Câmera Instax: 7 modelos para tirar e revelar fotos instantâneas

As câmeras poloraids são conhecidas por imprimir fotos de forma instantânea. A FujiFilm Instax, por exemplo, é uma das mais famosas deste tipo. O modelo mais barato da lista é Instax Mini 9, que acompanha três filtros coloridos e possui espelhos para ajudar nas selfies por preços a partir de R$ 409 . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de abril de 2023.

Já a Instax Mini 90 apresenta obturador eletrônico programável e controle de flash por valores a partir de R$ 2.199. Outra alternativa é a Instax Mini LiPlay, que permite adicionar filtros e molduras às fotos por cerca de R$ 2.684. Confira sete câmeras Instax para comprar no Brasil.

1 de 2 Lista reúne sete modelos de câmeras polaroids para tirar e revelar fotos instantâneas — Foto: Luciana Maline/TechTudo Lista reúne sete modelos de câmeras polaroids para tirar e revelar fotos instantâneas — Foto: Luciana Maline/TechTudo

A Instax Mini 9 apresenta uma Edição Limitada na cor Amarelo Banana e acompanha três filtros coloridos para a lente. A câmera é de fácil uso, com configurações intuitivas para ajustar a iluminação da imagem conforme a luz do local, como sol forte e dia nublado e foco a partir de 60 centímetros, suficiente para tirar fotos da família, dos amigos ou até mesmo de objetos. A máquina com a cor especial pode ser adquirida por preços que partem de R$ 409.

Para quem procura uma câmera polaroid também para selfies, o modelo possui um espelho ao lado da lente, ideal para ajustar o enquadramento enquanto tira o registro. O modo High-key garante que suas fotos saiam com boa iluminação em qualquer ambiente, já que é possível ajustá-lo conforme a luminosidade do local. Avaliada em 4,9 de 5 estrelas, os compradores destacaram o tamanho compacto da máquina. Porém, eles relatam que ela apresenta problemas com dificuldades na hora do disparo.

Prós: acompanha três filtros coloridos para a lente

acompanha três filtros coloridos para a lente Contras: costuma travar após o disparo

2. Instax Mini 11 - a partir de R$ 475

A Instax Mini 11 é uma câmera instantânea de exposição automática. A própria máquina identifica as condições do ambiente e realiza automaticamente os ajustes necessários para que o usuário não precise se preocupar com as regulagens, sendo uma opção interessante para quem procura uma máquina prática. A câmera traz o modo Selfie & Close up, que permite tirar fotos com proximidade entre 30 a 50 cm de distância para uma maior riqueza de detalhes. A lente é do tipo f = 60 mm, 1:12,7 e tem um Espelho Selfie ao seu lado para achar o melhor enquadramento para o seu autorretrato. Ela é vendida por preços a partir de R$ 475.

O obturador eletrônico programado é de 1/2 a 1/250 s e tem uma sincronização lenta para luz baixa. Já o flash faz os ajustes automaticamente de acordo com a luz do ambiente. O tempo de revelação dos filmes varia de acordo com a temperatura do ambiente e pode levar até 90 segundos. As fotos possuem tamanho 62 mm x 46 mm e a alimentação é feita por pilhas. No site da Amazon, compradores avaliaram o equipamento com nota 4,8 de 5 e destacaram a qualidade da foto, mas ressaltam que não é possível tirar as fotos sem utilizar o flash.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: não é possível tirar fotos sem utilizar o flash

3. Instax Mini 12 - a partir de R$ 725

A Instax Mini 12 é uma das novas apostas da marca de câmera. O novo modelo se destaca por possuir controle do flash automático, otimizando a qualidade das fotos produzidas para as situações de pouca luz. Para um controle maior, a estrutura da lente permite o usuário a ligar e desligar a câmera apenas torcendo a lente para algum dos lados. Além disso, a ativação do modo close-up agora também está agregado ao sensor.

Embora o visual da Instax Mini 12 seja similar ao da sua antecessora, a nova câmera recebeu um corpo mais estreito. A versão traz novos recursos de correção de imagem, controle mais preciso do flash e ativação do modo close-up de forma mais intuitiva. Além disso, seu corpo é mais estreito e retangular do que o de modelos anteriores. Avaliada em 4,3 de 5 estrelas, o lançamento ainda não possui avaliações pelos últimos compradores. Ela pode ser encomendada por R$ 725.

Prós: modo close-up agregado ao sensor

modo close-up agregado ao sensor Contras: preço elevado

4. Instax Mini 40 - a partir de R$ 883

Para quem procura uma câmera Instax com visual clássico, a Instax Mini 40 pode ser uma opção interessante. Com menos de 500 gramas em dimensões bastante compactas, o produto apresenta um formato clássico e luxuoso de máquinas antigas, revelando instantaneamente fotos de 5 cm x 7,6 cm. Para quem não abre mão de uma boa selfie, o modelo conta com Modo de selfie embutido por meio do espelho.

A abertura de diafragma fica em torno de ‎5.6 f. A nota média é de 4.7 das 5 estrelas, e os consumidores da Amazon deram nota máxima em 84% das avaliações. O modelo é destacado pela facilidade no uso e no manuseio. No entanto, há relatos de que o produto quebra e arranha com facilidade. Atualmente é possível adquirir o pacote da Instax Mini 40 com alça de mão, manual do usuário, 2 pilhas AA por a partir de R$ 883.

Prós: exposição automática

exposição automática Contras: costuma travar após um determinado tempo de uso

5. Instax Mini EVO - a partir de R$ 1.913

A Instax Mini Evo é um modelo possui uma tela de LCD na traseira para enquadrar as fotos antes de imprimir. Ela apresenta um sensor CMOS de 1/5 e resolução de 2560 x 1920 pixels, lente com abertura de f/2.0 e distância focal de 28 mm, foco automático com distância mínima de 10 cm, além de tela TFT LCD de 3 polegadas e armazenamento interno com possibilidade de expansão via cartões Micro SD. Os interessados precisam investir R$ 1.913.

A bateria promete até 3 horas de autonomia, ou até 100 impressões, enquanto a recarga é feita utilizando a porta micro USB. Para quem quer trabalhar a criatividade, ela oferece 10 lentes, incluindo dupla exposição, olho de peixe, espelho, foco suave e mais 10 opções de efeito de filmes diferentes, como claro, azul, nítido e outros, criando assim 100 combinações personalizáveis. Avaliado em 4,7 de 5 estrelas, os compradores destacam a tela LCD.

Prós: tela LCD e opções variáveis de lentes e efeitos

tela LCD e opções variáveis de lentes e efeitos Contras: micro USB de carregamento é frágil

2 de 2 Instax Mini 90 é uma câmera instantânea concorrente da Fujifilm — Foto: Pedro Zambarda/TechTudo Instax Mini 90 é uma câmera instantânea concorrente da Fujifilm — Foto: Pedro Zambarda/TechTudo

A Instax Mini 90 conta com um visual retrô, semelhante às câmeras de filme clássico dos anos 70. Ela apresenta uma lente de 60 milímetros f/12, um obturador eletrônico programável, com capacidade de disparo de 1/400 e bateria recarregável. A câmera proporciona ao usuário um controle de flash para fotos à noite. O modelo, no entanto, usa filme Instax Mini regular, que mede 2.13 x 3.4 polegadas. Há ainda um suporte para uso de tripés. Ela pode ser adquirida por R$ 2.199 na Amazon.

Suas funções permitem ajustes de brilho, além de um modo macro para fotografar as coisas de perto. A câmera também conta com dupla exposição — para os adeptos de um efeito “artsy” – e um modo “bulb”, que permite a gravação de até 10 exposições em uma velocidade lenta do obturador. Avaliado em 4,7 de 5 estrelas, os compradores destacaram a eficiência e a qualidade das impressões. No entanto, pontuam que ela não é uma máquina fácil de manusear.

Prós: qualidade das fotos

qualidade das fotos Contras: não é fácil de manusear

7. Instax Mini Liplay - a partir de R$ 2.684

A Instax Mini Liplay traz diversas funções para quem busca uma polaroid com efeitos. Ela é um modelo compacta e conta com tela do visor para verificar a foto e selecionar as fotos para impressão. A câmera tem sensor de imagem 1/5 polegada. O flash é suprimido/compulsório/automático com alcance efetivo aproximado de 50 cm a 1,5 m. A LiPlay permite adicionar filtros e molduras às fotos e a gravação de sons do ambiente que são transformados em QR Codes e impressos juntos com as fotos para sempre ouvir o som do momento em que a imagem foi tirada.

Um destaque para o modelo é que ainda é possível imprimir as fotos do celular por meio do compartilhamento via Bluetooth e a impressão leva cerca de 12 segundos. A impressão é em filme Fujilfilm Instant Film Instax Mini, que permite a impressão de 10 fotos por caixa. Já a bateria promete uma autonomia de até três horas. Na Amazon, está avaliada com nota 4,6 de 5 com pontos positivos para o desempenho e qualidade das impressões. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 2.684.

Prós : impressão de imagens do celular

: impressão de imagens do celular Contras: preço elevado

