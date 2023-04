Caixas e painéis da Divoom têm visual diferente: veja 6 opções

A Divoom é uma empresa que oferece produtos com um visual retrô. Os modelos variam entre molduras digitais, caixas de som, mochilas e pequenos monitores, que são vistos por preços a partir de R$ 347 , como é o caso da Pixoo, que é capaz de exibir artes pixeladas e também pode ser utilizada como uma lâmpada. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de abril de 2023.

Já o alto-falante TimeBox Evo, promete reproduzir músicas em boa qualidade, conta com conexão via Bluetooth e pode ser adquirido por aproximadamente R$ 959. Outra opção é a moldura Pixoo-64, que fornece informações como data, hora, temperatura e previsão do tempo. O item é vendido por cerca de R$ 1.299. Veja a seguir seis produtos da Divoom.

A moldura digital Pixoo é a alternativa mais em conta desta lista. De acordo com as especificações da fabricante, o modelo conta com uma tela LED de 8,6 polegadas e pode ser utilizado para exibir imagens pixeladas, como os emojis das redes sociais ou personagens de jogos clássicos, que visa agradar os amantes do estilo retrô. O item está disponível a partir de R$ 347.

O painel também pode ser utilizado como um relógio de parede inteligente, que informa hora, temperatura, data e outras informações. Além disso, ele também possui conectividade via Bluetooth e permite gerenciamento por meio do aplicativo Divoom, disponível no Android e iOS. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,4 de 5 estrelas e, os compradores elogiam as cores e o design do modelo. Porém, alguns reclamam que o aplicativo não permite escolher a ordem que as imagens são exibidas.

O painel Pixoo-Max é outra opção que pode agradar o público retrô. Diferente do item anterior, este apresenta uma tela de LED de 9,6 polegadas, com resolução de 32 x 32 pixels. Além de informar data e hora, o dispositivo também pode ser utilizado para receber notificações de redes sociais, como Facebook, Instagram e Twitter. O objeto é comercializado por preços que partem de R$ 499.

A moldura também pode ser gerenciada pelo aplicativo de smartphone, oferece conexão via Bluetooth e funciona por bateria recarregável. Avaliado com 4,3 de 5 estrelas, os compradores destacam positivamente a estrutura do painel, o brilho e a qualidade das imagens. No entanto, assim como o item anterior, este também recebe críticas por possuir um aplicativo difícil de gerenciar.

Outra escolha para acertar na decoração é a caixa de som Ditoo. Este modelo se assemelha a um computador clássico e, segundo as especificações da fabricante, ele vem equipado com uma tela LED, com resolução de 16 x 16 pixels, que é capaz de exibir inúmeras imagens pixeladas. Além disso, o dispositivo conta com qualidade de áudio de 10 W, com direcionamento em 360°. O produto pode ser obtido por cerca de R$ 623.

A caixa de som também possui funções de despertador, exibe notificações em redes sociais e pode ser utilizada como relógio. O item é avaliado com 4,5 de 5 estrelas na Amazon e os compradores ressaltam a quantidade de funções presentes no dispositivo e elogiam a qualidade das imagens. Porém, alguns alegam que a bateria parou de funcionar em três meses de uso e outros apontam que as notificações não funcionam de maneira satisfatória.

A Pixoo-Slingbag é uma mochila no formato tiracolo que pode agradar que busca um design retrô. De acordo com a marca, este acessório acompanha uma tela LED, capaz de exibir imagens pixeladas, com resolução de 16 x 16 pixels, que podem ser gerenciadas pelo aplicativo Divoom. A fabricante também destaca que o produto é resistente à água. O item é comercializado por aproximadamente R$ 749.

A mochila conta com 9 cm de altura, 34 cm de largura e possui compartimentos que permitem guardar celulares, tablets, chaves, guarda-chuvas e outros objetos. Na Amazon, o produto é avaliado com 4,6 de 5 estrelas e os compradores se mostram satisfeitos com a qualidade do acessório. No entanto, alguns apontam que a imagem não fica muito visível quando exposta à luz do sol.

5. TimeBox Evo – a partir de R$ 959

O alto-falante TimeBox Evo é outro produto da Divoom que apresenta um visual retrô. Segundo a fabricante, o modelo possui conectividade via Bluetooth, potência de 6 W e pode reproduzir rádios online, por meio do aplicativo de celular. Além disso, ele também conta com um display de LED, com resolução de 16 x 16 pixels, capaz de exibir imagens em formato pixelado. O modelo está disponível por cerca de R$ 959.

A marca ressalta que o aparelho dispõe de funções para auxiliar durante o sono e também pode ser utilizado como despertador. O item é avaliado com 4,5 de 5 estrelas na Amazon e os compradores apontam que a qualidade do som é satisfatória e destacam a beleza do produto. Porém, alguns consideram que a caixa é muito pequena.

O Pixoo-64 é o item mais caro desta lista. De acordo com as especificações da fabricante, o dispositivo acompanha uma tela LED, de 10,3 polegadas, com resolução de 64 x 64 pixels, capaz de exibir informações como hora, data, dia da semana, temperatura, previsão do tempo, além de outras notificações de redes sociais. Interessados precisarão desembolsar aproximadamente R$ 1.299.

Assim como outros itens desta lista, este também é capaz de exibir imagens pixeladas, que podem auxiliar na decoração de cenários retrô. O produto possui conectividade via Wi-Fi e pode ser gerenciado por aplicativo de celular. Avaliado com 4,1 de 5 estrelas na Amazon, os compradores afirmam que a tela apresenta boa qualidade e possui um brilho agradável. Por outro lado, alguns reclamam de instabilidade no aplicativo.

