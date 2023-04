Calouro na faculdade? Veja 6 apps muito úteis para quem é universitário

Alguns aplicativos podem facilitar a vida de quem é universitário. Seja no momento de criar documentos e slides criativos ou ainda durante a realização de tarefas em grupos, apps disponíveis para Android e iPhone ( iOS ) podem auxiliar estudantes a se planejar melhor nas atividades do semestre e ainda ser uma forcinha durante os estudos. O TechTudo listou seis aplicativos que serão muito úteis para quem entrou na faculdade. Vale dizer que os apps mencionados podem interessar também quem já é veterano.

Calouro na faculdade: conheça 6 apps muito úteis para quem é universitário

O Google Drive é uma plataforma de armazenamento em nuvem do Google, que oferece 15 GB gratuitos de espaço e é muito útil para quem precisa fazer trabalhos colaborativos. É pelo Drive, por exemplo, que você consegue salvar arquivos no Google Docs, Google Planilhas ou até mesmo Google Slides. Pelo celular, você pode, além de acessar e modificar esses documentos, determinar quais não são mais úteis para você e também fazer o gerenciamento de espaço na nuvem.

O Google Drive também permite salvar fotos - aqui, isso é principalmente útil para quem prefere fotografar o quadro, por exemplo, a escrever - e vídeos. Para quem precisa de mais armazenamento na nuvem, há opções pagas. São elas: 100 GB (R$ 6,99 por mês), 200 GB (R$ 9,99/mês) e 2 TB (R$ 34,99/mês).

O Google Sheets permite criar e trabalhar planilhas com outras pessoas colaborativamente

O Trello é um aplicativo gratuito voltado para gerenciamento de projetos e organização de tarefas. Ele é interessante tanto para a organização pessoal, quanto para atividades em grupo. Isso porque o app permite criar quadros em equipe, para que todas as pessoas consigam planejar e acompanhar os cards. Com o aplicativo, o usuário consegue se atentar aos prazos com datas de vencimento fáceis de definir, e conta também com atualizações em tempo real.

Dentro de um quadro na “Área de Trabalho”, é possível adicionar listas e cartões de tarefas clicando na aba “Adicionar cartão”. Nele, é possível colocar o nome do cartão, descrição, checklists, data de início entrega de atividades, membros inseridos naquela determinada tarefa, como também adicionar etiquetas, e comentários.

O Trello fornece opções pagas da ferramenta, como a Standard (US$ 5/mês), Premium (US$ 10/mês), e Enterprise (US$ 17,50/mês), que disponibilizam, por exemplo, coleções, quadros e áreas de trabalho ilimitadas.

Com o Trello, estudantes podem gerenciar tarefas pessoais e atividades em grupo

As anotações e entregas das disciplinas acadêmicas podem ser melhor organizadas com o aplicativo Evernote. Nele, o usuário consegue guardar notas de tarefas para fazer e acompanhá-las - mais ou menos como acontece no Trello. O app é gratuito e permite também inserir arquivos de imagens. Para criar notas, por exemplo, basta tocar em “Criar nova nota”. Neste campo, será possível escrever, inserir fotos, esboços e muito mais.

Há também a possibilidade de incluir informações em bloco de rascunhos, com etiquetas para uma melhor visualização dos mesmos e sincronização de atualizações em até dois dispositivos. Caso queira liberar funções adicionais, é possível assinar o plano anual (R$22,08/mês) ou o mensal (R$29,90). Entre os recursos a mais estão a inserção de prazos, lembretes e notificações das tarefas, conexão da conta com o Google Agenda e mais.

Evernote organiza notas de atividades e facilita a elaboração de projetos

Quem faz cursos que envolvem muitos cálculos pode contar com o app PhotoMath, que rapidamente digitaliza e resolve problemas matemáticos, com todo o passo a passo para a resolução. Existe uma quantidade ampla de tópicos de matemática no aplicativo, desde álgebra, geometria, matemática elementar, estatísticas até trigonometria.

Dentro do app, é possível acessar o ícone de “Calculadora” para efetuar problemas matemáticos e resolvê-los escaneando-os, ou usando uma imagem já salva no dispositivo. Apesar da maioria das funções ser gratuita, os tutoriais animados, que contam com explicações de cálculos complexos, apenas podem ser desbloqueados com planos pagos. Há opção anual (R$ 129) e mensal (R$ 34,90).

Com o aplicativo PhotoMath estudantes podem realizar cálculos escaneando fotos

5. Nova Ortografia

Um outro aplicativo bastante útil é o Michaelis Nova Ortografia, disponível para Android e iPhone gratuitamente. Ele é interessante para usuários de quaisquer cursos, já que possibilita revisar trabalhos antes de entregá-los. Nele, há informações sobre algumas regras do português, como o uso do hífen e trema, assim como mudanças no alfabeto e nas regras de acentuação.

Todas essas regras podem ser consultadas dentro do app, o que contribui para uma melhor construção textual de trabalhos acadêmicos, evitando erros ortográficos. Para utilizá-lo, basta clicar nas três linhas disponíveis na aba superior e escolher o campo que deseja rever algumas regras da língua portuguesa.

O aplicativo Nova Ortografia facilita a revisão de trabalhos acadêmicos

O app Happn pode aproximar possíveis crushes enquanto o usuário estiver na faculdade, já que utiliza o sistema de localização do celular para sugerir perfis. Ao abrir uma conta no app, é preciso fornecer algumas informações, como a cidade em que reside, sua altura, gostos e preferências, além de uma foto de perfil. Na aba de “Explorar”, o usuário consegue ver perfis que estão próximos e verificar informações sobre o(a) pretendente antes de dar um like.

Já em “Procurar” também é possível encontrar quem cruza o caminho do usuário pela primeira vez, ou quem permanece próximo com certa frequência - ou seja, na mesma universidade. Ainda nesse campo, você pode filtrar alguns gostos e preferências para encontrar pessoas específicas e conversar com elas.

O Happn ajuda os estudantes a paquerarem nas universidades

