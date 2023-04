Cadeiras gamer brancas podem ser uma boa opção para quem busca mais conforto ao passar longas horas em frente ao computador e para combinar com outros elementos do setup. O modelo mais barato da lista é a Mymax MX5, uma opção que promete conforto e robustez com sua estrutura que suporta até 150 kg e pode ser adquirida por preços a partir de R$ 1.030 . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de abril de 2023.

Já a Goldentec 43119 traz conjunto que conta com braços acolchoados e estofamento com espuma de alta densidade por valores que partem de R$ 1.759. Outra opção é a Dowinx Prime Retro, uma alternativa para quem busca investir em acabamento requintado e conforto por cerca de R$ 6.299. Veja a seguir sete cadeiras gamer brancas para comprar no Brasil.

1 de 1 Cadeira gamer branca: 7 modelos para ter conforto e estilo — Foto: Divulgação/Pexels (Roberto Nickson) Cadeira gamer branca: 7 modelos para ter conforto e estilo — Foto: Divulgação/Pexels (Roberto Nickson)

Com dúvidas sobre onde comprar uma cadeira gamer? Saiba mais no Fórum TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

A Mymax MX5 é uma cadeira gamer reclinável em até 180º, com revestimento em tecido sintético PU e almofadas para apoio lombar e de pescoço. Os braços têm regulagem 2D para ajuste na altura e direita/esquerda. Com ajuste de altura de até 10 cm, a cadeira possui dimensões de 127- 137 x 72 x 72 ( A x L x P) e suporta até 150 kg, o que a torna uma boa opção para jogadores que buscam uma cadeira confortável e robusta. O modelo é vendido por cerca de R$ 1.030.

A cadeira gamer conta com mais de 800 avaliações no site da Amazon e classificação de 4,5 estrelas. Os comentários de quem comprou a MyMax MX5 destacam seu conforto, facilidade de montagem e bom custo-benefício. Alguns usuários, no entanto, relataram sentir desconforto após longas horas de uso.

Prós : suporta até 150 Kg, conforto, facilidade de montagem e bom custo-benefício

: suporta até 150 Kg, conforto, facilidade de montagem e bom custo-benefício Contras: alguns usuários relataram sentir desconforto após muitas horas de uso

Gostou do produto? Compre aqui INCLINA 180º MyMax MX5 R$ 1.030 IR À LOJA

Todas as ofertas de MyMax MX5 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. INCLINA 180º MyMax MX5 R$ 1.030 IR À LOJA

A cadeira gamer Pichau NT-RHK-WT01 apresenta um design que lembra banco de carros esportivos. Sua construção promete proteção contra manchas e facilidade de limpeza. A cadeira é reclinável até 160º e o estofamento em espuma fria proporciona maior conforto ao evitar que o jogador afunde na cadeira. A NT-RHK-WT01 conta com almofada para apoio de lombar e pode ser adquirida por cerca de R$ 1.144.

De acordo com informações do fabricante, a cadeira possui ajuste de altura de 8 cm e apresenta dimensões (A x L x P) de 130-138 x 72 x 64. Ela suporta peso máximo de até 150 kg, que deve atender às necessidades de boa parte dos jogadores que estão à procura de um modelo resistente.

Prós: suporta até 150 Kg

suporta até 150 Kg Contras: não há

Gostou do produto? Compre aqui BASE EM AÇO Pichau NT-RHK-WT01 R$ 1.268 IR À LOJA

Todas as ofertas de Pichau NT-RHK-WT01 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. BASE EM AÇO Pichau NT-RHK-WT01 R$ 1.268 IR À LOJA

A cadeira gamer Healer Strike promete ser a opção ideal para quem busca conforto durante longas sessões de uso do computador. Como opções para conforto, o modelo oferece almofada para pescoço e lombar, além do encosto com regulagem e assento ergonômico com ajuste de posição. O material da cadeira é em couro, o que a torna fácil de limpar. Ela é vista por cifras a partir de R$ 1.358.

A Strike conta com apoio fixo para braços e suporta peso máximo de 120 kg. Conforme as informações disponibilizadas pelo vendedor, a cadeira apresenta medidas de 138 x 66 x 50 (A x L x P).

Prós: desenho focado no conforto e ergonomia

desenho focado no conforto e ergonomia Contras: suporta menos peso que cadeiras com preço inferior

Gostou do produto? Compre aqui RECLINÁVEL Healer Strike R$ 1.358 IR À LOJA

Todas as ofertas de Healer Strike × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. RECLINÁVEL Healer Strike R$ 1.358 IR À LOJA

A cadeira gamer Thunder X3 TC3 foi projetada para garantir conforto durante longas sessões de jogos. Para isso, ela conta com materiais que aumentam a circulação de ar para manter o usuário sentado de forma refrescante mesmo após horas de uso. A cadeira também conta com revestimento em PU e rodas de nylon. Ela é reclinável em até 135º e tem rotação de 360°, além de contar com a função de balanço de 3° a 18°. A cadeira possui apoio para cabeça e almofada para as costas, com apoio de braço com ajuste 2D — altura e direção esquerda/direita.

A ThunderX3 TC3 conta com oito avaliações de compradores e classificação de 4,8 estrelas no site da Amazon. Os comentários dos usuários destacam sua facilidade de montagem e conforto, especialmente para pessoas altas. O modelo apresenta dimensões de 123-133 x 66 x 70 cm (A x L x P) e suporta até 125 kg.

Prós: facilidade de montagem e conforto, especialmente para pessoas altas

facilidade de montagem e conforto, especialmente para pessoas altas Contras: suporta menos peso que cadeiras com preço inferior

Gostou do produto? Compre aqui ESPUMA DENSA ThunderX3 TC3 R$ 1.299 IR À LOJA

Todas as ofertas de ThunderX3 TC3 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. ESPUMA DENSA ThunderX3 TC3 R$ 1.299 IR À LOJA

A cadeira gamer Goldentec 43119 é conhecida por proporcionar uma experiência imersiva de jogo, graças ao conforto que oferece. Seu material é composto por PVC, poliéster e plástico, com acabamento em couro ecológico com detalhes em um rosa mais vibrante que a da Healer Striker. A cadeira é reclinável em até 160° e tem rotação de 360°, com ajuste de encosto. O estofamento é feito de espuma de alta densidade, e a cadeira vem com almofadas para cabeça e lombar. Seus apoios de braço são ajustáveis e acolchoados. O modelo é visto por valores a partir de R$ 1.759.

A Goldentec conta com quatro avaliações de compradores e classificação de 5 estrelas no site da Amazon. De acordo com informações fornecidas pelo fabricante, a cadeira possui ajuste de altura de 10 cm com altura que vai de 130 a 140 cm, largura de 71, cm e profundidade de 60 cm. Ela suporta até 120 kg de carga máxima.

Prós: ajuste de encosto e apoios de braço acolchoados

ajuste de encosto e apoios de braço acolchoados Contras: suporta menos peso que cadeiras mais baratas

Gostou do produto? Compre aqui ROSA E BRANCO Goldentec 43119 R$ 1.428 IR À LOJA

Todas as ofertas de Goldentec 43119 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. ROSA E BRANCO Goldentec 43119 R$ 1.428 IR À LOJA

6. Max Racer Skilled - a partir de R$ 1.775

A cadeira gamer Max Racer Skilled tem um design que lembra bancos de carros esportivos e promete proporcionar conforto aos jogadores. O material utilizado é o revestimento sintético nos encostos e no assento. Ela se inclina em até 180° e tem a função de balanço de até 12º. O encosto é ajustável e há almofadas para pescoço e lombar e seus apoios de braço possuem regulagem de altura. O modelo é vendido por cerca de R$ 1.775.

A cadeira conta com seis avaliações de compradores no site da Amazon e classificação de 4,6 estrelas. O modelo se destaca pelo conforto e por ser recomendado para usuários com até 2 metros de altura. O peso máximo suportado pela Max Racer Skilled é de 150 kg.

Prós: conforto e robustez — comporta usuários com até 2 m de altura e suporta até 150 kg

conforto e robustez — comporta usuários com até 2 m de altura e suporta até 150 kg Contras: não há

Gostou do produto? Compre aqui ATÉ 150 KG Max Racer Skilled R$ 1.775 IR À LOJA

Todas as ofertas de Max Racer Skilled × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. ATÉ 150 KG Max Racer Skilled R$ 1.775 IR À LOJA

7. Dowinx Prime Retro - a partir de R$ 6.299

A cadeira gamer Dowinx Prime Retro é uma opção para quem deseja investir em conforto e estilo. Com um design que combina o desenho de um banco esportivo com um toque vintage, essa cadeira se destaca pelo acabamento em tecido sintético PU costurado à mão. Além disso, é reclinável em até 170º, giratória em até 360º e conta com um modo balanço de até 20º para momentos de relaxamento. A cadeira é revestida com espuma de alta densidade para proporcionar conforto prolongado e vem com almofadas para cabeça e lombar que contam com função de massagem. O apoio de braço curvado e o apoio de pernas retrátil completam o pacote de conforto.

A Dowinx Prime Retro conta com quase 12 mil avaliações no site da Amazon e possui classificação média de 4,3 estrelas. Além do estilo, os compradores destacam como pontos positivos a qualidade do seu acabamento e o conforto proporcionado. Alguns comentários relatam que a cadeira apresenta alguns ruídos. Segundo informações do fabricante, a cadeira suporta até 158 kg. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 6.299 para comprar o produto.

Prós: qualidade do acabamento e conforto

qualidade do acabamento e conforto Contras: preço elevado e ruídos, de acordo com relatos de alguns usuários

Gostou do produto? Compre aqui APOIO DE PÉS Dowinx Prime Retro R$ 6.299 IR À LOJA

Todas as ofertas de Dowinx Prime Retro × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. APOIO DE PÉS Dowinx Prime Retro R$ 6.299 IR À LOJA

Echo Buds: o fone de ouvido da Amazon vale a pena?