CapCut: 6 edições de vídeo rápidas e úteis que você pode fazer pelo app

O CapCut , aplicativo disponível para os sistemas Android e iPhone ( iOS ), tem diversas funcionalidades para a edição de vídeos. Alguns deles são a possibilidade de inserir legendas automáticas ou ainda narração com "voz do Google ", além de acrescentar faixas musicais e cortes de áudio para tornar a produção audiovisual ainda mais interessante e criativa. O app também tem efeitos de transição, inserção de adesivos e remoção de plano de fundo. Na lista a seguir, conheça seis truques rápidos de edição de vídeo que você pode fazer no CapCut pelo celular.

2 de 8 Capcut é um aplicativo com diversas funções gratuitas — Foto: Marcela Franco/TechTudo Capcut é um aplicativo com diversas funções gratuitas — Foto: Marcela Franco/TechTudo

1. Colocar legendas em vídeos

O CapCut consegue legendar automaticamente de forma gratuita pelo celular. O recurso é útil para aumentar a acessibilidade e o alcance do público com os vídeos. O app reconhece as palavras ditas no vídeo e, em seguida, faz a transcrição em textos que correspondem ao que foi gravado. É preciso apenas fazer uma rápida revisão para corrigir eventuais erros.

Ainda, outras alterações podem ser feitas depois das legendas prontas, como a modificação no layout do texto com diferentes cores e animações, por exemplo. Para fazer isso, basta abrir o aplicativo e tocar na opção “Novo Projeto” e, em seguida, selecionar o vídeo pressionando “Adicionar”. No canto inferior da tela do app, toque na opção “Texto” e selecione o campo “Legendas automáticas”. Por fim, marque a opção “Som original”, sem alterar o idioma em português, e clique em “Continuar”.

3 de 8 O aplicativo CapCut tem a função de pôr legendas de forma gratuita — Foto: Reprodução/Gisele Souza O aplicativo CapCut tem a função de pôr legendas de forma gratuita — Foto: Reprodução/Gisele Souza

2. Colocar música em vídeos

Uma boa trilha sonora ajuda a tornar as produções ainda melhores, e há inúmeras músicas que você pode usar para combinar com os temas dos vídeos. No app CapCut, após tocar em “Novo Projeto” e selecionar um arquivo, basta clicar no campo “Áudio” e escolher entre as opções.

No caso de música, ela pode ser escolhida através do campo “Sons”, que fornece diversas opções de gênero e artistas, inclusive sons recomendados. Neste mesmo campo, o usuário pode acessar e escolher sons originais com a conta do TikTok. Dentro da parte de “Áudio”, há ainda opções como a de escolher efeitos de sons no campo “Efeitos” ou extrair sons de vídeos no campo “Extraído” e ainda realizar uma narração no campo “Gravar”.

4 de 8 Aplicativo CapCut permite através de edição a inserção de música em vídeos — Foto: Reprodução/Gisele Souza Aplicativo CapCut permite através de edição a inserção de música em vídeos — Foto: Reprodução/Gisele Souza

3. Acelerar vídeo

O CapCut também permite acelerar vídeos para diminuir a duração deles. Para utilizar a ferramenta, é preciso abrir um novo projeto, ou seja, selecionar um novo arquivo, e clicar em “Editar”. Após isso, é necessário tocar em “Velocidade” e, logo em seguida, no campo “Normal”.

Logo após o ajuste ser feito, basta clicar no ícone de confirmação. Esse recurso é útil em casos como o de gravação de um tutorial, ou um preparo de uma receita, uma vez que essas produções ficam longas e dificultam a postagem em stories ou feeds de redes sociais.

5 de 8 Aceleração de vídeos a partir da funcionalidade disponível no aplicativo CapCut — Foto: Reprodução/Gisele Souza Aceleração de vídeos a partir da funcionalidade disponível no aplicativo CapCut — Foto: Reprodução/Gisele Souza

4. Colocar ‘voz do Google’ nos vídeos

O recurso de colocar a voz do Google em vídeos é muito utilizado pelos internautas em redes sociais como TikTok e Instagram, e pode ser acessado de forma simples no CapCut. Para isso, abra o aplicativo e toque na opção “Novo Projeto” e, logo depois, selecione o vídeo desejado para realizar a edição e clique em “Adicionar”.

Em seguida, na tela posterior, toque na opção “Texto”, localizado na parte inferior da tela, e, depois, em “Adicionar texto”. Após realizar esta ação, escreva uma frase. Por fim, escolha a opção “Conversão de texto em” e escolha a voz “Júlia”, que é semelhante à do Google, e salve ou compartilhe o clipe finalizado.

6 de 8 Ação de colocar voz do Google em vídeos a partir do aplicativo CapCut — Foto: Reprodução/Gisele Souza Ação de colocar voz do Google em vídeos a partir do aplicativo CapCut — Foto: Reprodução/Gisele Souza

5. Fazer texto seguir movimento (Tracking)

A tracking é útil para criar um efeito de movimento com o texto em um vídeo. O usuário pode utilizar o recurso após importar o vídeo novamente no campo “Novo Projeto”, no CapCut. Clique na opção “Adicionar Texto” e toque no clipe do texto. Ao tocar, siga até “Rastreamento”. Use o recurso para delimitar o movimento que você quer que o texto faça. Por fim, clique em “Iniciar rastreamento” para que ele seja feito de forma automática.

7 de 8 Animando vídeos com a função de seguir movimento no CapCut — Foto: Reprodução/Gisele Souza Animando vídeos com a função de seguir movimento no CapCut — Foto: Reprodução/Gisele Souza

6. Alinhar a batida das músicas com a edição

Ao usar uma música de fundo, é possível alinhar as batidas dela no CapCut para que fiquem de acordo com a edição do vídeo. Após escolher o novo projeto, é necessário selecionar o arquivo de vídeo, e apertar no campo “Áudio”. Depois de escolher uma música, deverá clicar por cima da faixa de áudio e tocar na opção “Ritmos”.

Ao clicar em “Adicionar música”, é possível inserir as batidas de acordo com o andamento da edição ou de forma automática, clicando em “Gerar automaticamente”. Os marcadores amarelos representam as batidas das músicas, facilitando o processo de alinhar o vídeo com a trilha sonora.

8 de 8 Alinhando batidas de música a um vídeo com o aplicativo CapCut — Foto: Reprodução/Gisele Souza Alinhando batidas de música a um vídeo com o aplicativo CapCut — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Com informações de Kevin Stratvert e Digiarty

