknd. O criador de conteúdo para YouTube @GoulartaStudio, responsável por criar o "cover", impressionou os usuários pela semelhança entre a voz gerada pela IA e o timbre característico do Rei do Pop, falecido há 14 anos. Originalmente, a música se tornou um sucesso nas vozes de The Weeknd e de Ariana Grande, mas a versão com Michael Jackson tem chamado a atenção dos usuários do TikTok — o vídeo publicado no app de vídeos curtos já conta com mais de 300 mil curtidas.

3. Ye (Kanye West) cantando Justin Bieber e mais

O perfil do Instagram Metav3rse gerou, por meio de inteligência artificial, diversas músicas com a voz do cantor Ye (Kanye West). A que mais tem repercutido entre os internautas é “Love Yourself”, de Justin Bieber, que já possui mais de 100 mil curtidas na rede social. Outras canções com a voz do rapper produzidas e divulgadas pela página foram “God’s Plan”, de Drake; “Nights”, de Frank Ocean; e a clássica “It Was A Good Day”, de Ice Cube. O idealizador do perfil, Roberto Nickson, disse pelo Twitter que é um defensor do potencial criativo da tecnologia de aprendizagem de máquina no ramo musical, apesar da polêmica nas redes.

4. Ariana Grande cantando Annita – Envolver

A conta @midiatk do Twitter compartilhou um vídeo com a canção “Envolver”, da cantora Anitta, na voz da estadunidense Ariana Grande. O tuíte já conta com mais de 760 mil visualizações e gerou repercussões positivas e negativas na rede. Uma internauta, por exemplo, comentou que a versão “conseguiu ficar melhor que a original”; outro usuário, no entanto, afirmou que é "muito estranho ouvir uma pessoa com o alcance vocal da Ariana cantar uma música feita pra alguém que não tem alcance vocal nenhum". Apesar da repercussão, o conteúdo foi retirado do microblog por ferir direitos autorais.

5. Música “nova” de Drake e The Weeknd

Além dos covers, houve também uma música "nova" de cantores famosos gerada inteiramente por inteligência artificial. Trata-se de uma simulação de parceria entre Drake e The Weeknd criada pelo usuário @Ghostwriter977 do TikTok. A canção se chama “Heart on My Sleeve” e foi escrita e produzida por IA. Na rede social, o vídeo com a música está com quase 4 milhões de visualizações.

Esse não foi o primeiro caso que envolve apropriação da voz de Drake; ela já fora usada na criação de um cover do single “Munch”, da cantora Ice Spice. O episódio irritou o artista, que se manifestou no Instagram dizendo “Essa é a gota d’água da IA”.

