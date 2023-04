As câmeras de segurança são indicadas para quem deseja reforçar a segurança da casa ou empresa ou mesmo vigiar ambientes internos. Alguns modelos, como é o caso do Multilaser Liv, vendido por R$ 156 , conferem áudio bidirecional para interagir com quem está no espaço monitorado. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de abril de 2023.

Outra opção é a Intelbras VHL 1120, que traz resistência à água e poeira por cerca de R$ 159. Confira a seguir oito câmeras de seguranças baratas para comprar no Brasil.

1 de 1 Câmera de segurança: 8 modelos para comprar por menos de R$ 200 — Foto: Aline Batista/TechTudo Câmera de segurança: 8 modelos para comprar por menos de R$ 200 — Foto: Aline Batista/TechTudo

A TOPmountain é quem comercializa o modelo mais acessível da lista e, mesmo assim, a câmera traz recursos elaborados. A exemplo disso, é possível citar a visualização panorâmica de 360 graus e o alarme de detecção de movimento, que envia notificações diretamente para o telefone ao identificar atividades suspeitas. O produto é encontrado por valores a partir de R$ 82.

Outro aspecto relevante é a função de visão noturna, que investe em até seis luzes infravermelhas para capturar imagens em até 10 metros à noite. A estrutura inclui um slot para cartão TF de até 64 GB. O modelo também investe em áudio bidirecional, com microfone e alto-falante para permitir a comunicação com quem está do lado de fora. Consumidores que já adquiriram a câmera pela Amazon avaliam a compra em quatro estrelas. Alguns elogiam o bom funcionamento e a facilidade de instalação. Por outro lado, há pontuações sobre instabilidades do app YCC365, usado para o controle das configurações.

Prós: custo-benefício e infravermelho com alcance de até 10 metros

custo-benefício e infravermelho com alcance de até 10 metros Contras: app pode apresentar instabilidade

2. Luatek RJ45 - a partir de R$ 90

A câmera LuaTek investe em uma rotação de 360 graus na horizontal, o que pode interessar a quem procura por um monitoramento mais abrangente em ambiente interno. A câmera ainda oferece acompanhamento em tempo real, via aplicativo, e visão noturna com raio infravermelho. Essas e outras funções, como alerta de movimento e programação de configurações personalizadas podem ser feitas pela plataforma Yoose, disponível na Google Play Store App Store.

As imagens são capturadas em HD e podem ser registradas em cartão de memória de até 32 GB. Os recursos ainda incluem áudio bidirecional e sensor de movimentação. Na Amazon, a câmera é classificada em 4,2 estrelas e recebe avaliações que indicam facilidade no uso e bom funcionamento da detecção de movimento. Entretanto, a visão noturna pode emitir uma luz incômoda, segundo relatos, o que pode ser uma desvantagem, caso o aparelho fique dentro do quarto, por exemplo.

Prós: sensor de movimento

sensor de movimento Contras: armazenamento interno de até 32 GB

A Inova CAM-5207 pode ser ideal para quem deseja dispor de recursos variados por um preço intermediário. A ficha técnica conta com conexão de internet, raio infravermelho para visualização no escuro e também sistema de som com alto-falante e microfone para viabilizar a comunicação com quem estiver sob monitoramento. O modelo aparece por cerca de R$ 96.

A câmera pode ser fixada no teto ou pode ser acomodada na mobília, por exemplo. As gravações são armazenadas no cartão microSD e o ângulo de captação é amplo, de 355º na horizontal e 120º na vertical. Os registros são feitos em HD. O app disponibilizado para controle é o YCC365, disponível para Android e iOS. No software, usuários conseguem ajustar configurações variadas e ainda adicionar um sistema de alerta no celular assim que a câmera identificar um movimento suspeito. O produto agrega quatro estrelas na Amazon e recebe algumas críticas pela falta de auto-tracking e pelo armazenamento limitado.

Prós: conexão Wi-Fi e áudio bidirecional

conexão Wi-Fi e áudio bidirecional Contras: relatos pouco espaço de armazenamento

4. Intelbras VHD 1010 D G6 - a partir de R$ 132

Uma das opções disponibilizadas pela Intelbras é a VHD 1010 D G6. Focada em custo-benefício, ela oferece imagens coloridas e em HD, mas limita a rotação horizontal em 60º. Segundo a fabricante, a instalação é simplificada, uma vez que aproveita estruturas de sistemas analógicos existentes. O produto é visto por cifras que partem de R$ 132.

A estrutura é elaborada para conferir proteção contra surto de tensão e também contra raios UV, que podem danificar o acabamento a longo prazo. No campo dos recursos, marca presença o raio infravermelho, que ajuda a câmera a alcançar movimentos em até 10 metros de distância – mesmo sob baixa luminosidade. O produto é avaliado em 4,4 estrelas na Amazon.

Prós: acabamento resistente a raios UV e contra surto de tensão

acabamento resistente a raios UV e contra surto de tensão Contras: rotação de até 60º

5. Honey Play Box A8 - a partir de R$ 143

O modelo Play Box deve interessar a quem procura um produto resistente para instalação em ambientes externos. Isso porque suas especificações mencionam certificação IP66 contra intempéries como chuva, sol intenso e vento. Além do acabamento robusto, o item oferece visão noturna, resolução Full HD e detecção de movimento personalizável com luzes automáticas. A câmera é vendido por valores a partir de R$ 143.

Os recursos ainda incluem áudio bidirecional, ou seja, é possível interagir com visitas por meio do microfone e do alto-falante instalados sem precisar abrir a porta. Quem precisar da visualização remota ou quiser fazer ajustes no funcionamento, pode contar com o app destinado a essas funções. O software indicado é o ICSee, disponível para Android e iOS. A câmera multidirecional, que faz movimentos de até 355º, é avaliada em 4,4 estrelas na Amazon. Por lá, consumidores elogiam o alcance do produto, bem como sua ampla gama de recursos. No entanto, há também alertas sobre o alto-falante, que pode apresentar volume baixo.

Prós: imagem em Full HD e IP66

imagem em Full HD e IP66 Contras: alto-falante pode deixar a desejar no quesito volume

6. Multilaser Liv SE223 - a partir de R$ 156

A Multilaser Liv SE223 é indicada para quem é adepto às facilidades da casa conectada pode se interessar pela Multilaser Liv, já que ela traz acesso à internet e pode ser comandada por assistentes virtuais, como a Alexa. Assim como a maior parte dos modelos, este também oferece gravações em HD e dispõe de visão noturna para captar imagens em locais escuros com alcance de até 10 metros. Os registros podem ser armazenados em cartão de memória ou diretamente na nuvem, uma vez que o aparelho é conectado ao Wi-Fi. Ela é comercializada por cifras a partir de R$ 156.

O uso, segundo a fabricante, é recomendado para áreas internas, como quartos, sala ou qualquer espaço coberto. Para otimizar a interação nesses espaços, o produto oferece um sistema de microfone e alto-falante, caso seja necessário conversar com a pessoa no ambiente monitorado. O aplicativo utilizado para o controle das funções é o Multilaser Liv. Com abrangência de 85º na horizontal e fácil instalação, a câmera conquista 4,5 estrelas na Amazon. Consumidores elogiam a imagem e o áudio bidirecional, embora há quem diga que o som emitido pode deixar a desejar por ser baixo.

Prós: integração com a Alexa para viabilizar comandos de voz

integração com a Alexa para viabilizar comandos de voz Contras: recomendação apenas para uso interno

7. Intelbras VHL 1120 - a partir de R$ 159

A câmera VHL 1120 é outra opção da Intelbras, dessa vez com valor mais alto. Com lente de 2,6 mm, o equipamento é indicado para lugares amplos. Além da rotação ampliada, o item entrega imagens coloridas e com resolução em HD e menu simplificado para configurar ajustes finos. O produto pode ser visto por valores que partem de R$ 159.

Um dos destaques do modelo vai para o iluminador infravermelho, que emite uma luz invisível ao olho humano e pode alcançar até 20 metros de distância. A ferramenta em questão viabiliza o controle até mesmo durante a noite, quando há pouca ou nenhuma luminosidade. O produto ainda entrega resistência à água e poeira, graças ao certificado IP66, presente em alguns dos concorrentes. As avaliações conferem 4,5 estrelas ao produto na Amazon. Entre os comentários, é possível encontrar elogios ao custo-benefício e à nitidez da imagem.

Prós: lente com ângulo de captação abrangente e IP66

lente com ângulo de captação abrangente e IP66 Contras: não há

Outro integrante da categoria de equipamentos inteligentes é o ESC-WY3, da Elsys. O modelo traz conexão Wi-Fi e, por isso, consegue se integrar na dinâmica de comandos de voz feitos com a ajuda Alexa. As imagens gravadas podem ser checadas pelo telefone, tablet ou smart TV, ao passo que também são armazenadas em cartão microSD ou na nuvem. Além de entregar registros em HD, a câmera capta atividades durante à noite ou em qualquer condição com pouca ou nenhuma luminosidade. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 189 para comprar o produto.

As facilidades oferecidas pela câmera incluem alarme a cada vez que alguém acessar uma área determinada como restrita e também áudio bidirecional, para falar e ouvir com quem está no ambiente monitorado. Ela alcança um movimento de até 81º para rastrear atividades em seu entorno. Embora tenha uma composição reforçada, a indicação é para uso interno. A instalação é facilitada pelo sistema plug and play, que dispensa mão de obra especializada. Para configurar ajustes do produto, é preciso baixar o app Elsys Home. Todo este conjunto resulta em 4,3 estrelas nas avaliações da Amazon. As classificações indicam satisfação com a qualidade da imagem e com a versatilidade no uso, que pode até contemplar quem procura uma babá eletrônica.

Prós: instalação simples e integração com assistente virtual

instalação simples e integração com assistente virtual Contras: uso limitado a ambiente interno

