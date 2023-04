Como vender pelo Instagram? 8 dicas essenciais que você precisa saber

Vender pelo Instagram , aplicativo disponível para as versões Android e iPhone ( iOS ), é uma tarefa comum na rotina de diversos usuários, mas que pode ser otimizada com alguns truques simples. Isso é possível graças a recursos nativos do próprio app, que são voltados para oferecer uma experiência de venda completa e intuitiva. A inserção de link na bio e criação de destaques com informações fixas no perfil, como horários de funcionamento e formas de pagamento, são alguns exemplos de funções muito úteis para vendas disponíveis no Instagram.

É válido reforçar que, para empresas, o ideal é ter um perfil comercial no app (veja aqui como criar), que forneça a visualização de métricas e insights do perfil. Confira, a seguir, oito dicas muito úteis que vão ajudar na hora de vender pelo Instagram.

1. Coloque link do site na bio

Colocar link do site na bio do Instagram é importante para dar destaque ao acesso direto aos seus produtos e também para de fato transformar os seguidores em clientes. Inclusive, um link na bio possibilita a captação de leads e divulgação de campanhas promocionais, por exemplo.

Além disso, também é válido inserir link para indicar outros meios de contato e informações - ou seja, um link para atendimento direto com a empresa e dados sobre trocas, por exemplo. Para adicionar um link na bio, toque no perfil e vá em “Editar perfil”. Basta colar o link do conteúdo no campo “Site” para concluir a ação.

2. Tenha uma estética de marca

Outra dica é prezar por uma boa estética de marca principalmente porque, no Instagram, a conta da empresa é a vitrine da sua loja. As padronizações de design e uso de paleta de cores são ótimas opções para tornar o perfil mais organizado e desenvolver uma aparência visualmente mais agradável, que chame a atenção dos usuários.

Algumas opções para fortalecer a identidade visual são criar as aparências dos posts de maneira prévia ou usar papéis de parede para capas de destaques. Essas ações tornam o perfil harmonioso e agradável, tornando a marca mais memorável e reconhecível. O aplicativo Unum, por exemplo, disponível para as Android e iPhone (iOS), conta com uma função de pré-visualização do feed, o que permite ao usuário mover as imagens e verificar como elas ficam dispostas nele.

3. Crie destaques com as principais informações

Informações como frete, formas de entrega, devoluções, trocas e opções de pagamento podem ser acessadas de forma mais prática pelos destaques do Instagram. Essas informações, publicadas em stories, ficam fixas no perfil da empresa, em fácil acesso. Além disso, é possível também fixar publicações realizadas no feed, para que elas fiquem logo visíveis como os três primeiros posts.

No caso dos destaques, é possível salvar os stories através da aba do perfil da conta. Clique em “Novo”, selecione o stories postado e aperte em “Avançar”. Acrescente um título ao destaque e aperte em concluir. Na mesma aba, o usuário também pode editar a capa, colocando alguma arte que esteja disponível gratuitamente. Já no caso de uma publicação presente no feed, escolha a publicação, clique nos três pontinhos da imagem, e selecione a opção “Fixar em seu perfil”.

4. Crie um catálogo

Com o Instagram Shopping, é possível criar um catálogo para a sua loja. O recurso facilita o processo de vendas com a inclusão de etiquetas de preços em fotos no feed. Além de ter praticidade ao verificar os preços dos produtos, os usuários conseguem ter acesso a uma descrição detalhada da mercadoria, mais fotos e acessar itens relacionados. A conta do Instagram vinculada ao Facebook permite a criação de catálogo via fanpages, gerenciador de negócios e parceiro de plataforma de comércio eletrônico.

Para fazer isso no “Instagram Shopping”, é preciso clicar no campo de configurações e tocar em “Empresas”. Logo em seguida, em “Compras”. Selecione o “Catálogo de produtos” e aperte em “Concluir”. Esse recurso garante funcionalidades como venda através de stories, inserção da loja na aba “Explorar", além de conectar o catálogo e selecionar canais de vendas. C

5. Dê ideias de como usar os produtos

Na maioria das vezes, os potenciais consumidores são atraídos por vídeos de como utilizar determinados produtos. Esses vídeos, no Instagram, podem ser divulgados via reels, posts no feed ou por meio de stories.

Um exemplo muito comum nas redes é o de produtos de maquiagem. Utilizá-lo e testá-lo mostrará como os produtos funcionam e como podem ser usados, atraindo mais atenção para eles. Uma boa dica é fazer esses tutoriais de uso via reels, já que a seção de vídeos curtos tem mais facilidade de viralizar. Veja aqui dicas de como criar reels.

6. Poste regularmente

Um cronograma de postagens é ideal para que a marca mantenha constância nas redes sociais. A postagem regular, junto à produção de conteúdos relevantes, são ações importantes para garantir o aumento do engajamento nas redes sociais. Porém, é válido reforçar que, assim como postar apenas uma vez por semana não é o ideal, realizar postagens em excesso em um único dia também não é a melhor ação.

Uma boa maneira de se organizar é escolher o melhor horário para publicação pelas métricas fornecidas nos próprios insights do aplicativo. Para isso, também entenda qual é o seu público. Os insights ficam disponíveis no campo de “Painel profissional” e dentro da aba “Insights”. Outra dica é escolher publicações mais práticas, como caixinhas de perguntas e enquetes através de stories, para que a frequência de publicações seja mantida.

7. Interaja com os usuários

O repost de stories, uso de caixinhas de perguntas, enquetes e realizações de lives, assim como interações por meio de comentários e mensagens privadas, são ações que geram engajamento com os seguidores no Instagram. No caso dos stories, é válido reforçar que a empresa deve pedir permissão ao usuário antes de repostar.

Além disso, para ter engajamento com os usuários, existem outras maneiras como compartilhar conteúdos assertivos, com legendas interativas, e curtir ou comentar publicações de seguidores que mencionam a conta.

8. Faça promoções e sorteios

Promoções e sorteios são ótimas ações para conseguir mais visibilidade, construir audiência e aumentar o engajamento no Instagram. Essas ações aproximam a marca do seu público, e também atraem mais relevância para o perfil. As promoções, por exemplo, podem fidelizar ainda mais os clientes e até atrair novos clientes para lojas físicas.

No caso de sorteios, a empresa precisa ficar atenta aos regulamentos de legislações, ao prêmio entregue, regras impostas e ter o cuidado de anunciar vencedores. Uma ferramenta para sorteios, por exemplo, é o Sorteio.com, que pode ser utilizada pelas empresas. Outras opções de site são InstaSorteio e AppSorteos (veja uma lista completa e como usá-los aqui).

