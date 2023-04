Como criar um app do zero? Veja 5 plataformas no code que podem ajudar

Criar um aplicativo é um processo que pode ser facilitado com algumas ferramentas. Isso porque existem diversas plataformas no code - ou seja, que não exigem conhecimentos em códigos de programação - para ajudar na criação. Uma delas é o Bubble, site intuitivo e com várias opções de recursos que você pode adicionar ao seu app. A ferramenta ainda oferece diferentes estilos de layout e permite colocar plugins em suas criações. Existem, ainda, diversas outras plataformas que ajudam a criar apps do zero. Pensando nisso, o TechTudo preparou uma lista com cinco opções. Confira nas próximas linhas.

1. FabApps

O FabApps (https://studio.fabricadeaplicativos.com.br/) está disponível em português e pode ser usado gratuitamente. Após realizar o cadastro, a plataforma oferece algumas opções de categorias que podem se encaixar na ideia do seu app, como serviços de e-commerce ou de agendamento. Em seguida, para facilitar o processo de criação, é possível navegar entre diversos templates prontos.

Ao selecionar um, ainda é possível fazer edições nas cores, fotos e textos. Também é possível criar um aplicativo completamente do zero. No entanto, para publicar sua criação na Google Play Store ou na Apple Store é preciso assinar um dos planos pagos. Existem três opções: Essencial Anual, Pro Anual e Enterpretise Anual. Eles custam, respectivamente, R$ 619,00, R$ 1.479,00 e R$ 5.999,00.

Na assinatura essencial, os usuários podem acessar o serviço de suporte, criar até 500 páginas para seus apps, disparar 500 mil notificações por mês, publicar seu produto em lojas de dispositivos Android e usar a plataforma sem anúncios. Já o Pro, além de todos esses recursos, permite adicionar mais três usuários como equipe, usar funcionalidades exclusivas, disparar cinco milhões de notificações ao mês, ter suporte prioritário e disponibilizar seu app na Apple Store.

Por fim, com o Enterpretise é possível utilizar automatizações de marketing, adicionar 100 páginas ao seu aplicativo, dispara duas milhões de notificações mensais e ter suporte preferencial.

2. Futterflow

O Futterflow (https://flutterflow.io/) conta com uma interface de design bem completa, que permite ver como o app ficaria com o teclado em uso e em diferentes modelos de celulares, por exemplo. Também é possível criar versões diurnas e noturnas de um mesmo projeto e adicionar elementos como barra de avaliações e botão de contagem numérica. No entanto, vale ressaltar que a plataforma não está disponível em português.

Além disso, só é possível baixar seu projeto se você for assinante. Esse é o principal diferencial do plano padrão, que custa US$ 15 ou R$ 75 na conversão atual. Já o plano Pro, de US$ 35 ou R$ 175, permite disponibilizar seu aplicativo na Apple Store e na Play Store, ter acesso ao chat de suporte e traduzir seu app para outros idiomas com o Google Tradutor. Por último, o plano Teams, de mesmo valor, é voltado para trabalhos em equipe, com a possibilidade de compartilhar a biblioteca de designs e dividir a assinatura com outros usuários.

Bubble

Uma das plataformas mais conhecidas para criar aplicativos é o Bubble (https://bubble.io/). Sua navegação fluída permite adicionar elementos ao seu design clicando e arrastando para a tela. Outro diferencial é que, para aqueles que possuem algum conhecimento em programação, a plataforma permite adicionar plugins de JavaScript e APIs de outros apps.

Assim como as outras plataformas listadas, o Bubble conta com recursos exclusivos de membros pagantes. O plano pessoal, que custa US$ 29 por mês ou R$145 em conversão direta, oferece a possibilidade de usar até 10GB de armazenamento, importar e exporta CSV, entre outros recursos. Já o plano profissional, de US$ 129 ou R$ 643, permite, por exemplo, usar sistemas de autenticação em SSO e fazer um backup automático que dura 30 dias.

Por sua vez, o plano de produção, de US$ 529 (ou R$ 2,6 mil), possibilita criar "sub aplicativos" para um projeto central, ter prioridade no serviço de suporte e usar até 50GB de armazenamento.

Bravo

O maior diferencial do Bravo (https://www.bravostudio.app/) é que ele permite converter arquivos do Figma e do Adobe XD em aplicativos. Dessa forma, ele pode ser uma boa opção para usuários que entendem de design. A plataforma também funciona para usuários mais leigos e conta com tutoriais no site e no YouTube que explicam suas principais funções. Vale, no entanto, ressaltar que todo o conteúdo está em inglês.

A plataforma também conta com "Planos Olé", que são pagas e oferecem recursos exclusivos. A versão pro, de € 19 ou R$ 105 mensais permite usar todos os elementos da plataforma e adicionar até 50 telas ao seu aplicativo. Já a versão avançada, de € 89 ou R$ 494, possibilita acoplar o uso de Google Analytics ao seu projeto e criar uma sala de chat em tempo real.

Por sua vez, a assinatura de negócios, de € 199 ou R$ 1105, permite fazer compras dentro do app desenvolvido e usar até 100 telas. Todas as opções pagas contam com a funcionalidade de disponibilizar, de forma nativa, o aplicativo na Google Play Store e na Apple Store.

Google Appsheets

Desenvolvido pela Google, o Appsheets (https://about.appsheet.com/how-to-create-an-app/) se destaca por permitir que programas como Excel e Planilhas funcionem como base de dados do aplicativo a ser criado. Além disso, a plataforma conta com diversos templates de categorias diferentes para ajudar na hora da formatação. É possível escolher, por exemplo, designs de apps de listas de tarefas, de exercícios físicos e de bate-papo. Outra possibilidade é integrar a ferramenta à outros produtos da Google, como Google Docs e Drive.

A versão gratuita da plataforma, no entanto, só permite criar protótipos. Para usar o AppSheets de forma profissional, é necessário assinar um dos planos disponíveis. O iniciante custa U$ 5 ou R$ 25 por mês e dá acesso a todos os recursos básicos da plataforma, além de permitir integração com ferramentas externas, como Microsoft Office 365 e Dropbox.

Já a assinatura Core tem o diferencial de oferecer camadas extras de segurança ao seu aplicativo, como criptografias e filtros de segurança. Existem, ainda, dois planos enterpretise que contam com funcionalidades ainda mais avançadas, como acesso à atividade dos usuários. Porém, seus orçamentos devem ser feitos sob consulta.

Com informações de GeekFlare e Webflow.

