Blacklist: conheça elenco e personagens da série disponível na Netflix

O seriado Blacklist está em alta na Netflix após a chegada de novos episódios na plataforma. Exibida desde setembro de 2013 no canal americano NBC , o show atualmente está na transmissão de sua décima e última temporada - ainda sem data de estreia confirmada no Brasil. Os atores James Spader ( The Office ) e Megan Boone (Doce Tentação) protagonizam a trama, onde um procurado do FBI se entrega voluntariamente sob a condição de ajudar a capturar outros criminosos.

Criada pelo produtor e roteirista Jon Bokenkamp (Chamada de Emergência), a série ainda tem no elenco Diego Klattenhoff (Círculo de Fogo), Ryan Eggold (Infiltrado na Klan), Harry Lennix (Ray), Hisham Tawfiq (Gun Hill), Amir Arison (Eu Odeio o Dia dos Namorados), Susan Blommaert (Dúvida), entre outros. Para saber quem são os personagens de destaque em Blacklist e seus intérpretes, acompanhe a seguir.

2 de 14 O foragido Raymond Reddington (Spader) se entrega voluntariamente ao FBI pois quer ajudar a capturar outros criminosos como ele — Foto: Reprodução/IMDb O foragido Raymond Reddington (Spader) se entrega voluntariamente ao FBI pois quer ajudar a capturar outros criminosos como ele — Foto: Reprodução/IMDb

James Spader é Raymond 'Red' Reddington

Um mestre do crime e ex-oficial da Inteligência da Marinha dos EUA, tido como o procurado número um do FBI. Depois de uma tentativa de fuga em um aeroporto, Reddington foi preso e se entregou voluntariamente à policia. No interrogatório, se dispôs a ajudar os investigadores a prender outros criminosos procurados, na condição de obter imunidade e poder trabalhar ao lado da oficial Elizabeth Keen (Boone).

Aos poucos, a trama mostra detalhes sobre a personalidade questionável do protagonista. O nome da série vem de uma lista organizada por Red nomeada "lista negra" onde contém nomes de outros criminosos influentes, de agentes corruptos até políticos americanos.

3 de 14 Raymond 'Red' Reddington se dispõe a ajudar o FBI, contanto que possa trabalhar ao lado da oficial Elizabeth Keen — Foto: Reprodução/IMDb Raymond 'Red' Reddington se dispõe a ajudar o FBI, contanto que possa trabalhar ao lado da oficial Elizabeth Keen — Foto: Reprodução/IMDb

Megan Booneé Elizabeth "Liz" Keen

Agente especial do FBI que estava no encalço de Reddington. Após ser preso, o criminoso faz um acordo onde exige tê-la ao seu lado na investigação. Os motivos para tal exigência são um mistério para os demais agentes e, principalmente, para Keen, que desconhece qualquer vínculo com Red. Sua especialidade é organizar os perfis de criminosos na equipe do chefe Harold Cooper (Lennix).

4 de 14 Por exigência de Reddington, Elizabeth Keen integra a missão de capturar os nomes presentes na lista negra do criminoso — Foto: Reprodução/IMDb Por exigência de Reddington, Elizabeth Keen integra a missão de capturar os nomes presentes na lista negra do criminoso — Foto: Reprodução/IMDb

Diego Klattenhoff é Donald Ressler

Outro agente integrante da força tarefa de Harold Cooper e parceiro da agente Keen. Ressler estava na operação que prendeu Reddington no aeroporto. Por nutrir um afeto por Keen, o agente fica obcecado em saber qual o interesse de Red em ter a oficial ao seu lado na investigação.

5 de 14 Donald Ressler estava no encalço de Reddington por cinco anos antes de prendê-lo — Foto: Reprodução/IMDb Donald Ressler estava no encalço de Reddington por cinco anos antes de prendê-lo — Foto: Reprodução/IMDb

Ryan Eggold é Tom Keen

O marido de Liz Keen esconde diversos segredos da esposa, como sua verdadeira origem e o que realmente faz. Sua relação com a personagem ajuda a esclarecer qual a intenção de Reddington com a oficial.

6 de 14 Tom é marido misterioso de Liz. O personagem mantém sua verdadeira origem e ocupação escondido da esposa — Foto: Reprodução/IMDb Tom é marido misterioso de Liz. O personagem mantém sua verdadeira origem e ocupação escondido da esposa — Foto: Reprodução/IMDb

Harry Lennix é Harold Cooper

Diretor-assistente da Divisão de Contraterrorismo do FBI e chefe da força-tarefa responsável por prender Reddington. Cooper tem em sua equipe os agentes Liz e Donald, que atuam ao lado de Red para investigar e prender os criminosos presentes na lista negra.

7 de 14 Harold Cooper é o chefe da força-tarefa responsável por prender Reddington — Foto: Reprodução/IMDb Harold Cooper é o chefe da força-tarefa responsável por prender Reddington — Foto: Reprodução/IMDb

Hisham Tawfiq é Dembe Zuma

O guarda-costas de Reddington é seu melhor amigo. Antes de conhecê-lo Dembe vivia na fazenda de seus pais no Sudão do Sul. Uma tragédia familiar fez com que o guarda-costas fosse capturado por traficantes de pessoas e vendido como um escravo ainda criança. Após ser resgatado por Reddington anos mais tarde, mudou completamente de vida e passou a ser leal ao criminoso.

8 de 14 Dembe Zumba é o guarda-costas e melhor amigo de Red, que o salvou da escravidão no Sudão do Sul — Foto: Reprodução/IMDb Dembe Zumba é o guarda-costas e melhor amigo de Red, que o salvou da escravidão no Sudão do Sul — Foto: Reprodução/IMDb

Amir Arison é Aram Mojtabai

O agente é o "cérebro" da força-tarefa de Cooper. Inapto com armas, mas habilidoso com tecnologia, Aram é responsável pela parte cibernética da operação. Outra habilidade do agente é a fluência em várias línguas.

9 de 14 Aram Mojtabai é o "cérebro" da Operação Lista Negra — Foto: Reprodução/IMDb Aram Mojtabai é o "cérebro" da Operação Lista Negra — Foto: Reprodução/IMDb

Mozhan Marnò é Samar Navabi

A iraniana é agente da Mossad (agência nacional de inteligência de Israel) e está integrada na força-tarefa organizada por Cooper. No passado, Samar obteve uma ajuda de Red para entrar no FBI. Hoje, se coloca contra as ordens do criminoso que, após ser preso, orienta a investigação dos suspeitos da lista negra.

10 de 14 Samar Navabi é uma iraniana que atua tanto na Mossad como no FBI — Foto: Reprodução/IMDb Samar Navabi é uma iraniana que atua tanto na Mossad como no FBI — Foto: Reprodução/IMDb

Laura Sohn é Alina Park

Park é uma agente recém-contratada na força-tarefa de Cooper, por indicação de Liz. Inicialmente, suas habilidades foram questionadas entre os demais membros, como Aram. No entanto, ao salvar a vida de Reddington quando ele estava prestes a ser assassinado por uma enfermeira, a agente conquistou a confiança do criminoso. De acordo com Liz, Alina tem um "lado obscuro" que pode ser útil à missão.

11 de 14 Alina Park salvou a vida de Red, que exigiu que ela estivesse integrada à força-tarefa — Foto: Reprodução/IMDb Alina Park salvou a vida de Red, que exigiu que ela estivesse integrada à força-tarefa — Foto: Reprodução/IMDb

Susan Blommaert é Mr. Kaplan

Nascida como Kathryn Nemec, a amiga e funcionária de Reddington há 20 anos atua no submundo "limpando" locais de crime para dar sumiço aos vestígios. Usa como apelido "Mr. Kaplan", com pronome masculino. Mantém muitos segredos de Red sob seu sigilo, além de conhecer previamente Liz Keen.

12 de 14 Mr. Kaplan é o codinome da assistente Kathryn Nemec, amiga de Red — Foto: Reprodução/IMDb Mr. Kaplan é o codinome da assistente Kathryn Nemec, amiga de Red — Foto: Reprodução/IMDb

Laila Robins é Katarina Rostova

A ex-agente da KGB já estava na cola de Reddington desde os tempos da antiga União Soviética. Atualmente, ela é procurada em diversos países após atuar como agente dupla tanto na Rússia como nos Estados Unidos.

13 de 14 Katarina Rostova é uma agente dupla que já conhecia Red desde os tempos da União Soviética — Foto: Reprodução/IMDb Katarina Rostova é uma agente dupla que já conhecia Red desde os tempos da União Soviética — Foto: Reprodução/IMDb

Deirdre Lovejoy é Cynthia Panabaker

A senadora americana auxilia nos tramites legais da operação de Cooper. Ela já atuou como conselheira na Casa Branca e faz de tudo para manter-se dentro da lei, postura que entra em desacordo com as táticas ilegais sugeridas por Reddington dentro da operação.

14 de 14 A senadora Cynthia Panabaker faz de tudo para que a operação Lista Negra aja dentro da lei — Foto: Reprodução/IMDb A senadora Cynthia Panabaker faz de tudo para que a operação Lista Negra aja dentro da lei — Foto: Reprodução/IMDb