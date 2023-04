A cadeira gamer pode ser ideal para quem busca mais conforto na hora da jogatina ou mesmo para o trabalho. A XT Racer oferece modelos indicados para quem passa longas horas em frente ao computador por preços a partir de R$ 1.076 , como é o caso da XT Racer Attack, que traz regulagem de inclinação que vai de 90º a 150º. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de abril de 2023.

Outra opção é a XT Racer Vulcan, que possui design chamativo e encosto de cabeça fixo e pode ser encontrada por cifras que partem de R$ 1.299. Já a XT Racer Platinum oferece tecido mesh respirável e apoios de braço por cerca de R$ 1.499. Veja a seguir seis cadeiras gamer da XT Racer para comprar no Brasil.

1 de 7 Cadeira gamer XT Racer: 6 modelos para ter mais conforto na jogatina — Foto: Divulgação/Pexels (Ron Lach) Cadeira gamer XT Racer: 6 modelos para ter mais conforto na jogatina — Foto: Divulgação/Pexels (Ron Lach)

1. XT Racer Attack - a partir de R$ 1.076

A cadeira XT Racer Attack conta com sistema de regulagem de altura e regulagem de inclinação que vai de 90º a 150º. Além disso, ela possui sistema relax que permite reclinar o encosto e assento da cadeira simultaneamente com ajuste de tensão. Seus braços também são confeccionados em tecido PU e contam com ajuste de altura e rotação. A cadeira também possui almofadas removíveis para cabeça e para lombar. O modelo é vendido por valores a partir de R$ 1.076.

Feita em tecido PU e estrutura interna em aço reforçado, a cadeira suporta até 120 kg de peso e é recomendada para usuários com até 1,90 m de altura. Ela mede de 1,28 m a 1,37 m de altura e 70 cm de largura, de acordo com as informações do fabricante.

2 de 7 Cadeira XT Racer Attack conta com sistema relax que permite ajustar o encosto e assento da cadeira simultaneamente com regulagem de tensão — Foto: Divulgação/XT Racer Cadeira XT Racer Attack conta com sistema relax que permite ajustar o encosto e assento da cadeira simultaneamente com regulagem de tensão — Foto: Divulgação/XT Racer

2. XT Racer Speed - a partir de R$ 1.102

A cadeira XT Racer Speed é uma opção que deve agradar quem busca deitar e relaxar após um jogo intenso. Isso porque a cadeira pode inclinar o seu encosto em até 180º. Além disso, ela também conta com sistema relax, apoio de braço com regulagem de altura e rotação e almofadas removíveis para a cabeça e para a lombar. Ela é fabricada em tecido PU com as cores laranja e preto, que lembram os bancos de carros esportivos. O modelo é vendido por cerca de R$ 1.102.

Com altura que varia de 1,27 a 1,36 m de altura e 68 cm de largura, a XT Racer Speed é indicada para usuários com até 1,90 m de altura. Sua carga máxima suportada é de 120 kg, de acordo com as informações disponíveis no site do fabricante. O modelo não conta com avaliação de usuários no site das Americanas.

3 de 7 XT Racer Speed conta com ajuste de inclinação que vai até 180º — Foto: Divulgação/XT Racer XT Racer Speed conta com ajuste de inclinação que vai até 180º — Foto: Divulgação/XT Racer

3. XT Racer Viking - a partir de R$ 1.174

Um dos destaques da XT Racer Viking é a sua durabilidade, como já indica o nome da linha. A cadeira conta com uma estrutura de aço que promete resistir a movimentos mais enérgicos do jogador durante suas partidas. Ela conta com regulagem de altura, inclinação do encosto de até 150º e encosto de braço com regulagem de altura, rotação e posição (frente/atrás). Outros recursos da XT Racer Viking são o sistema relax e almofadas de cabeça e lombar removíveis. O modelo é vendido por valores a partir de R$ 1.174.

A XT Racer Viking é recomendada para usuários de até 1,9 m de altura e suporta até 120 Kg, de acordo com informações do fabricante. Ela mede entre 1,3 e 1,4 m de altura e 69 cm de largura. A cadeira é confeccionada com tecido PU e espuma de alta densidade nos encostos.

4 de 7 A cadeira XT Racer Viking promete resistir aos movimentos mais intensos dos jogadores — Foto: Divulgação/XT Racer A cadeira XT Racer Viking promete resistir aos movimentos mais intensos dos jogadores — Foto: Divulgação/XT Racer

4. XT Racer Vulcan - a partir de R$ 1.299

A XT Racer Vulcan conta com tecido em vermelho com detalhes em preto que devem agradar os clientes que buscam por um design mais chamativo. Essa linha possui um mecanismo duplo de regulagem que permite regular a altura da cadeira e inclinação do encosto por meio de duas alavancas. O ângulo de inclinação do encosto vai de 90º a 140º. A cadeira também conta com sistema relax - ajuste simultâneo de altura e inclinação e seus apoios de braço possuem três opções de regulagem: altura, rotação e posição. O modelo é vendido por cifras a partir de R$ 1.299.

A cadeira é confeccionada em tecido PU com estrutura interna em aço reforçado. A almofada de cabeça da cadeira é fixa, já a almofada para lombar é removível. De acordo com informações do fabricante, a XT Racer Viking mede de 1,17 a 1,27 m de altura e 69 cm de largura. De acordo com informações do fabricante, ela é recomendada para usuários de até 1,8 m de altura e suporta peso máximo de 130 kg.

5 de 7 A almofada de cabeça da XT Racer Vulcan é fixa, já a almofada de lombar é removível — Foto: Divulgação/XT Racer A almofada de cabeça da XT Racer Vulcan é fixa, já a almofada de lombar é removível — Foto: Divulgação/XT Racer

5. XT Racer Taycan - a partir de R$ 1.399

A XT Racer Taycan é uma opção para os que buscam uma cadeira resistente e robusta. Ela conta com mecanismo borboleta de regulagem, que permite o ajuste de altura da cadeira e inclinação do encosto por meio de uma única alavanca. A cadeira conta com sistema relax e seu encosto pode ser inclinado em até 150º. Os braços da cadeira possuem regulagem de altura, posição e rotação e suas almofadas para cabeça e tronco são removíveis. O material utilizado na construção da cadeira é tecido PU com revestimento de aço reforçado. O produto é vendido por cifras a partir de R$ 1.399.

A XT Racer Taycan mede de 1,28 m a 1,37 m de altura e 72 cm de largura. Segundo informações do fabricante, a cadeira é indicada para usuários com altura de até 1,90 e suporta peso máximo de 130 Kg. A cadeira está disponível para venda no site da Americanas em três opções de cores - preto, preto e cinza e preto e vermelho

6 de 7 A XT Racer Raycan deve agradar quem busca uma cadeira robusta com sua capacidade de suportar até 130 Kg — Foto: Divulgação/XT Racer A XT Racer Raycan deve agradar quem busca uma cadeira robusta com sua capacidade de suportar até 130 Kg — Foto: Divulgação/XT Racer

6. XT Racer Platinum - a partir de R$ 1.499

A XT Racer Platinum é uma alternativa para quem está à procura de uma cadeira para horas intensas de jogatina. Seu encosto é feito com tecido mesh respirável, além de partes em PU e seu revestimento em aço que prometem conforto e relaxamento para platinar todos os jogos. Seu apoio de braço possui regulagem de altura e rotação enquanto seu encosto pode ser inclinado em até 140º. O produto é visto por cerca de R$ 1.499.

O design da cadeira é moderno e com características minimalistas que passam a impressão de simplicidade e leveza. Segundo as informações do fabricante, a XT Racer Platinum é indicada para usuários de até 1,9 m de altura. A cadeira suporta o peso máximo de 120 kg. Sua altura varia entre 1,28 m e 1,36 m e a sua largura é de 70 cm.

7 de 7 XT Racer Platinum conta com tecido respirável que promete maior conforto durante sessões intensas de jogos — Foto: Divulgação/XT Racer XT Racer Platinum conta com tecido respirável que promete maior conforto durante sessões intensas de jogos — Foto: Divulgação/XT Racer

