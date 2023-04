Cadeira gamer Prizi: 4 modelos a partir de R$ 799 para comprar

As cadeiras gamers Prizi estão entre os produtos comercializados pela marca que podem ser uma boa opção para quem busca custo-benefício na hora de montar o setup. Por cerca de R$ 799 é possível adquirir a Prizi PZ1006E, que oferece inclinação de até 135º e apoio para os pés. Outra opção é a Prizi JX-1039B, que também oferece descanso para os pés, almofadas para pescoço e lombar, com custo aproximado de R$ 949 .

A cadeira Warrior conta com ajuste do apoio para braço em duas direções (vertical e horizontal), encosto reclinável em até 165º e suporte para até 130 Kg, mas não possui apoio de pés. Já a Prizi JX-1039R possui um design e cores muito parecidas com a Warrior, mas se distingue por possuir apoio de braço fixo e descanso para os pés. Veja mais informações sobre cada um dos modelos na lista a seguir.

1. Prizi PZ1006E - a partir de R$ 799

A cadeira gamer Prizi PZ1006E é uma opção para quem busca uma cadeira com apoio de pés por um preço acessível. O modelo é feito com tecido sintético PU nas cores verde e preta. Ela possui reclinação de até 135º, almofadas de apoio para as regiões do pescoço e lombar, além de suporte fixo para os braços. Interessados precisam investir cerca de R$ 799.

A cadeira conta com apenas uma avaliação no site da Amazon e classificação de 4 estrelas. O comentário elogia a densidade da espuma e o valor cobrado, mas indica que o tecido de revestimento pode ser frágil. Ela conta com ajuste de até 10 centímetros, o que faz com que as dimensões variem de 119-129 de altura, 54 cm de largura e 47 cm de profundidade, de acordo com informações do fabricante. A cadeira suporta peso máximo de 120 Kg.

Prós: custo-benefício, apoio para pernas

custo-benefício, apoio para pernas Contras: apoio fixo para braços

O modelo Prizi JX-1039B promete oferecer conforto para longas jornadas de jogos, filmes, séries, trabalho ou outras atividades. A cadeira revestida em tecido PU nas cores azul e preta conta com desenho ergonômico e almofadas para pescoço e lombar de alta densidade.

A JX-1039B também oferece descanso para pernas e possui apoio de braço fixo. Com ajuste de altura de 10 cm, as dimensões da cadeira variam de 115 até 125 cm, 54 cm de largura e 45 cm de profundidade. O modelo suporta peso máximo de 120 Kg. Com apenas uma avaliação de comprador no site da Amazon, ela possui classificação de 5 estrelas. O modelo é vendido por aproximadamente R$ 949.

Prós: custo-benefício, apoio para pernas

custo-benefício, apoio para pernas Contras: apoio de braço fixo

3. Prizi Warrior - a partir de R$ 998

A cadeira Prizi Warrior promete uma experiência confortável durante as partidas do jogador ou até mesmo em outras atividades. O modelo possui apoio de braço com ajuste 2D (altura e lateral) e o encosto pode ser reclinado em até 165º. O revestimento também é feito em tecido sintético PU, nas cores vermelha e preta. Este modelo, no entanto, não conta com apoio para os pés. A cadeira é vendida por valores a partir de R$ 998.

Como opções para mais conforto aos usuários, ela possui almofadas para encosto de cabeça e na região lombar. O ajuste de altura chega aos 8 cm, o que faz com que varie dos 123 aos 131 cm. Um ponto em que o modelo se destaca é a capacidade de suportar até 130 Kg, o que a torna a cadeira mais robusta da lista. A Prizi Warrior possui apenas uma avaliação de comprador no site da Amazon, onde foi classificada com 5 estrelas.

Prós: suporta até 130 Kg, apoio de braço 2D

suporta até 130 Kg, apoio de braço 2D Contras: não possui apoio de pernas

A cadeira gamer Prizi JX-1039R é muito semelhante ao modelo Warrior, pois também é revestida com o tecido sintético PU nas cores vermelha e preta. Além do desenho um pouco diferente, a JX-1039R possui descanso para pernas, e os apoios de braço são fixos. Ela ainda conta com almofadas para pescoço e lombar de alta densidade, que prometem boa experiência de uso mesmo após longas horas sentado.

Segundo informações do fabricante, a cadeira suporta até 120 Kg e, com o ajuste de 10 cm, a altura varia de 115 a 125 cm. A largura e a profundidade são de 47 e 45 cm, respectivamente. A Prizi JX-1039R ainda não possui avaliações de compradores no site da Amazon e pode ser comprada por valores a partir de R$ 1.249.

Prós: apoio de pernas

apoio de pernas Contras: apoio de braço fixo

