Criar links para o WhatsApp , disponível para dispositivos Android e iPhone ( iOS ), é uma forma prática de facilitar a comunicação entre as pessoas que usam o mensageiro. Os links possibilitam abrir chats de conversas com pessoas sem a necessidade de adicioná-las na agenda, e o melhor é que existem diversas formas de gerá-los.

Isso pode ser feito nativamente, pelo Wa.me, ou usando plataformas terceiras, como o Convertte, o Whats.link e o Marketex. Com elas, é possível criar um link para adicionar às redes sociais. Confira, na lista a seguir, mais informações sobre as plataformas para criação de links no WhatsApp.

2 de 6 Como criar um link para WhatsApp? Veja 4 formas diferentes — Foto: Getty Images/SOPA Images Como criar um link para WhatsApp? Veja 4 formas diferentes — Foto: Getty Images/SOPA Images

📝 Como evitar ter o WhatsApp clonado? Veja no Fórum do TechTudo

1. Wa.me

O Wa.me é um recurso nativo do WhatsApp que permite iniciar uma conversa sem a necessidade de ter o número da pessoa salvo no seu celular. Essa função permite criar conversas diretamente pelo celular ou pelo WhatsApp Web. Para utilizá-lo, basta acessar o link ("https://wa.me/<number>", sem aspas) e substituir a palavra “number” pelo seu número de celular no formato internacional (55+DDD+XXXXXXXXX). Feito isso, é só enviar o link para que as pessoas iniciem o chat com você por um clique.

Também é possível inserir uma mensagem ao utilizar outro tipo de URL ("https://wa.me/whatsappphonenumber?text=urlencodedtext", sem aspas). Repita o processo anterior, altere o termo “whatsappphonenumber” pelo seu número do formato internacional e, no lugar de “urlencodedtext”, coloque a sua mensagem codificada em URL.

3 de 6 O WhatsApp abre automaticamente na conversa ao clicar em "Iniciar conversa" — Foto: Reprodução/Paola Mansur O WhatsApp abre automaticamente na conversa ao clicar em "Iniciar conversa" — Foto: Reprodução/Paola Mansur

2. Convertte

Outra opção para criar links para o WhatsApp é o site Convertte. O gerador de links é gratuito e fácil de usar. Para começar, basta acessar o site ("https://zap.convertte.com.br/gerador-link-whatsapp/", sem aspas), inserir o seu número de celular e, se desejar, adicionar uma mensagem personalizada.

Para finalizar, vá em "Gerar link grátis". Feito isso, toque em "Copiar link" para que você comece a divulgar o seu link nas suas redes sociais ou compartilhá-lo com seus amigos.

4 de 6 Você pode incluir uma mensagem opcional no seu link — Foto: Reprodução/Paola Mansur Você pode incluir uma mensagem opcional no seu link — Foto: Reprodução/Paola Mansur

3. Whats.Link

Mais uma plataforma que oferece o recurso de criação de links personalizados do WhatsApp é o Whats.link. Com essa ferramenta, é possível criar um link curto e personalizável de forma gratuita. Para isso, acesse o site ("https://whats.link/", sem aspas) e preencha os campos obrigatórios, que incluem seu nome, seu número de telefone e um nome para o seu link.

Você também pode adicionar uma mensagem opcional ao seu link. Para concluir, toque em "Gerar link". Como os links gerados são curtos, o Whats.link é uma ótima opção para incluir no perfil do seu Instagram, Twitter e em outras redes sociais.

5 de 6 O site Whats.link permite criar links curtos, facilitando o compartilhamento em outras redes sociais — Foto: Reprodução/Paola Mansur O site Whats.link permite criar links curtos, facilitando o compartilhamento em outras redes sociais — Foto: Reprodução/Paola Mansur

4. Marketex

Já o site Marketex, é bastante simples e fácil de usar. Para começar, entre no link "https://marketex.com.br/crielink/", sem aspas, e digite o número do seu celular no formato internacional. Se desejar, você também pode adicionar uma mensagem personalizada logo abaixo do campo do seu número. Para finalizar aperte em “Gerar link”.

6 de 6 Crie links de maneira fácil com o site Marketex — Foto: Reprodução/Paola Mansur Crie links de maneira fácil com o site Marketex — Foto: Reprodução/Paola Mansur

Com informações de WhatsApp, Convertte, Whats.link e Marketex

Veja também: como enviar imagem em alta qualidade no WhatsApp