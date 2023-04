Cinco plataformas que ajudam a saber se um site é seguro e confiável

Entrar em sites desconhecidos pode oferecer uma série de riscos aos usuários. Eles podem, por exemplo, roubar seus dados caso você insira informações pessoais ou até mesmo instalar vírus no seu dispositivo. Por isso, antes de clicar em um link, é importante colá-lo em um verificador de URLs para ter certeza de que ele é seguro. Existem diversas plataformas que fazem essa verificação, como o Google Transparency Report, que faz uma varredura pelo domínio indicado para buscar por malwares. Caso não apresente nenhuma ameaça, a ferramenta apresentará um resultado positivo, recomendando o uso do site.

Outra alternativa é o ScanURL, que reúne diversos relatórios de outras plataformas para atestar a confiabilidade de um site. Pensando em ajudar os usuários a navegarem pela Internet de forma mais segura, o TechTudo separou cinco verificadores de links para descobrir se um site é seguro. Confira, a seguir.

De funcionamento prático e simples, o Norton Safe Web (https://safeweb.norton.com/) scaneia sites para verificar se eles contém algum tipo de ameaça, como malwares, spywares ou vírus. Para usá-lo, basta colar o endereço desejado na barra de pesquisa e dar enter. A partir do relatório obtido, o Norton poderá classificar o link como seguro, alertar para tomar cuidado ou não recomendar seu uso.

Donos de sites indicados como perigosos ainda podem contestar o resultado e enviar um comentário explicando porque seu domínio é confiável. A plataforma também conta duas extensões para Chrome, que indicam a segurança de um link a partir da própria barra de endereços do navegador e dos resultados mostrados pelo Google.

ScanURL

O ScanURL (https://scanurl.net/) reúne relatórios de outras plataformas, tais como PhishTank e Web of Trust, para indicar se um site é seguro ou não. Caso todos os diagnósticos atestem a confiabilidade do endereço, a plataforma recomendará seu uso. Para fazer uma busca, basta rolar a página para baixo, inserir o endereço desejado, seu nome e um comentário explicando como você encontrou o link em questão. Além do resultado, a plataforma também irá mostrar as informações de IP da URL, aonde ela está localizada e a quem pertence.

Google Transparency Report

A ferramenta do Google (https://transparencyreport.google.com/safe-browsing/search) pode identificar potenciais malwares e phishings em diversos sites. Usando a tecnologia de navegação segura, o Transparency Report também exibe anúncios no navegador e nos resultados de suas pesquisas ao encontrar um domínio perigoso. Para verificar o status de uma URL, basta colar o link no seu campo de busca. Após a análise, a plataforma irá atestar ou não a confiabilidade do site.

Link Checker

O Link Checker (https://www.psafe.com/dfndr-lab/) é uma tecnologia desenvolvida pelo dfndr lab, laboratório da empresa de segurança digital, Psafe. O diferencial da plataforma é que ela funciona de forma automatizada, utilizando uma base de dados para identificar sites perigosos. Para usá-la, cole qualquer URL no campo de busca. Além de mostrar se o domínio é seguro ou não, o Link Checker irá fornecer algumas dicas para identificar pistas de ameaças em outros sites.

Posso confiar

Desenvolvido pela Axur, empresa de monitoramento de ameaças virtuais, o Posso confiar (https://possoconfiar.com.br/) é voltado para identificar domínios de phishing, que se passam por outros sites para aplicar fraudes e roubar dados dos usuários. Para descobrir se esse é o caso de uma URL em específico, basta colar o link na página inicial da plataforma. Após uma breve avaliação, o Posso confiar irá confirmar se o site é seguro ou não.

