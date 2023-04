A Lenoxx oferece amplo portfólio de caixas de som no Brasil. A empresa americana traz diversas caixas de som amplificadas, ideais para quem não só gosta de ouvir, mas também de cantar ou tocar músicas. A lista a seguir reúne opções a partir de R$ 154 , como é o caso da Lenoxx CA60, que se destaca pela leveza e oferece recursos como Bluetooth, TWS e potência de 80 W. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de abril de 2023.

Já a Lenoxx ACA188 traz dois alto-falantes e equalizador, que prometem ainda mais potência e qualidade sonora por cerca de R$ 325. Outra opção é a Lenoxx CA307, voltada para quem deseja um aparelho que possa ser utilizado em diversos ambientes e está disponível por cifras a partir de R$ 549. Veja a seguir seis caixas de som da Lenoxx para comprar.

1 de 1 Caixa de som Lenoxx: 6 modelos por a partir de R$ 154 — Foto: Unsplash/Sergio Capuzzimati Caixa de som Lenoxx: 6 modelos por a partir de R$ 154 — Foto: Unsplash/Sergio Capuzzimati

Está com dúvidas sobre qual é a melhor caixa de som amplificada? Saiba a resposta no Fórum TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

1. Lenoxx CA60 - a partir de R$ 154

A Lenoxx CA60 é uma opção que deve satisfazer quem procura um aparelho versátil e com preço acessível, pois além de caixa de som, ela funciona como amplificador. A caixa oferece 80 W RMS de potência que podem ser utilizados por meio de conexão Bluetooth, entradas USB, auxiliar e P10 para microfones e instrumentos musicais e também Rádio FM. Ela também possui a função TWS (True Wireless Stereo) que permite conexão com outra caixa do mesmo modelo para aumentar a potência e qualidade sonora. O modelo também conta com iluminação LED de várias cores e é vendido por cerca de R$ 154.

Segundo informações do fabricante, a bateria interna da caixa possui autonomia de cinco horas. A CA60 conta com 64 avaliações de clientes no site da Amazon e classificação de 3,8 estrelas. Os compradores elogiaram a qualidade de som e a portabilidade da caixa. A duração da bateria, no entanto, deixou a desejar, de acordo com a avaliação de alguns usuários. Suas dimensões A x L x P são 25x 20 x 13 cm e seu peso é de 895 g.

Prós: portabilidade, qualidade de som e custo-benefício

portabilidade, qualidade de som e custo-benefício Contras: duração da bateria deixou a desejar de acordo com alguns compradores

Gostou do produto? Compre aqui ECONÔMICA Lenoxx CA60 R$ 154 IR À LOJA

Todas as ofertas de Lenoxx CA60 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. ECONÔMICA Lenoxx CA60 R$ 154 IR À LOJA

2. Lenoxx CA101 - a partir de R$ 249

A CA101 pode ser uma boa opção para compradores que desejam mais potência. A caixa que também funciona como amplificador conta com 150 W RMS de potência e promete transportar a festa para qualquer lugar onde ela esteja. Ela pode ser utilizada via Bluetooth, entradas USB, auxiliar e P10 para microfone e instrumentos, além de poder ser conectada com outra caixa do mesmo modelo pela função TWS. Este modelo também possui entrada para cartão micro SD e Rádio FM. Outro recurso da CA101 é o modo karaokê. Para utilizá-lo, basta conectar um microfone à caixa. O produto é vendido por valores a partir de R$ 249.

No site da Amazon, a Lenoxx CA101 é classificada com 4,1 estrelas, com base na avaliação de quatro usuários. Segundo informações do fabricante, a caixa mede 37 x 26 x 20,5 cm (A x L x P) e pesa 1,7 Kg. O modelo conta com uma alça de transporte para facilitar o seu transporte. A alimentação da caixa se dá por meio de sua bateria interna, com autonomia de até seis horas.

Prós: potência de 150 W, modo Karaokê e entrada micro SD

potência de 150 W, modo Karaokê e entrada micro SD Contras: não há

Gostou do produto? Compre aqui ENTRADA MICRO SD Lenoxx CA101 R$ 249 IR À LOJA

Todas as ofertas de Lenoxx CA101 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. ENTRADA MICRO SD Lenoxx CA101 R$ 249 IR À LOJA

3. Lenoxx ACA188 - a partir de R$ 325

A Lenoxx ACA 188 deve satisfazer quem busca por mais qualidade sonora. O aparelho conta com dois alto-falantes — um woofer de 8 polegadas e um tweeter de 4 polegadas que oferecem 180 W RMS de potência. A caixa de som amplificadora ainda conta com um equalizador para quem quiser customizar a sua experiência de som. O modelo conta com Bluetooth, Rádio FM, entradas para USB, micro SD, auxiliar e P10. Ela também conta com a função TWS e modo de gravação. Sua bateria tem autonomia estimada de quatro horas e o dispositivo é encontrado por cifras que partem de R$ 325.

No site da Amazon, a ACA 188 conta com 71 avaliações de usuários e classificação de 4 estrelas. Os compradores elogiaram a sua qualidade e potência sonora. De acordo com alguns usuários, a duração da bateria foi um ponto que deixou a desejar. A caixa possui alça de transporte, suporte para tripé e pés anti-deslizantes para facilitar o seu transporte e manuseio. As dimensões AxLxP da caixa são 39 x 27 x 24 cm e seu peso é de 2,5 kg.

Prós: qualidade e potência sonora

qualidade e potência sonora Contras: duração da bateria

Gostou do produto? Compre aqui 8" Lenoxx ACA188 R$ 325 IR À LOJA

Todas as ofertas de Lenoxx ACA188 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 8" Lenoxx ACA188 R$ 325 IR À LOJA

4. Lenoxx Wave E - a partir de R$ 398

O modelo Lenoxx Wave E foi pensado para quem deseja curtir seu som com muito estilo por conta do seu design grafitado. Além de beleza, a caixa oferece potência de 250 W RMS por meio de seus dois woofers de 6,5 polegadas. A caixa de som possui conexões Bluetooth, USB, micro SD e entrada P10 para microfone e instrumentos. Ela também conta com entrada auxiliar, Rádio FM e modo de gravação. A caixa é comercializada por valores que partem de R$ 398.

A Lenoxx Wave E ainda não possui avaliação de clientes no site da Amazon. Segundo informações do fabricante, as dimensões A x L x P da caixa são 30 x 60,2 x 15 cm. Na lateral, a caixa conta com um equalizador, que permite várias configurações para seus usuários. A caixa também acompanha controle remoto.

Prós: design personalizado, variedade de conexões e funcionalidades

design personalizado, variedade de conexões e funcionalidades Contras: não há

Gostou do produto? Compre aqui PERSONALIZADA Lenoxx Wave E R$ 398 IR À LOJA

Todas as ofertas de Lenoxx Wave E × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. PERSONALIZADA Lenoxx Wave E R$ 398 IR À LOJA

5. Lenoxx CA340 - a partir de R$ 399

A Lenoxx CA340 apresenta potência de 300 W. Ela possui dois alto-falantes, um woofer de 12 polegadas e tweeter de 1 polegada. Em seu painel traseiro é possível realizar o controle de graves e agudos para atingir o equilíbrio ideal para cada usuário. Ela pode ser utilizada via Bluetooth, por meio de entradas USB, micro SD, auxiliar, P10 e também como Rádio FM. Ela também possui a função Karaokê e modo de gravação. O produto é vendido por cifras que partem de R$ 399.

A caixa de som Lennoxx CA340 ainda não conta com avaliações de compradores no site da Amazon. O modelo conta com alça de transporte e rodas para facilitar o seu transporte. De acordo com informações do fabricante, suas medidas A x L x P são 50 x 33 x 30 cm. Sua bateria tem autonomia de até duas horas.

Prós: potência de 300 W RMS, controle de graves e agudos

potência de 300 W RMS, controle de graves e agudos Contras: duração da bateria

Gostou do produto? Compre aqui WOOFER Lenoxx CA340 R$ 399 IR À LOJA

Todas as ofertas de Lenoxx CA340 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. WOOFER Lenoxx CA340 R$ 399 IR À LOJA

6. Lenoxx CA307 - a partir de R$ 549

O modelo CA307 é outra opção para quem procura um aparelho prático que possa ser utilizado em diversos ambientes. A caixa de som amplificada da Lenoxx possui 120 W RMS de potência gerados por seu alto-falante de 6,5 polegadas. Os recursos de conectividade oferecidos pela caixa são: Bluetooth, entradas USB, micro SD, auxiliar e P10. Ela também pode ser utilizada como Rádio FM e possui as funções de gravação e Karaokê. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 549 para comprar o produto.

O design da caixa de som chama atenção por conta do seu LED decorativo que ilumina todo o alto-falante. Segundo informações do fabricante, a bateria da CA307 possui autonomia de até 2h30. Com duas avaliações de clientes, a Lenoxx CA307 é classificada com 5 estrelas no site da Amazon. A caixa de som acompanha alça de tecido para facilitar o seu transporte.

Prós: opções variadas de conectividade e funcionalidade

opções variadas de conectividade e funcionalidade Contras: possui menos recursos e potências que modelos da mesma marca com menor valor

Gostou do produto? Compre aqui COM BLUETOOTH Lenoxx CA307 R$ 549 IR À LOJA

Todas as ofertas de Lenoxx CA307 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. COM BLUETOOTH Lenoxx CA307 R$ 549 IR À LOJA

Amazon Echo Dot 4: unboxing e tudo sobre a caixinha smart