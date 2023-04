As câmeras Hikvision podem ser uma alternativa para monitorar a casa e garantir mais segurança ao lar. A marca trabalha tanto com modelos que oferecem visão noturna, resolução Full HD, ângulos de visão de 360°, além de designers compactos, que podem ser acoplados na parede. Os preços começam em R$ 91 , como é o caso da Hikvision DS-2CE16C0T-IRPF, que possui um visor com alcance de até 20 m e pode ser utilizado tanto durante o dia e noite. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de abril de 2023.

Outra opção é a Hikvision DS-2AE4215TI-D, que vem com um visor de quatro polegadas, dispõe de uma resolução de 2 megapixel e pode ser encontrada por aproximadamente R$ 2.658. Já o modelo DS-2DE5425IW-AE possui função de visão noturna, que pode alcançar até 150 m de distância e é vendida por cerca de R$ 4.999. Veja a seguir oito câmeras da Hikvision disponíveis no Brasil em 2023.

1 de 1 Câmera Hikvision: 8 modelos para monitorar a casa a partir de R$ 91 — Foto: Unsplash/Alan J. Hendry Câmera Hikvision: 8 modelos para monitorar a casa a partir de R$ 91 — Foto: Unsplash/Alan J. Hendry

Comprar câmera de segurança: qual modelo devo escolher? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

A Hikvision DS-2CE16C0T-IRF é o modelo mais em conta desta lista. O dispositivo conta com um formato compacto, que pode agradar os que procuram algo discreto. De acordo com as especificações da fabricante, a câmera dispõe de 1 megapixel e uma saída analógica HD, com resolução de 1280 x 720 pixels. O item está disponível a partir de R$ 91.

A marca destaca que a câmera pode ser utilizada tanto durante o dia, como pela noite e oferece um alcance de até 20 m de distância. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,4 de 5 estrelas e os compradores se mostram satisfeitos com a qualidade do dispositivo e com o preço cobrado.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: modelo não possui resolução Full HD

Gostou do produto? Compre aqui CUSTO-BENEFÍCIO Hikivision DS-2CE16C0T-IRF R$ 91 IR À LOJA

Todas as ofertas de Hikivision DS-2CE16C0T-IRF × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. CUSTO-BENEFÍCIO Hikivision DS-2CE16C0T-IRF R$ 91 IR À LOJA

A Hikvision ‎DS-2CE76D0T-ITPF é outra alternativa para monitorar a casa. Segundo a fabricante, o modelo é capaz de rotacionar a 360° e inclinar em até 75°. Diferente do item anterior, este conta com uma resolução Full HD, de 1920 x 1080 pixels e promete reproduzir imagens em até 30 quadros por segundo (FPS). O dispositivo é visto por preços que se iniciam em R$ 154.

Outras características apontam que o aparelho vem equipado com uma lente de 2,8 mm e possui tecnologia infravermelho, com alcance de até 20 metros. O dispositivo é avaliado com 5 de 5 estrelas no site da Amazon.

Prós: resolução Full HD

resolução Full HD Contras: pode não agradar os que buscam por algo mais sofisticado

Gostou do produto? Compre aqui FULL HD Hikivision ‎DS-2CE76D0T-ITPF R$ 154 IR À LOJA

Todas as ofertas de Hikivision ‎DS-2CE76D0T-ITPF × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. FULL HD Hikivision ‎DS-2CE76D0T-ITPF R$ 154 IR À LOJA

Outra possível escolha é a Hikvision DS-2CE38D8T-PIR. O modelo se destaca por possuir um design diferenciado, com um formato retangular. De acordo com a fabricante, o item conta com resolução Full HD, de 1920 x 1080 pixels, capaz de filmar a noite em uma distância de até 20 metros. A câmera pode ser obtida por cerca de R$ 329.

Além disso, o dispositivo também possui infravermelho, que permite identificar o corpo humano por meio da temperatura. A fabricante aponta que o modelo conta com tecnologia Digital Noise Reduction (DNR), que visa manter a imagem da câmera nítida.

Prós: design diferenciado

design diferenciado Contras: não oferece muitas funcionalidades adicionais em comparação a outros modelos

Gostou do produto? Compre aqui HDTVI Hikivision DS-2CE38D8T-PIR R$ 329 IR À LOJA

Todas as ofertas de Hikivision DS-2CE38D8T-PIR × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. HDTVI Hikivision DS-2CE38D8T-PIR R$ 329 IR À LOJA

A Hikvision DS-2CE10DFT-FC é mais uma opção para monitorar o lar. Segundo a marca, o modelo possui resistência à água com certificação IP67 e tecnologia de Alcance Dinâmico Amplo (WDR), que possibilita ajuste automático de iluminação em ambientes claros ou escuros. O equipamento também conta com resolução Full HD, de 1920 x 1080 pixels. Interessados podem adquirir o dispositivo a partir de R$ 393.

A fabricante ressalta que a câmera pode rotacionar em 360° e inclinar em 180°. Além disso, o aparelho também vem equipado com uma lente de 3,6 mm e promete um alcance de até 20 m. Na Amazon, o produto é avaliado com 5 de 5 estrelas.

Prós: tecnologia WDR que promete ajuste automático de iluminação

tecnologia WDR que promete ajuste automático de iluminação Contras: preço elevado

Gostou do produto? Compre aqui ALTA RESOLUÇÃO Hikivision DS-2CE10DFT-FC R$ 393 IR À LOJA

Todas as ofertas de Hikivision DS-2CE10DFT-FC × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. ALTA RESOLUÇÃO Hikivision DS-2CE10DFT-FC R$ 393 IR À LOJA

A Hikvision DS-2CD2021G1-I é mais uma escolha abaixo dos R$ 500. Assim como o item anterior, este também possui resistência à água com certificação IP67, que promete mais resistência em períodos chuvosos. De acordo com as especificações da fabricante, o dispositivo é capaz de exibir imagens com resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels. O modelo é comercializado por aproximadamente R$ 460.

Esta câmera também dispõe de uma lente de 2,8 mm e tecnologia infravermelho, com alcance de até 30 m. Além disso, o aparelho também permite armazenar as filmagens em cartões de memória micro SD, SDHC, SDXC de até 256 GB.

Prós: compatível com cartões de memória de até 256 GB

compatível com cartões de memória de até 256 GB Contras: lente de 2,8 mm, inferior a outros modelos desta lista

Gostou do produto? Compre aqui INFRAVERMELHO Hikivision DS-2CD2021G1-I R$ 460 IR À LOJA

Todas as ofertas de Hikivision DS-2CD2021G1-I × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. INFRAVERMELHO Hikivision DS-2CD2021G1-I R$ 460 IR À LOJA

A Hikvision DS-2CD2143G0-I é outra alternativa para manter a segurança do lar. Segundo as especificações da marca, este modelo conta com 4 megapixels, que permite alcançar resoluções de até 2688 x 1520 pixels. Além disso, o equipamento também possui uma interface de áudio, equipada com alarme e oferece resistência à prova d’água IP67. O produto é visto por cerca de R$ 1.514.

Outra característica é que este modelo também conta com a tecnologia WDR, que visa garantir imagens nítidas em qualquer ambiente. Além disso, o dispositivo é compatível com cartões micro SD e SDHC. Avaliado com 4,4 de 5 estrelas na Amazon, os consumidores elogiam a qualidade da imagem e afirmam que o equipamento funciona de maneira satisfatória. No entanto, alguns reclamam que as filmagens podem ser comprometidas em determinadas condições climáticas, como chuvas fortes ou neblinas.

Prós: resolução que pode chegar a 2688 × 1520 pixels

resolução que pode chegar a 2688 × 1520 pixels Contras: alguns compradores reclamam que a imagem fica comprometida em locais com chuvas fortes e neblinas

Gostou do produto? Compre aqui VISÃO NOTURNA Hikivision DS-2CD2143G0-I R$ 1.514 IR À LOJA

Todas as ofertas de Hikivision DS-2CD2143G0-I × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. VISÃO NOTURNA Hikivision DS-2CD2143G0-I R$ 1.514 IR À LOJA

A Hikvision DS-2AE4215TI-D pode ser uma opção para quem busca um equipamento robusto. De acordo com a fabricante, o modelo conta com uma resolução Full HD, de 1920 x 1080 pixels, tecnologia WDR e padrão de proteção IP66, que promete proteção contra água e poeira. Esta câmera possui movimento de inclinação entre -15° e 90°, além de também rotacionar em 360°. O produto está disponível a partir de R$ 2.658.

Outra característica é que o dispositivo também dispõe de tecnologia infravermelho, que promete um alcance de até 100 m de distância, ideal para monitoramentos noturnos.

Prós: alcance infravermelho de até 100 m de distância

alcance infravermelho de até 100 m de distância Contras: resolução Full HD, diferente do item anterior que oferecia resolução superior de 2688 x 1520 pixels

Gostou do produto? Compre aqui SENSOR DE IMAGEM Hikivision DS-2AE4215TI-D R$ 2.658 IR À LOJA

Todas as ofertas de Hikivision DS-2AE4215TI-D × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. SENSOR DE IMAGEM Hikivision DS-2AE4215TI-D R$ 2.658 IR À LOJA

A Hikvision DS-2DE5425IW-AE é o item mais caro desta lista. Segundo as especificações da marca, este modelo oferece uma resolução 2K de 2560 x 1440 pixels, com zoom óptico de 25x e digital de 16x. Além disso, o sistema da câmera também consegue diferenciar os alvos, podendo distinguir humanos de veículos. Interessados precisarão desembolsar aproximadamente R$ 4.999.

Assim como outros itens desta lista, este também conta com a tecnologia WDR, que visa aprimorar a qualidade de iluminação da imagem. A fabricante aponta que o modelo é capaz de rotacionar a 360° e realizar movimentos de inclinação entre -15° e 90°.

Prós: modelo oferece uma resolução 2k

modelo oferece uma resolução 2k Contras: preço elevado

Gostou do produto? Compre aqui ZOOM 25X Hikivision DS-2DE5425IW-AE R$ 4.999 IR À LOJA

Todas as ofertas de Hikivision DS-2DE5425IW-AE × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. ZOOM 25X Hikivision DS-2DE5425IW-AE R$ 4.999 IR À LOJA

Amazon Echo Dot 4: unboxing e tudo sobre a caixinha smart