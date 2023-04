Cadeira gamer Pichau: 5 modelos por a partir de R$ 759

A cadeira gamer da Pichau pode ser uma opção para jogar de maneira confortável e também extrair o máximo de desempenho nas jogatinas. A marca oferece diferentes modelos que se iniciam em R$ 759 , como é o caso da Pichau Donek S PG-DNKS-BK01, que conta com inclinação de até 165° e está disponível em cinco cores. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de abril de 2023.

Um dos destaques é a Omega PG-OMG-BLK01, que visa oferecer tanto flexibilidade quanto resistência e pode ser adquirida por aproximadamente R$ 1.112. Já a Mercury PG-MRY-WHS01 vem na cor branca e possui estrutura de aço por cerca de R$ 2.191. Acompanhe a lista com cinco cadeiras gamers da Pichau disponíveis no Brasil.

1 de 1 A cadeira gamer é um dos componentes mais importantes do setup; veja cinco opções da Pichau — Foto: Foto: Divulgação/Unsplash A cadeira gamer é um dos componentes mais importantes do setup; veja cinco opções da Pichau — Foto: Foto: Divulgação/Unsplash

Qual cadeira gamer comprar? Veja o que buscar no Fórum do TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

1. Pichau Donek S PG-DNKS-BK01 – a partir de R$ 759

A Donek S PG-DNKS-BK01, da Pichau, é o modelo mais em conta desta lista. De acordo com as especificações da fabricante, este item acompanha duas almofadas, uma para a lombar e outra para o pescoço. Além disso, a cadeira é confeccionada em couro e, possui o assento e encosto preenchidos por espumas. O produto está disponível em cinco cores, por valores que partem de R$ 759.

A marca também ressalta que a cadeira possui pistão classe 4, que promete suportar até 180 kg. Já a inclinação pode chegar até a 165 graus. No site da Amazon, o item é avaliado com 4,7 de 5 estrelas e, os compradores apontam que a cadeira é confortável e está de acordo com o valor cobrado. Porém, alguns reclamam de dificuldades na hora da montagem.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: alguns compradores consideram a montagem difícil

Gostou do produto? Compre aqui BASE GIRATÓRIA Pichau Donek S PG-DNKS-BK01 R$ 759 IR À LOJA

Todas as ofertas de Pichau Donek S PG-DNKS-BK01 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. BASE GIRATÓRIA Pichau Donek S PG-DNKS-BK01 R$ 759 IR À LOJA

A Orion PG-ORN-WHT01 é outra opção oferecida pela Pichau. Segundo a marca, a cadeira conta com encosto reclinável, preenchido por espuma laminada, que pode alcançar ângulos entre 91 graus e 160 graus, apoio de braço ajustável, e estrutura confeccionada em aço. Já o assento possui preenchimento feito por espuma moldada. O produto é vendido a partir de R$ 1.055.

A fabricante destaca que o peso máximo suportado pelo modelo é 130 kg. A cadeira é avaliada com 5 de 5 estrelas no site da Amazon e, os compradores elogiam a qualidade do material, a praticidade na hora da montagem e a variedade de ajustes que o produto oferece. No entanto, alguns consumidores apontam que ela não é a opção mais macia do mercado.

Prós: permite regulagem nos braços e no encosto

permite regulagem nos braços e no encosto Contras: diferente do modelo anterior que suportava até 180 kg, este permite no máximo 130 kg

Gostou do produto? Compre aqui BASE EM AÇO Pichau Orion PG-ORN-WHT01 R$ 1.055 IR À LOJA

Todas as ofertas de Pichau Orion PG-ORN-WHT01 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. BASE EM AÇO Pichau Orion PG-ORN-WHT01 R$ 1.055 IR À LOJA

3. Pichau Vienna S PG-VNAS-RGB01 – a partir de R$ 1.062

A Vienna S PG-VNAS-RGB01, da Pichau, é mais uma escolha que pode agradar os jogadores. De acordo com a fabricante, o item possui um revestimento em couro e oferece um contorno em RGB, que pode combinar com alguns computadores gamers. Além disso, a estrutura da cadeira é confeccionada em aço e pode suportar até 120 kg. O modelo é ofertado pela economia de R$ 1.062.

Outro detalhe é que o encosto permite ajuste de inclinação em ângulos de 90° e 180°. Já o assento, possui preenchimento em espuma moldada, que visa garantir conforto em várias horas de jogatina. Avaliada com 2,5 de 5 estrelas na Amazon, os compradores apontam que a cadeira atende às necessidades.

Prós: apresenta contorno em RGB, que pode combinar com alguns computadores gamers

apresenta contorno em RGB, que pode combinar com alguns computadores gamers Contras: poderia suportar mais peso

Gostou do produto? Compre aqui ATÉ 120 KGS Pichau Vienna S PG-VNAS-RGB01 R$ 1.062 IR À LOJA

Todas as ofertas de Pichau Vienna S PG-VNAS-RGB01 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. ATÉ 120 KGS Pichau Vienna S PG-VNAS-RGB01 R$ 1.062 IR À LOJA

Outra alternativa que pode oferecer conforto é a Pichau Omega PG-OMG-BLK01. Segundo as especificações da fabricante, a cadeira conta com apoio de braço ajustável, encosto reclinável que pode chegar até 180° e duas almofadas, ideias para acomodar o pescoço e a lombar. Este item está disponível em sete opções de cores por aproximadamente R$ 1.112.

A marca aponta que a cadeira conta com estrutura de aço, revestimento em couro e preenchimento em espuma. Na Amazon, o modelo é avaliado com 4,8 de 5 estrelas e os compradores destacam positivamente o conforto e o design do item. Entretanto, alguns reclamam do preço elevado e outros listam que a almofada de costas possui um tamanho exagerado.

Prós: atende às expectativas

atende às expectativas Contras: alguns compradores reclamam do tamanho exagerado da almofada traseira

Gostou do produto? Compre aqui MODERNA Pichau Omega PG-OMG-BLK01 R$ 1.112 IR À LOJA

Todas as ofertas de Pichau Omega PG-OMG-BLK01 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. MODERNA Pichau Omega PG-OMG-BLK01 R$ 1.112 IR À LOJA

A Mercury PG-MRY-WHS01, Pichau, é o item mais caro desta lista. De acordo com a fabricante, o modelo acompanha almofadas para cabeça e lombar, possui apoio ajustável para os braços e encosto reclinável, que varia entre 90° e 155°. Além disso, a cadeira conta com estrutura em aço, base em liga de alumínio e rodinhas com diâmetro de 60 mm. Interessados precisarão desembolsar cerca de R$ 2.191.

Esta cadeira também possui revestimento em couro PU, que visa oferecer maior flexibilidade e resistência, ideal para diversas horas de uso. A fabricante ressalta que o peso máximo suportado pelo produto é de 180 kg.

Prós: modelo robusto

modelo robusto Contras: preço elevado

Gostou do produto? Compre aqui ENCOSTO SÓLIDO Pichau Mercury PG-MRY-WHS01 R$ 2.191 IR À LOJA

Todas as ofertas de Pichau Mercury PG-MRY-WHS01 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. ENCOSTO SÓLIDO Pichau Mercury PG-MRY-WHS01 R$ 2.191 IR À LOJA

Echo Buds: o fone de ouvido da Amazon vale a pena?