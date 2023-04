A Edifier oferece um amplo portfólio de caixas de som no Brasil. Entre as variedades, é possível encontrar os dispositivos à venda por preços a partir de R$ 298 , como é o caso da MP120, um modelo que hospeda dois alto-falantes de 4 W, o que soma uma potência final de 8 W. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de abril de 2023.

Outro destaque da marca é a G2000, com potência de 16W RMS e picos de até 32W por cerca de R$ 763. Já a Edifier R1280DB conta com 42 W de potência e conexão Bluetooth por valores a partir de R$ 1.290. Confira sete modelos de caixas de som Edifier para comprar na Amazon em 2023.

Caixa de som Edifier: 7 modelos por a partir de R$ 298

1. Edifier MP120 – a partir de R$ 298

Edifier MP120 tem potência de 8 RMS e função Low Power

A MP120, da Edifier, oferece formato quadricular horizontal com orifícios no prolongamento do corpo para auxiliar na distribuição sonora. O hardware hospeda dois alto-falantes de 4 W, o que soma uma potência final de 8 W. Com uma autonomia de bateria bastante atrativa de 19 horas, a caixinha proporciona conectividade Bluetooth 5.0 e uma porta de conexão USB. O modelo é comercializado por valores que partem de R$ 298.

As laterais do aparelho garantem botões para administração multimídia, um slot para cartão de memória microSD e uma porta para o cabo de alimentação. A frequência alcançada pelos alto-falantes varia entre 100 Hz e 15 mil Hz. Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a qualidade para reproduzir a maioria das músicas, mas criticam que a caixinha vibra muito enquanto toca música, o que pode fazê-la cair de onde estiver apoiada.

Prós: boa autonomia de bateria

boa autonomia de bateria Contras: não reproduz graves com clareza

2. Edifier M101BT - a partir de R$ 359

A M101BT, da Edifier, é uma caixa de som Bluetooth 4.0 com sistema de áudio 2.1. O subwoofer possui falante de 4 polegadas e estrutura de madeira, com um formato cúbico vertical clássico e simples. Com formato down-firing, onde o alto falante é virado para baixo, o modelo permite reproduzir sons mais pesados, mesmo com seu tamanho compacto.

O M101BT é indicado para computadores e é capaz de oferecer uma melhor definição de áudio. Sua conexão é feita via Bluetooth e ela pode ser encontrada por preços que partem de R$ 359. Avaliada por 4,5 de 5 estrelas, os compradores destacaram a fácil conexão. No entanto, ressaltam que elas são pequenas.

Prós: fácil conexão

fácil conexão Contras: tamanho compacto

3. Edifier R980T - a partir de R$ 609

A R980T, da Edifier, é uma das caixas de som compactas da lista. O modelo conta com um sistema 2.0, ideal para computadores, laptops e aparelhos para espaços menores. De acordo com a marca, ela produz 24 W RMS com seus drivers mid-ranger de 4 polegadas e tweeters de 13 mm. O seu acabamento clássico em madeira foi criado para minimizar a ressonância magnética, melhorando a acústica. Ela pode ser comprada por R$ 609.

O modelo pode ser conectado aos seus dispositivos via dupla entrada RCA. As saídas de áudio P2 ou RCA também permitem uma conexão mais ampla, sendo uma opção interessante para quem procura um aparelho residencial. Os volumes podem ser alterados no painel traseiro da caixa ativa, adaptando a experiência sonora ao espaço. Avaliada em 4,6 de 5 estrelas, a R980T se destaca pela qualidade sonora e pelo alto alcance em locais internos.

Prós: alto alcance e acústica limpa

alto alcance e acústica limpa Contras: apresenta falhas de conexão

4. Edifier G2000 - a partir de R$ 763

Edifier G2000 é um modelo profissional

A G2000, da Edifier, é um modelo com alto-falantes profissionais. De acordo com a marca, elas contam com elevação de 10° e cavidade isotérmica de 0,65L, para um alcance maior. A potência fica para 16 W RMS e picos de até 32 W. Sua equalização fica para um chip de som com três modos de equalizador para proporcionar efeitos sonoros impressionantes.

Um diferencial é que o modelo acompanha iluminação RGB com 12 diferentes tipos de efeitos. Já para as conexões, a G2000 tem compatibilidade com três tipos diferentes de conexão Bluetooth, USB e P2 (3,5 mm). Sua construção fica com um painel fosco e suportes antiderrapantes. Na Amazon, os interessados irão precisar investir R$ 763. Avaliado em 4,6 de 5 estrelas, a G2000 recebeu aprovação pela resistência e pelo formato compacto.

Prós: caixa de som resistente e com alto-falantes profissionais

caixa de som resistente e com alto-falantes profissionais Contras: volume máximo é baixo

5. Edifier R1580MB - a partir de R$ 889

A R1580MB, da Edifier, é uma caixa de som com entrada para microfone desenvolvida pela marca chinesa. Os falantes de 4, sendo 116 mm e tweeters com cúpula de seda de ½, de 13 mm, somam uma potência de 42 W RMS para um áudio mais cristalino e direto. A combinação dos amplificadores Classe-D e sua estrutura em madeira MDF lhe oferece qualidade e resistência.

Sua conexão via Bluetooth também acompanha entrada RCA, PC, controle remoto e painel controlador de Graves de volumes, na traseira e lateral. Avaliada em 4,4 de 5 estrelas, o modelo duplo se destaca pela qualidade do som e pela potência dos graves. Ela pode ser encomendada por preços que partem de R$ 889.

Prós: qualidade do grave e o acabamento em madeira

qualidade do grave e o acabamento em madeira Contras: controle remoto apresenta falhas

6. Edifier D12 - a partir de R$ 988

A D12, da Edifier, é uma caixa de som potente que serve para uso interno, tanto para sala, TV ou para uma caixa padrão de ambiente. Inspirada em modelos dos anos 80, o modelo conta com uma potência de 70 W RMS. O tweeter possui um filme de seda de 19 mm que traz um tom suave, delicado e calmo. Ela possui processamento de áudio DSP para um áudio bem mais definido, a sua estrutura em madeira MDF reduz a interferência de áudio.

O material do alto falante é de malha preta pontilhada, com uma faixa decorativa no meio. A conexão de áudio Bluetooth 5.0, permitindo uma transmissão de alto alcance e capacidade de anti-interferência. Além disso, ela possui entradas AUX P2 e saída para subwoofer são os principais destaques desta pequena caixa de som para ambientes internos. Avaliado em 4.8 de 5 estrelas, os compradores destacaram que o modelo se destaca pelo áudio estúdio e pelo controle remoto intuitivo. Interessados precisam investir R$ 988.

Prós: som acústico e alta potência

som acústico e alta potência Contras: não possui indicador de volume

A R1280DB, da Edifier, é um modelo de caixa acústica. Com 4 unidades de driver, a caixa, no modelo monitor de áudio revestida em madeira, pode produzir 42 watts (RMS) de potência de saída, prometendo uma boa experiência de audição para produção, além de ser capaz de minimizar a ressonância acústica e reduz ainda mais a distorção. Sua alimentação é bivolt. Ela pode ser adquirida por R$ 1.290 na Amazon.

O som promete um alcance em HD com o apoio de adição de entradas ópticas e coaxiais, mantendo também duas conexões RCA para conexão RCA e AUX, além da conexão via Bluetooth. Seu manuseio pode ser feito por meio de um controle remoto e os botões no painel direito. Avaliado em 4,6 de 5 estrelas, os compradores listaram que ela também permite uma conexão para a TV e destacam a sua potência.

Prós: permite ser conectada à TV e revestimento em madeira

permite ser conectada à TV e revestimento em madeira Contras: relatos de que apresenta ruídos após um determinado tempo de uso

