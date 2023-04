Cadeira gamer Healer: 6 modelos por a partir de R$ 892

As cadeiras gamers da Healer podem ser uma alternativa tanto para os jogadores, como para os que buscam um modelo para o home office. A marca disponibiliza opções com almofadas para lombar ou pescoço, que podem resistir até 120 kg e com diferentes níveis de ajustes de altura. Os valores se iniciam em R$ 892 , como é o caso da Healer Warlock, que é confeccionada em couro e possui preenchimento em espuma. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de abril de 2023.

Já a Healer Strike, possui acabamento em plástico, encosto reclinável, descanso para os braços com altura fixa e pode ser adquirida por aproximadamente R$ 1.199. Outra escolha é a Healer Alien, que acompanha almofadas para lombar e pescoço é revestida em couro e está disponível por cerca de R$ 1.451. Veja a seguir seis cadeiras gamer da Healer disponíveis no Brasil.

1. Healer Warlock – a partir de R$ 892

A Healer Warlock é o modelo mais em conta desta lista. De acordo com as especificações da fabricante, o item conta com uma estrutura confeccionada em plástico, assento e encosto revestidos por couro, além de um preenchimento por espuma. O produto conta com um design simples, mas promete oferecer conforto durante as jogatinas. A cadeira está disponível na cor preta com vermelho, por valores que se iniciam em R$ 892.

A marca ressalta que é possível ajustar a altura máxima em 112,5 cm e a mínima em 102,5 cm mínima. O modelo também pode reclinar, vem equipado com descanso para os braços e pode suportar até 120 kg. Este item oferece 60 cm de largura e 52 cm de profundidade.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: para os que buscam algo mais sofisticado, este modelo pode ser muito simples

Outra opção de cadeira gamer da Healer, é o modelo Lancer. Segundo a fabricante, este item conta com ajuste de altura regulável, que pode variar de 117 cm a 127 cm e o assento também pode ser reclinado em até 145°. Outra característica é que o produto também acompanha almofadas de apoio para a lombar e pescoço. A opção é vendida por valores a partir de R$ 1.023.

A cadeira vem na cor preta com detalhes em branco, conta com estrutura e rodas confeccionadas em plástico e revestimento em couro. A fabricante aponta que o modelo possui 70 cm de largura, 65 cm de profundidade e pode suportar um peso de até 120 kg.

Prós: acompanha almofadas de apoio para lombar e pescoço

acompanha almofadas de apoio para lombar e pescoço Contras: disponível apenas em uma opção de cor

A Healer Need é outro modelo disponibilizado pela marca. De acordo com a fabricante, a cadeira possui um design inspirado em assentos de carros de corrida e vem na cor preta, com detalhes em vermelho e branco. O item é confeccionado com placas de madeira, cobertas por espuma e revestidas por couro. O produto é oferecido pela economia de R$ 1.068.

O modelo oferece base giratória e regulagem de altura a gás, com máxima de 118,5 cm e mínima de 108,5 cm. A marca aponta que a cadeira possui 66 cm de largura, 66 cm de comprimento e pode suportar até 120 kg.

Prós: design inspirado em assentos de carros de corrida

design inspirado em assentos de carros de corrida Contras: não acompanha almofadas de apoio para o pescoço e lombar

A linha Creed, da Healer, pode ser outra escolha para o quarto ou escritório. Segundo a fabricante, o modelo vem com um design moderno, nas cores preto com azul e possui base giratória e apoio para os braços. Assim como os itens anteriores, este também possui revestimento em couro e preenchimento por espuma. O produto é oferecido por aproximadamente R$ 1.158.

A cadeira vem com regulagem de altura a gás, que permite um ajuste entre 108,5 cm e 118,5 cm. Além disso, o modelo também dispõe de 65,5 cm de largura, 65,5 cm de profundidade e pode suportar até 120 kg.

Prós: design diferenciado

design diferenciado Contras: também não acompanha almofadas de apoio para o pescoço e lombar

A Healer Strike é mais uma opção que pode agradar os usuários. De acordo com a marca, este modelo vem na cor preta, possui assento ergonômico, braços fixos, encosto reclinável e mecanismo para ajuste de altura, que pode chegar a 138 cm. Diferente dos dois últimos itens, este acompanha almofadas de apoio para o pescoço e lombar. O produto pode ser obtido por cerca de R$ 1.199.

Além disso, o objeto conta com pistão de plástico, revestimento de couro e possui 66 cm de largura, 50 cm de profundidade, e pode suportar até 120 kg. Porém, a cadeira ainda não dispõe de avaliações em estrelas no site da Amazon, assim como também não conta com comentários positivos ou negativos por parte dos compradores.

Prós: possui altura máxima de até 138 cm

possui altura máxima de até 138 cm Contras: disponível apenas na cor preta

A Healer Alien é o item mais caro desta lista. Segundo as especificações da fabricante, o modelo oferece assento e encostos acolchoados, revestidos em couro é reclinável, e vem equipada com um suporte de apoio para os pés. A cadeira também acompanha almofadas para o pescoço e lombar. Interessados precisarão desembolsar aproximadamente R$ 1.451.

A marca ressalta que o modelo é indicado para longas horas de uso. A cadeira dispõe de 75 cm de largura, 65 cm de profundidade e oferece regulagem de altura, que pode chegar até a 125 cm.

Prós: modelo acompanha um suporte de apoio para os pés

modelo acompanha um suporte de apoio para os pés Contras: preço elevado

