Bolsa para notebook: 8 modelos práticos e seguros

Já quem deseja investir em bolsas da mesma marca do computador portátil, pode optar pelos acessórios vendidos pela Lenovo e Dell, que custam a partir de R$ 134 e R$ 154, respectivamente. Aspectos como tamanho, material e alças são indispensáveis para considerar antes da compra e, pensando nisso, a lista a seguir detalha as características de sete opções disponíveis no mercado brasileiro. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de abril de 2023.

1 de 4 Bolsas para notebook auxiliam na segurança e praticidade para transportar o equipamento — Foto: Divulgação/Pexels (Ono Kosuki) Bolsas para notebook auxiliam na segurança e praticidade para transportar o equipamento — Foto: Divulgação/Pexels (Ono Kosuki)

Quais são os melhores notebooks? Veja no Fórum TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

1. WSLCN à prova d’água - a partir de R$ 65

A bolsa da WSLCN tem o valor baixo como um dos atrativos. Além do preço, ela apresenta destaques como revestimento reforçado, de poliéster, e também construção à prova d’água. Indicado para quem busca versatilidade, o produto entrega três opções de tamanho, que variam entre 13, 14 e 15,6 polegadas. A cor do acabamento pode ser rosa, preto ou cinza, e os valores começam em cerca de R$ 65.

A estrutura contempla um zíper bidirecional, um bolso principal e dois compartimentos adicionais na parte externa. A alça de ombro da bolsa conta com tamanho ajustável, para se adaptar a cada usuário. O item é classificado em 4,5 de 5 estrelas na Amazon. Por lá, consumidores elogiam o acabamento acolchoado por dentro, mas indicam possível fragilidade em caso de queda.

Prós: resistência à água

resistência à água Contras: pode deixar a desejar na proteção contra queda

Gostou do produto? Compre aqui ECONÔMICA WSLCN à prova d’água R$ 65 IR À LOJA

Todas as ofertas de WSLCN à prova d’água × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. ECONÔMICA WSLCN à prova d’água R$ 65 IR À LOJA

2. Bolsa Notebook Lift Bags - a partir de R$ 100

Outra opção acessível, que não ultrapassa a casa dos R$ 100, é a bolsa vendida pela Lift Bags. Ela também traz compartimento acolchoado para o notebook, além do revestimento em material emborrachado, capaz de proporcionar resistência à água. A estrutura de 38 x 40 x 8 cm acomoda um notebook de até 15,6 polegadas e, por isso, pode ser indicada para quem procura um produto espaçoso.

Disponível na cor preta, a bolsa ainda reserva área para compartimentos menores, que podem acomodar acessórios como mouse, fones e até carregador. Além do zíper duplo, o acabamento também inclui uma alça de mão e outra transversal. Todo o conjunto pontua 4,1 estrelas na Amazon, onde há elogios para a funcionalidade do produto.

Prós: espaço generoso e revestimento à prova d’água

espaço generoso e revestimento à prova d’água Contras: sem bolsos externos

Gostou do produto? Compre aqui ACOLCHOADA Bolsa Notebook Lift Bags R$ 100 IR À LOJA

Todas as ofertas de Bolsa Notebook Lift Bags × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. ACOLCHOADA Bolsa Notebook Lift Bags R$ 100 IR À LOJA

3. Nearay NDNB - a partir de R$ 129

Quem procura um design elaborado pode considerar a Nearay NDNB como uma possibilidade. O modelo investe em um acabamento que combina três tons delicados e também se destaca por ser impermeável e resistente a arranhões. Na parte interna, uma almofadada à prova de choque deve proteger o notebook durante o transporte.

Além de alça de mão e transversal, a bolsa também disponibiliza uma estrutura que pode ser acoplada à mala de rodinha, caso necessário. Suporta dispositivos de até 15,6 polegadas e também pode acomodar outros itens ao longo da estrutura com 39 x 28 x 7 cm. O produto alcança cinco estrelas, pontuação máxima na Amazon, e reúne comentários positivos sobre o acabamento e sobre o custo-benefício. Interessados precisam investir valores a partir de R$ 129.

Prós: material resistente e área interna à prova de choque

material resistente e área interna à prova de choque Contras: não há

Gostou do produto? Compre aqui IMPERMEÁVEL Nearay NDNB R$ 129 IR À LOJA

Todas as ofertas de Nearay NDNB × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. IMPERMEÁVEL Nearay NDNB R$ 129 IR À LOJA

4. Lenovo T210 Top Loader - a partir de R$ 122

2 de 4 Maleta Lenovo pode ser acoplada à mala de viagem — Foto: Reprodução/Amazon Maleta Lenovo pode ser acoplada à mala de viagem — Foto: Reprodução/Amazon

O modelo vendido pela Lenovo pode ser uma boa pedida para quem procura um item funcional e discreto. Além de acomodar notebooks de até 15,6 polegadas, ele ainda garante espaço para livros e outros itens do dia a dia, já que traz proporções de 31 x 5,5 x 41 cm. Na parte de fora, a fabricante investe em um revestimento que repele água e pode proteger os pertences em dias chuvosos, por exemplo. Há compartimentos extras dentro e fora da bolsa.

São duas possibilidades de alça, uma transversal e outra de mão. Na opção de ombro, é possível ajustar o comprimento ou simplesmente removê-la, caso o usuário opte por outro tipo de transporte. O item é vendido na cor preta ou cinza e soma 4,7 estrelas na Amazon. Os comentários se dividem entre elogios ao acabamento e indicações de que a estrutura interna pode ser justa para aparelhos de 15 polegadas. A bolsa é vendida por preços a partir de R$ 122.

Prós: vários compartimentos espalhados na estrutura

vários compartimentos espalhados na estrutura Contras: sem área interna almofadada

Gostou do produto? Compre aqui ALÇA AJUSTÁVEL Lenovo T210 Top Loader R$ 134 IR À LOJA

Todas as ofertas de Lenovo T210 Top Loader × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. ALÇA AJUSTÁVEL Lenovo T210 Top Loader R$ 134 IR À LOJA

Na contramão do modelo anterior, que oferece acabamento discreto, esta bolsa pode se sobressair entre o público que procura cores diferentes na composição. Além da tonalidade de destaque, a opção vendida pela Multilaser deve agradar pela quantidade de bolsos internos e externos, capazes de acomodar periféricos e acessórios variados. As proporções são de ‎34,6 x 48,6 x 5,2 cm.

Assim como na maior parte dos casos, é possível encontrar dois tipos de alça, a de mão e a transversal, com destaque para a segunda opção, que é ajustável e removível. As avaliações garantem 4,6 estrelas à bolsa, com relatos positivos sobre o espaço generoso e a alta durabilidade. As reclamações, no entanto, falam sobre a qualidade do material de contrução. O artigo pode ser comprado por aproximadamente R$ 149.

Prós: vários compartimentos internos

vários compartimentos internos Contras: sem estrutura interna almofadada

Gostou do produto? Compre aqui 15" Multilaser BO170 R$ 149 IR À LOJA

Todas as ofertas de Multilaser BO170 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 15" Multilaser BO170 R$ 149 IR À LOJA

6. Dell Pro Slim - a partir de R$ 154

3 de 4 Modelo vendido pela Dell investe em alça de mão e alça transversal — Foto: Reprodução/Amazon Modelo vendido pela Dell investe em alça de mão e alça transversal — Foto: Reprodução/Amazon

Outra opção que integra a sequência de marcas conhecidas no mundo da tecnologia é a bolsa Dell Pro Slim. Ela é indicada para notebooks de até 15,6 polegadas, o que amplia a margem de modelos compatíveis. O acabamento, por sua vez, é na cor preta e não oferece resistência à água, como alguns concorrentes. No quesito transporte, a bolsa oferece uma série de possibilidades, pois entrega alça de mão, alça de ombro e uma terceira estrutura para o encaixe direto na mala.

Os compartimentos internos oferecem espaço para itens extras como carregador, mouse, canetas, livros e outros. Ao total, a maleta garante um espaço de ‎40 x 30 x 0,8 cm. Estes e outros aspectos garantem 4,8 estrelas na Amazon. Nos comentários, há indicações positivas sobre os bolsos internos e sobre a resistência da alça. Porém, alguns compradores esperavam mais da qualidade do materia. O modelo custa cerca de R$ 154.

Prós: vários compartimentos internos e alças reforçadas

vários compartimentos internos e alças reforçadas Contras: sem resistência à água

Gostou do produto? Compre aqui 15" Dell Pro Slim R$ 159 IR À LOJA

Todas as ofertas de Dell Pro Slim × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 15" Dell Pro Slim R$ 159 IR À LOJA

7. Bolsa feminina HIPGCC - a partir de R$ 245

A bolsa da HIPGCC é mais uma opção com design elaborado e pode se destacar entre o público que procura um formato diferenciado. As demais características incluem acabamento em material sintético e revestimento interno em poliéster. Os compartimentos se dividem entre um bolso principal, com trava para o notebook, dois bolsos grandes e espaços menores para alocar celular, documento, caneta e afins. O produto é visto por valores a partir de R$ 245.

O tamanho de 43 x 14 x 33 cm é suficiente para acomodar um notebook de até 15,6 polegadas, enquanto o transporte pode ser feito pela alça de mão ou pela de alça de ombro. A cor do acabamento contempla opções em preto, azul e castanho, com variação de valor. São 4,7 estrelas na Amazon, e o produto reúne comentários positivos sobre a resistência e o tamanho interno generoso.

Prós: resistência à água e espaço interno

resistência à água e espaço interno Contras: não há

Gostou do produto? Compre aqui MULTIFUNCIONAL Bolsa feminina HIPGCC R$ 245 IR À LOJA

Todas as ofertas de Bolsa feminina HIPGCC × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. MULTIFUNCIONAL Bolsa feminina HIPGCC R$ 245 IR À LOJA

8. Maleta Executiva Bange - a partir de R$ 319

4 de 4 Estrutura externa contempla bolso antifurto — Foto: Reprodução/Amazon Estrutura externa contempla bolso antifurto — Foto: Reprodução/Amazon

A maleta executiva reúne a maior parte dos recursos mencionados anteriormente e, por isso, deve ser indicada para quem deseja um produto completo. O acabamento é impermeável e expansível, que pode ser ampliado ao abrir um zíper acomodado na lateral da bolsa. Assim, as dimensões iniciais de 41 x 30 x 8 cm ganham um fôlego de até 12 cm na largura. A estrutura ainda inclui um bolso externo e uma parte secreta com função antifurto. Quem desejar comprar precisará pagar aproximadamente R$ 319.

No espaço interno, há uma área almofadada e com trava para guardar o notebook, além de compartimentos extras para guardar acessórios e periféricos do dispositivo. O acabamento agrega uma alça de mão reforçada, alça transversal com mosquetes removíveis e de aço. O conjunto resulta em 4,5 estrelas nas avaliações da Amazon. Entre os comentários, estão elogio de consumidores à resistência da estrutura e ao espaço interno.

Prós: resistência à água, bolso secreto e alças acolchoadas

resistência à água, bolso secreto e alças acolchoadas Contras: pode ser um pouco pesada, pois tem 750 g

Gostou do produto? Compre aqui BOLSO ANTIFURTO Maleta Executiva Bange R$ 319 IR À LOJA

Todas as ofertas de Maleta Executiva Bange × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. BOLSO ANTIFURTO Maleta Executiva Bange R$ 319 IR À LOJA

Casa conectada: 3 produtos compatíveis com a Alexa