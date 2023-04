A câmera 360 graus pode ser uma escolha ideal para quem deseja realizar filmagens que capturam todo o ambiente. Empresas como JOJOSEE, Luatek, NovaDigital, Coibeu, Positivo , TP-Link e Intelbras oferecem modelos por preços que se iniciam em R$ 90 , como é o caso da Luatek RJ45, que vem com função para visão noturna, pode ser gerenciada via aplicativo de celular e possui alerta de movimento. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de abril de 2023.

Já a TP-Link Tapo C200 oferece resolução Full HD de 1980 x 1080 pixels, é compatível com dispositivos Alexa, pode ser utilizada como babá eletrônica e é vista por aproximadamente R$ 289. Outra opção é a Intelbras IM4 C, que promete um tamanho compacto, conta com interação por voz e pode ser obtida por cerca de R$ 306. Veja a lista com oito opções de câmeras 360 graus disponíveis no Brasil.

Câmera 360 graus: 8 modelos para monitorar ambientes inteiros

1. Luatek RJ45 – a partir de R$ 90

A Luatek RJ45 é a opção mais em conta desta lista. De acordo com as especificações da fabricante, este modelo permite interação em tempo real por meio do aplicativo de smartphone Yoosee, disponível no Android e iOS e é voltado para quem deseja colocar uma câmera de vigia no lar. O dispositivo pode ser obtido a partir de R$ 90.

Outras especificações indicam que a câmera conta com visão noturna de 20 metros, permite armazenamento de vídeos em cartões microSD (que deve ser adquirido separadamente) e possui uma resolução HD de 1280 x 720 pixels. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,2 de 5 estrelas e os compradores se mostram satisfeitos com o aparelho.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: não conta com resolução Full HD

Este modelo da JOJOSEE é outra opção para câmera 360°. Segundo as especificações da marca, este modelo promete praticidade na hora da instalação, pois basta encaixá-lo em um soquete comum de lâmpada para que ela comece a funcionar. Além disso, o dispositivo pode ser gerenciado via celular, possui função de visão noturna e é visto por valores que se iniciam em R$ 129.

A fabricante também ressalta que o aparelho pode girar a 355° e inclinar a 90°. Diferente do modelo anterior, este oferece resolução Full HD, de 1980 x 1080 pixels e vem equipado com um sensor de 3,6 mm. O item é avaliado com 4 de 5 estrelas e, os compradores apontam que o dispositivo é eficiente e apresenta boa imagem. No entanto, alguns reclamam que a qualidade do áudio deixa a desejar.

Prós: resolução Full HD

resolução Full HD Contras: alguns consumidores reclamam da qualidade do áudio

A NovaDigital CS360-B é outra alternativa para os que querem monitorar o lar. De acordo com a fabricante, este modelo possui conectividade via Wi-Fi; áudio bidirecional, que permite ouvir e se comunicar com o ambiente, função de visão noturna e detector de movimento. A câmera é vendida pela economia de R$ 192.

Além disso, o dispositivo também dispõe de imagem em Full HD, com resolução de 1980 x 1080 pixels e permite armazenamento em um cartão microSD. O item pode ser gerenciado pelo aplicativo NovaDigital, disponível no Android e no iOS. Avaliado com 4,3 de 5 estrelas na Amazon, os compradores destacam positivamente a praticidade oferecida pelo dispositivo.

Prós: atende às expectativas

atende às expectativas Contras: não possui muitos atrativos em comparação aos modelos mais baratos

4. Coibeu A18 – a partir de R$ 200

A Coibeu A18 pode ser mais uma escolha para quem procura uma câmera de monitoramento. Segundo as especificações da fabricante, o dispositivo pode rotacionar horizontalmente em até 352° e verticalmente em 95°, além de também contar com uma qualidade de imagem HD de 4 megapixel (MP) e possui função para visão noturna colorida. O item é comercializado por valores a partir de R$ 200.

O modelo vem com áudio bidirecional, que permite ouvir e escutar o ambiente filmado e conta com armazenamento na nuvem ou via cartão microSD. A marca ressalta que o dispositivo possui grau de proteção IP66, que o torna resistente à água. Na Amazon, o produto é avaliado com 4,5 de 5 estrelas.

Prós: câmera oferece visão noturna colorida

câmera oferece visão noturna colorida Contras: apesar da baixa diferença, a câmera não alcança o ângulo exato de 360 graus

5. Smart Câmera Positivo Bot 360° – a partir de R$ 219

A Smart Câmera Positivo Bot 360° é mais uma opção que promete praticidade. De acordo com as especificações da fabricante, o modelo pode ser gerenciado via comando de voz, já que ele é compatível com os sistemas de inteligência artificial Alexa e Google Assistente. Além disso, o dispositivo também oferece áudio bidirecional e funções para detecção de movimento. É possível encontrar a câmera por aproximadamente R$ 219.

O item também reproduz vídeos com resolução Full HD, de 1980 x 1080 pixels, com uma taxa de quadros de 15 FPS. Além disso, as imagens podem ser armazenadas tanto na nuvem quanto em cartões microSD de até 128 GB. Avaliada com 4,5 de 5 estrelas na Amazon, os compradores apontam positivamente a qualidade do material, a resolução e a luz noturna. Contudo, alguns consumidores afirmam que a detecção de movimento deixa a desejar.

Prós: é compatível com Alexa e Google Assistente

é compatível com Alexa e Google Assistente Contras: alguns compradores reclamam do sistema de detecção de movimento

A Tapo C200, da TP-Link, é outra alternativa de câmera 360°. Segundo a fabricante, o modelo possui conectividade com a Alexa, pode ser utilizado como babá eletrônica e também auxilia no monitoramento de animais de estimação ou idosos. Este dispositivo promete um ângulo de inclinação horizontal de 360° e vertical de 114°. O item é visto por cerca de R$ 289.

A câmera conta com uma resolução Full HD, de 1980 x 1080 pixels, sensor de movimento, comunicação bidirecional, visão noturna de até 9 m, armazenamento pela nuvem e também é compatível com cartões microSD de até 128 GB. O produto é avaliado com 4,7 de 5 estrelas na Amazon e os compradores ressaltam que o dispositivo está de acordo com o preço cobrado. Porém, alguns explicam que o aplicativo de celular da TP-Link deixa a desejar.

Prós: câmera possui um ângulo horizontal de 360° e vertical de 114°

câmera possui um ângulo horizontal de 360° e vertical de 114° Contras: alguns consumidores reclamam que o aplicativo da TP-Link não funciona de maneira satisfatória

A ‎iME360 C, da Intelbras, é outra escolha que pode agradar os usuários. De acordo com a fabricante, este modelo captura imagens em qualidade Full HD e pode armazenar os conteúdos na nuvem ou em cartão microSD de até 256 GB. Além disso, é possível gerenciar a câmera pelo aplicativo Mibo, disponível no Android e no iOS. O dispositivo está disponível a partir de R$ 299.

A marca reforça que a câmera vem equipada com sistema de áudio bidirecional, que permite tanto escutar o ambiente como se comunicar. No site da Amazon, o item é avaliado com 4,7 de 5 estrelas e os compradores afirmam que o dispositivo oferece uma boa qualidade de imagem e possui uma instalação prática.

Prós: compatível com cartão microSD de até 256 GB

compatível com cartão microSD de até 256 GB Contras: as funções disponíveis na câmera podem não justificar o valor cobrado

8. Intelbras IM4 C – a partir de R$ 306

A IM4 C, da Intelbras, é o item mais caro desta lista. Assim como outros itens, este também possui resolução Full HD de 1980 x 1080 pixels, função para visão noturna, detector de movimentos, além de também permitir ouvir e se comunicar com o ambiente monitorado. Interessados precisarão desembolsar aproximadamente R$ 306.

Este modelo pode ser gerenciado pelo aplicativo de celular Mibo e é compatível com os sistemas Alexa e Google Assistente. Na Amazon, o produto é avaliado com 4,7 de 5 estrelas e os compradores elogiam o sistema inteligente da câmera, a visão noturna e a qualidade da imagem. Por outro lado, alguns consumidores relatam que o dispositivo não consegue detectar os movimentos dos pets.

Prós: modelo é compatível com Alexa e Google Assistente

modelo é compatível com Alexa e Google Assistente Contras: preço elevado

