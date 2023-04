Câmera Intelbras: 7 modelos para monitorar a casa disponíveis em 2023

A Intelbras oferece câmeras para quem deseja monitorar ambientes internos e externos. O modelo mais barato da lista é a Intelbras iME, que oferece conexão Wi-Fi e gravações em Full HD por preços a partir de R$ 299 . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de abril de 2023.

Já a Intelbras IZC 1005 é compatível com Alexa e Google Assistente e aparece por R$ 397. Outra opção é a Intelbras iM7 Full Color, que traz imagens em 360º e certificação IP66 contra água e poeira por cerca de R$ 608. Veja a seguir sete câmeras Intelbras para comprar no Brasil.

1. Intelbras iME - a partir de R$ 299

O modelo iME é a opção mais em conta entre os listados. Além do preço acessível, existem outros aspectos de destaque, como a conexão Wi-Fi, que permite controle e monitoramento à distância. O app utilizado para acompanhar as gravações e fazer ajustes é o Mibo, disponível para os sistemas do Google e da Apple. O modelo é encontrado por valores a partir de R$ 299.

A indicação de uso é para ambientes internos, uma vez que a estrutura não conta com proteção contra água e poeira. O item também pode ser considerado por quem procura uma babá eletrônica, visto que ele oferece áudio bidirecional, com emissão e captação de voz e som. As gravações são feitas em Full HD e registradas no cartão de memória de até 256 GB ou na nuvem. A câmera com captação em 360º é avaliada em 4,7 estrelas de 5 na Amazon. Consumidores que já adquiriram o produto indicam que a instalação é prática, mas a programação no software pode ser trabalhosa.

Prós: registro de imagem em Full HD

registro de imagem em Full HD Contras: programação no app pode ser trabalhosa

2. Intelbras IMX - a partir de R$ 309

O destaque da câmera IMX vai para a lente super wide, indicada para quem precisa de abrangência no ângulo de captação. O sensor é capaz de entregar imagens em Full HD, tanto durante o dia quanto à noite – o que deve ser diferencial para quem precisa de monitoramento noturno. Já o microfone incluído nas configurações internas da câmera permite interagir com quem está no ambiente vigiado pelo equipamento. Ela é vista por cerca de R$ 309.

Estas e outras funcionalidades podem ser acessadas e controladas pela plataforma Mibo. Além de proporcionar o acesso pelo celular, o suporte à internet permite que a IMX interaja com assistentes virtuais e seja controlada por comando de voz. Com instalação descomplicada, a câmera é classificada em 4,6 estrelas na Amazon. As avaliações indicam bom desempenho do sensor de presença e da qualidade da imagem. Todos os registros podem ser armazenados na nuvem ou em cartão de memória de até 256 GB.

Prós: sensor de visão noturna

sensor de visão noturna Contras: sem resistência à água

3. Intelbras IZC 1005 - a partir de R$ 397

A IZC, da Intelbras, deve se destacar entre o público que procura uma opção smart para montar uma casa conectada. A função Wi-Fi permite que o equipamento seja controlado remotamente pelo celular ou por assistentes virtuais como Alexa e Google Assistente. Além disso, o item pode ser combinado com outros dispositivos inteligentes e até mesmo exibir imagens na tela da Echo Show. O modelo aparece por cifras que partem de R$ 397.

A estrutura é compatível com instalação interna e externa, visto que traz um acabamento resistente à chuva e demais intempéries. Ela grava imagens em Full HD e com alcance de até 30 metros na visão noturna. O arranjo interno dispõe de microfone, mas fica devendo um alto-falante para viabilizar áudio bidirecional. O modelo agrega 4,5 estrelas na Amazon, onde recebe avaliações positivas no quesito qualidade da imagem e praticidade na instalação. Contudo, há críticas à falta de suporte a formatos DVR e NVR.

Prós: compatibilidade com Alexa e Google Assistente

compatibilidade com Alexa e Google Assistente Contra: não conta com áudio bidirecional

4. Intelbras iM5+ Full Color - a partir de R$ 499

Outra opção para instalação externa é a iM5+. Além da resistência a intempéries, a câmera dispõe de sensor de movimento para detectar invasões. Assim que o equipamento identificar uma atividade suspeita, o usuário pode acionar a sirene pelo próprio celular, via aplicativo Mibo. O modelo é vendido por valores a partir de R$ 499.

O campo de visão da câmera é de 120º e as imagens gravadas são exibidas em Full HD. Outro recurso que deve ajudar é a ferramenta Full Color, que permite que as lentes registrem tudo colorido, inclusive durante a noite. No que diz respeito ao armazenamento, ele pode ser feito via cartão microSD ou diretamente na nuvem, já que o item dispõe de acesso à internet. A iM5+ reúne 4,9 estrelas na Amazon. Entre os comentários, é possível encontrar elogios ao app, que é intuitivo, e também ao modo de visão noturna. No entanto, há ressalvas quanto à limitação do ângulo de visão.

Prós: gravação de imagens coloridas mesmo durante a noite

gravação de imagens coloridas mesmo durante a noite Contras: campo de visão pode ser limitado

5. Intelbras iM5 SC - a partir de R$ 482

Quem procura um modelo para instalação externa pode considerar o iM5 SC, pois ele oferece proteção contra água e poeira com certificação IP67. Além de um acabamento resistente, a câmera dispõe de microfone interno e visão noturna com alcance infravermelho de até 30 metros. As imagens são gravadas em Full HD e podem ser armazenadas no cartão de memória ou em formato virtual, via nuvem oferecida pelo app de controle Mibo. O produto é encontrado por valores que partem de R$ 482.

A câmera garante zoom de até 16 vezes, o que pode ajudar a enxergar situações com detalhes. As configurações ainda mencionam sensor de movimento e acesso ao Wi-Fi. O produto reúne 4,8 estrelas na Amazon. De modo geral, as avaliações elogiam o desempenho da câmera, mas apontam a falta de alto-falante como um ponto negativo, já que o modelo traz apenas microfone embutido.

Prós: estrutura dispõe de resistência IP67

estrutura dispõe de resistência IP67 Contras: sem alto-falante

6. Intelbras IC3 - a partir de R$ 599

O modelo IC3 é outra opção indicada para áreas internas, seja ela residencial ou comercial. Entre os destaques, é possível mencionar a conexão Wi-Fi, o áudio bidirecional e a visão noturna, que permite enxergar a movimentação de um ambiente mesmo quando há pouca ou nenhuma luz. A imagem, por sua vez, é gravada em HD e pode ser armazenada em um microSD de até 128 GB. O produto é visto por cerca de R$ 599.

O app utilizado para o monitoramento é o Mibo, disponível para iOS e Android. Quanto às configurações da câmera, o campo de visão contempla 111º e oferece zoom de até oito vezes. Classificado em 4,7 estrelas na Amazon, o produto é avaliado positivamente pelos usuários, sobretudo em termos de fácil instalação e versatilidade. Por outro lado, há alertas para a qualidade da imagem, que pode deixar a desejar.

Prós: áudio bidirecional

áudio bidirecional Contras: imagem em HD pode não entregar resolução ideal

7. Intelbras iM7 Full Color - a partir de R$ 608

A iM7 pode ser uma boa pedida para quem deseja investir valores mais altos na segurança da casa. As cifras são justificadas pela quantidade de recursos, que começam já na captura de imagens em 360º e com resolução em Full HD. A certificação IP66 contra água e poeira também permite que o equipamento seja utilizado em ambientes externos, já que confere resistência a condições adversas. O modelo aparece por cerca de R$ 608.

Outra tecnologia presente nas configurações é a função Full Collor, que entrega registros coloridos em qualquer ocasião, até durante a noite, quando há pouca ou nenhuma luminosidade. As especificações também mencionam suporte à internet, microfone embutido e suporte para cartão de memória, que é vendido separadamente. As classificações de usuários na Amazon conferem 4,5 estrelas ao produto. Por lá, as avaliações indicam bom desempenho do produto no quesito estabilidade de conexão e detecção de movimento.

Prós: imagens coloridas até no modo noturno

imagens coloridas até no modo noturno Contras: cifras elevadas

Com informações de Intelbras (1/2/3/4/5/6/7)

