Como liberar espaço no iPhone? Veja 6 dicas que você precisa saber

Liberar espaço no iPhone ( iOS ) é importante para aumentar a capacidade de armazenamento do celular e até mesmo deixá-lo mais rápido. Quando a memória do celular fica cheia, é comum ver usuários com dificuldades para instalar apps e até mesmo fazer atualizações do sistema operacional. Felizmente, é possível recorrer a alguns truques rápidos para liberar o espaço usado por arquivos desnecessários.

Funções como apagar fotos duplicadas, aplicativos sem uso e limpar o cache do navegador podem fazer diferença e mostrar que, nem sempre, é preciso comprar um dispositivo com mais espaço de armazenamento. Nas linhas a seguir, você confere dicas do TechTudo para liberar espaço no seu iPhone e usá-lo com mais tranquilidade.

1. Pelas configurações do iPhone

Pelas configurações do seu iPhone, você consegue visualizar como a memória do dispositivo está sendo utilizada. Assim, fica mais fácil identificar, por exemplo, se há um app ocupando muito espaço e pode ser apagado, caso você não o use com muita frequência. Dessa forma, é possível tomar medidas para utilizar a memória de forma mais eficiente.

Para visualizar essas informações, vá até “Configurações”, clique em “Geral” e, depois, em “Armazenamento do dispositivo”. Na próxima página, é possível visualizar a quantidade de memória usada por uma categoria de aplicativos. Logo abaixo, há uma lista de todos os seus apps e a quantidade de memória usada por cada um deles.

2. Apagando aplicativos

Uma das formas mais eficazes de liberar espaço no seu iPhone é apagando os aplicativos que você não usa. Com tantas opções disponíveis, é comum que os usuários baixem apps e os usem poucas vezes e depois se esqueça de excluí-los. Entretanto, mesmo assim, eles continuam salvos em seu dispositivo e ocupam um espaço desnecessário.

Para excluí-los, vá até “Configurações”, selecione “Geral” e, em seguida, “Armazenamento do dispositivo”. Role a tela e clique no app que deseja apagar. Por fim, selecione a opção “Excluir aplicativo”. Lembrando que, caso seja necessário, você pode baixá-lo novamente a qualquer momento na App Store.

3. Apagando fotos e vídeos duplicados

As fotos e vídeos duplicados podem aparecer por vários motivos, como baixar a mesma mídia por engano em uma rede social ou ficar com um rascunho salvo após aplicar algum filtro em uma foto. Esse problema pode ser resolvido com um recurso do aplicativo Fotos do iOS 16, que é capaz de identificar arquivos duplicados para que você possa apagá-los facilmente.

Na hora de acessar essa opção, selecione a aba "Álbuns". Vá até o final da tela e clique em “Duplicatas”. O sistema irá exibir todos os arquivos que são iguais e também aqueles que parecem iguais, mas que possuem algumas pequenas diferenças. Após fazer sua análise, você pode clicar na opção “Combinar” ao lado de um grupo de fotos e confirmar a operação em seguida.

Caso queira excluir todas as duplicatas de uma só vez, clique em “Selecionar” no alto da tela e em “Selecionar tudo”. Depois, clique em “Combinar” e confirme sua escolha. Isso vai fazer com que o sistema mantenha apenas os arquivos em maior qualidade e mova as cópias para o álbum Apagados.

4. Apagando capturas de tela antigas

Os prints são úteis em diversos momentos, mas, muitas vezes, as capturas de tela são usadas e depois continuam salvas no dispositivo ocupando um espaço desnecessário. Para apagá-las, vá até o app "Fotos", role a página e selecione "Capturas de tela". Em seguida, clique em "Selecionar" e escolha os arquivos que deseja excluir, ou toque em "Selecionar tudo" para marcar todas as capturas de tela. Agora, clique no ícone da "Lixeira" e confirme a operação.

Aparelhos com o sistema a partir do iOS 16 contam com um recurso que permite apagar os prints de forma mais dinâmica e impedir que eles comprometam o armazenamento do seu dispositivo. Ao fazer um print, você pode acessar essa função clicando na miniatura no canto inferior esquerdo da tela. Em seguida, clique em “OK” e, por último, selecione “Copiar e apagar”. Isso faz com que a sua captura de tela seja removida do iPhone assim que você a colar em uma nova janela.

5. Apagando o cache do navegador

Os navegadores guardam diversas informações ao longo do tempo, como histórico dos sites visitados, senhas, imagens e cookies. Isso ocupa a memória do seu celular, além de comprometer o desempenho do app. Para limpar o cache do navegador Safari, clique em “Configurações”, vá até “Safari” e finalize selecionando a opção “Limpar histórico e dados do site”.

Já na versão do Chrome para iOS, há dois caminhos. No primeiro deles, você pode abrir o navegador e clicar nos três pontinhos no canto inferior direito. Agora, selecione “Histórico” e clique em “Limpar dados de navegação”, caso queira apagar todos os sites, ou em “Editar” para apagar informações específicas.

Como limpar cache do iPhone e deixá-lo mais rápido?

Se quiser fazer uma limpeza mais completa, vá até “Configurações”, toque em “Privacidade” e em “Limpar dados de navegação”. Nessa área, é possível limpar cookies, senhas, histórico, imagens e dados de preenchimento automático. Você pode excluir os arquivos individualmente ou limpar tudo de uma vez.

6. Limpando apps individualmente

Além do navegador, outros aplicativos também armazenam arquivos de cache com o objetivo de facilitar o acesso quando o usuário decide usá-los novamente. Infelizmente, não há uma maneira padrão para apagar esses dados em apps, mas alguns deles oferecem essa opção dentro do próprio aplicativo.

Apps como Spotify, Netflix, Disney+ e WhatsApp possuem opções para limpar dados em suas “Configurações”. Além disso, o WhatsApp conta com um gerenciador de armazenamento no iPhone, onde é possível visualizar informações sobre arquivos salvos e excluir os mais pesados.

Uma forma para limpar os apps individualmente e que funciona em qualquer aplicação é simplesmente excluí-los. Então, vá aos “Ajustes” do seu iPhone e procure a opção “Armazenamento”. Em seguida, localize o app desejado e clique em “Desinstalar app”. Essa opção abre espaço na memória de forma imediata, entretanto, todos os dados serão restaurados caso você reinstale o aplicativo.

Se quiser apagar os dados definitivamente, em vez de desinstalar o app, selecione “Apagar o app”. Essa opção também está disponível na tela inicial e basta pressionar o aplicativo desejado para acessá-la. Nesse caso, os dados não serão restaurados se você optar por instalar o app novamente.

Como comprar espaço no iPhone?

Caso não seja possível liberar muito espaço em seu iPhone, você pode optar por fazer um upgrade do iCloud. Os usuários têm acesso a uma versão gratuita do iCloud com 5 GB de memória, mas você pode aumentar essa quantidade escolhendo um dos três planos disponíveis:

50 GB por R$ 3,50 mensais;

200 GB por R$ 10,90 mensais;

2 TB por R$ 34,90 mensais.

Para ativar qualquer um dos planos, clique em “Ajustes” e toque no seu nome. Em seguida, clique em “iCloud” e selecione “Gerenciar armazenamento da conta” ou “Gerenciar armazenamento”. Ainda é possível rolar a tela e escolher "Atualizar para o iCloud+". Depois, selecione “Comprar mais espaço” ou “Mudar armazenamento”. Por fim, escolha o seu pacote preferido e siga as instruções da tela para finalizar a compra.

