Códigos da Netflix: como descobrir categorias secretas de filmes e séries

Códigos secretos da Netflix podem ajudar na difícil tarefa que é encontrar filmes e séries para assistir no serviço de streaming. Apesar de a plataforma oferecer diversas categorias, alguns usuários têm a sensação de que estão assistindo mais do mesmo. O truque aumenta as possibilidades ao mostrar filmes e séries que não são exibidos na página principal do app – já que o algoritmo da Netflix reproduz o conteúdo de acordo com a preferência de cada perfil. Assim, as opções de filmes e séries que aparecem na homepage acabam sendo reduzidas.

Vale ressaltar que a dica funciona apenas em navegadores de Internet, ou seja, provavelmente não é compatível com o aplicativo de streaming para smart TVs ou celulares – seja Android ou iPhone (iOS). Para ajudar a ampliar as suas opções de gêneros, o TechTudo preparou uma lista atualizada com todos os códigos secretos da Netflix a seguir.

O que são os códigos secretos da Netflix?

A Netflix oferece uma ampla variedade de filmes, séries e documentários, mas nem todas as opções são facilmente acessíveis por meio de sua interface. A fim de tornar mais fácil para os usuários encontrarem conteúdo específico, a Netflix conta com códigos secretos para desbloquear categorias ocultas.

Esses códigos são uma série de números que correspondem a categorias específicas de conteúdo que não estão disponíveis na página inicial da Netflix. Ao inserir um desses códigos na barra de pesquisa, o usuário pode acessar essas categorias ocultas de filmes e programas de TV.

Por exemplo, o código "1365" é o código para "ação e aventura", enquanto o código "67879" é o código para "séries coreanas". Ao inserir esses códigos na barra de pesquisa da Netflix, é possível encontrar facilmente conteúdo relacionado a esses temas.

É importante notar que nem todos os códigos funcionam em todas as regiões da Netflix e a lista de códigos pode ser atualizada com o tempo. Além disso, a Netflix pode remover categorias ocultas a qualquer momento.

Como usar os códigos da Netflix?

Para usar os códigos da Netflix, o usuário precisa estar logado na sua conta. Além disso, é importante ressaltar que a alternativa funciona apenas quando o serviço de streaming é usado em um navegador de Internet.

Após fazer o login, é necessário editar o final do link incluindo a combinação numérica após a palavra “genre”. Fica assim: (www.netflix.com/browse/genre/xxxx). Quem quiser conferir as produções da categoria Ação e Aventura, por exemplo, deve digitar 1365.

Lista de códigos secretos da Netflix

A seguir, confira a lista de códigos para usar na Netflix, que liberam as categorias ocultas na plataforma de streaming.

Ação e aventura: 1365

Ação e aventura policial: 9584

Ação e aventura sobre espionagem: 10702

Ação, ficção científica e fantasia: 1568

Aventura: 7442

Clássicos de ação e aventura: 46576

Comédias de ação: 43040

Faroeste: 7700

Filmes asiáticos de ação: 77232

Filmes de artes marciais: 8985

Filmes de super-heróis e quadrinhos: 10118

Filmes militares de ação e aventura: 2125

Filmes sobre sequestro: 20541

Suspense de ação: 43048



Anime: 7424

Anime – comédia: 9302

Animes com drama: 452

Animes de ação: 2653

Animes de fantasia: 11146

Animes de ficção científica: 2729

Animes de terror: 10695

Animes longas-metragens: 3063

Histórias com animais: 5507

Séries de anime: 6721

Séries e filmes de animação para adultos: 11881

Clássicos: 31574

Clássicos de ação e aventura: 46576

Clássicos de suspense: 46588

Comédias clássicas: 31694

Dramas clássicos: 29809

Épicos: 52858

Faroestes clássicos: 47465

Ficção científica e fantasia clássicos: 47147

Filmes clássicos românticos: 31273

Filmes de guerra clássicos: 48744

Filmes noir: 7687

Musicais clássicos: 32392

Comédia: 6548

Anime – comédia: 9302

Aqui tem muita música: 13335

Comédias de fim de noite: 1402

Comédias de terror: 89585

Comédias pastelão: 10256

Comédias pastelão: 9702

Comédias políticas: 2700

Comédias românticas: 5475

Comédias sobre esportes: 5286

Comédias stund-up: 11559

Comédias teen: 3519

Humor ácido: 869

Pseudodocumentários: 26

Sátiras: 4922

Documentários: 6839

Documentários biográficos: 3652

Documentários históricos: 5349

Documentários políticos: 7018

Documentários sobre ciência e natureza: 2595

Documentários sobre crimes: 9875

Documentários sobre espiritualidade: 2760

Documentários sobre esporte: 180

Documentários sobre música e shows: 90361

Documentários sobre temática militar: 4006

Documentários sobre viagens e aventuras: 1159

Documentários socioculturais: 3675



Drama: 5763

Dramas baseados em livros: 4961

Dramas baseados na rida real: 3653

Dramas biográficos: 3179

Dramas clássicos: 29809

Dramas independentes: 384

Dramas LGBTQ: 500

Dramas militares: 11

Dramas policiais: 6889

Dramas políticos: 6616

Dramas românticos: 1255

Dramas sobre entretenimento: 5012

Dramas sobre esportes: 7243

Dramas sobre questões sociais: 3947

Dramas teen: 9299

Melodramáticos: 6384

Obras de época: 12123

Esportes: 4370

Artes marciais, boxe e luta: 6695

Filmes de artes marciais: 8985

Filmes sobre beisebol: 12339

Filmes sobre basquetebol: 12762

Filmes sobre futebol: 12549

Filmes sobre futebol americano: 12803

Comédias sobre esportes: 5286

Documentários sobre esporte: 180

Dramas sobre esportes: 7243

Boxe: 12443

Esportes e boa forma: 9327

Fé e espiritualidade: 26835

Documentários sobre espiritualidade: 2760

Fé e espiritualidade para crianças: 751423

Filmes sobre fé e espiritualidade: 52804



Ficção científica e fantasia: 1492

Ação, ficção científica e fantasia: 1568

Aventuras de ficção científica: 6926

Cults de ficção científica e fantasia: 4734

Ficção científica e aliens: 3327

Ficção científica e fantasia clássicos: 47147

Filmes de fantasia: 9744

Filmes de ficção científica: 3916

Filmes de terror com ficção científica: 1694

Suspense e ficção científica: 11014

Filmes de terror: 8711

Comédias de terror: 89585

Criaturas e monstros: 6895

Filmes de monstros: 947

Filmes de terror B: 8195

Filmes de terror com zumbis: 75405

Filmes de terror cult: 10944

Filmes de terror sobrenatural: 42023

Filmes sobre serial killers e de terror sangrento: 8646

Histórias satânicas: 6998

Terror adolescente: 52147

Terror com lobisomens: 75930

Terror com vampiros: 75804

Terror sobre mar aberto: 45028

Filmes cult: 7627

Comédias cult: 9434

Cults de ficção científica e fantasia: 4734

Filmes brega: 1252

Filmes de terror B: 8195

Filmes de terror cult: 10944

Filmes estrangeiros: 78367

Filmes africanos: 3761

Filmes alemães: 58886

Filmes asiáticos de ação: 77232

Filmes australianos: 5230

Filmes belgas: 262

Filmes britânicos: 10757

Filmes chineses: 3960

Filmes coreanos: 5685

Filmes da Europa Oriental: 5254

Filmes da Turquia: 1133133

Filmes do Oriente Médio: 5875

Filmes escandinavos: 9292

Filmes espanhóis: 58741

Filmes franceses: 58807

Filmes gregos: 61115

Filmes holandeses: 10606

Filmes indianos: 10463

Filmes irlandeses: 58750

Filmes italianos: 8221

Filmes japoneses: 10398

Filmes latino-americanos: 1613

Filmes neozelandeses: 63782

Filmes russos: 11567

Sudeste asiático: 9196



Filmes independentes:7077

Comédias independentes: 4195

Dramas independentes: 384

Filmes experimentais: 11079

Filmes independentes de ação e aventura: 11804

Filmes românticos independentes: 9916

Thrillers independentes: 3269



Filmes para toda a família: 783

Desenhos animados: 11177

Disney: 67673

Educacionais e vocacionais: 10659

Filmes baseados em livros infantis: 10056

Filmes para crianças de 0 a 2 anos: 6796

Filmes para crianças de 3 a 4 anos: 6218

Filmes para 5 a 7 anos: 5455

Filmes para 8 a 10 anos: 561

Filmes para 11 a 12 anos: 6962

Filmes para toda família: 51056

Histórias com animais: 5507

Música para crianças: 52843

Programas infantis: 27346



Filmes românticos: 8883

Comédias românticas: 5475

Dramas românticos: 1255

Filmes clássicos românticos: 31273

Filmes românticos independentes: 9916

Filmes românticos sensuais: 35800

Romances insólitos: 36103

Românticos favoritos: 502675

Música: 1701

Aqui tem muita música: 13335

Country e folk: 1105

Música para crianças: 52843

Musicais clássicos: 32392

Musicais da Disney: 59433

Musicais sobre entretenimento: 13573

Urbano e dança: 9472

World music: 2856

Natal: 1474017

Filmes alto-astral de Natal para toda a família: 1475066

Filmes besteirol de Natal para toda a família: 1475071

Filmes de Natal para crianças de 5 a 7 anos: 1477201

Filmes de Natal para crianças de 8 a 10 anos: 1477204

Filmes de Natal para crianças de 11 a 12 anos: 1477206

Filmes de Natal para toda a família – Canada: 1721544

Filmes de Natal para toda a família – Europa: 1527063

Romances de Natal: 1394527

Séries: 83

Comédias para a TV: 10375

Minisséries: 4814

Programas infantis: 27346

Programas sobre ciência e natureza: 52780

Reality shows: 9833

Séries britânicas: 52117

Séries clássicas: 46553

Séries com temática militar: 25804

Séries coreanas: 67879

Séries cult: 74652

Séries de ação e aventura: 10673

Séries de ficção científica e fantasia: 1372

Séries de mistério: 4366

Séries de terror: 83059

Séries documentais: 10105

Séries dramáticas: 11714

Séries policiais: 26146

TV sobre culinária e viagens: 72436



Séries Teen: 60951

Comédias teen: 3519

Dramas teen: 9299

Terror adolescente: 52147

Suspense: 8933

Clássicos do suspense: 46588

Filmes sobre máfia: 31851

Mistério: 9994

Suspense de ação: 43048

Suspense e ficção científica: 11014

Suspenses policiais: 10499

Suspenses sobrenaturais: 11140

Suspenses tórridos: 972

Thriller de espionagem: 9147

Thrillers independentes: 3269

Thrillers políticos: 10504

Thrillers psicológicos: 5505

LGBTQ: 5977

Comédias Gays e Lésbicas : 7120

Documentários Gays e Lésbicas: 4720

Dramas Gays e Lésbicas: 500

Séries Gays e Lésbicas: 65263

Romances Gays e Lésbicas: 3329

Outros

Clássicos do cinema de arte: 29764

Filmes noir: 7687

Filmes sobre fé e espiritualidade: 52804

Filmes sobre máfia: 31851

Todos os filmes: 34399

Épicos: 52858

Filmes experimentais: 11079

Filmes de fantasia: 9744

Exclusivos na Netflix: 839338

Histórias Satânicas: 6998

Sátiras: 4922

Comédias Stand-up: 11559

Outras categorias secretas

A Netflix possui mais categorias do que as 200 que são conhecidas por meio dos códigos secretos. De acordo com a The Atlantic em 2014, a plataforma de streaming tinha 76.897 categorias de filmes e séries. Há muitas outras categorias ocultas que podem ser encontradas em sites como "ogres-crypt.com" e "Finder.com/netflix/genre-list", mas algumas delas podem não estar mais disponíveis.

Entre as categorias ocultas estão "dramas sentimentais sobre questões sociais" e "filmes assustadores e cults sobre terror de ciência e ficção". A "Finder.com/netflix/genre-list" lista 27.002 categorias escondidas, mas ainda fica aquém dos 70 mil revelados pela The Atlantic.

Algumas dessas categorias incluem "filmes de terror asiáticos com uma mulher forte como protagonista". Essas categorias podem ser úteis para encontrar conteúdo específico ou descobrir novos gêneros de filmes e séries.

